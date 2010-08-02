Горожан тянет в Тюменские микрорайоны

Активное жилое строительство в юго-восточной части города продолжается – Тюменские микрорайоны стремительно «обрастают» новостройками и заселяются жильцами. Именно в эту часть Тюмени был организован шестой «Квартирный обзор» от агентства недвижимости «Этажи».
Тюменские микрорайоны – это не только новые дома. Каждый застройщик старается обеспечить своих клиентов парковочными местами, зонами для отдыха и детскими площадками, оформить дворовые территории деревьями и кустарниками и т.д.
Подобная экскурсия была впервые в ноябре минувшего года, вторая встреча прошла в апреле текущего. Отметим, что на каждое последующее экскурсионное мероприятие желающих посмотреть строящиеся и сданные дома приходит все больше и больше. И вот в последний день августа уже три комфортабельных автобуса выехало на объекты.
Вновь объекты трех застройщиков, в которых уверены эксперты «Этажей», были представлены горожанам - ГК «ДОМ», ОАО «ТДСК», ООО «Инко и К». Репутация этих застройщиков положительна, строительство, оформление и продажа объектов – в рамках закона.
Два панельных и два кирпичных 14-этажных дома от компании ТДСК граничат с одной из крупных городских магистралей – улицей Пермякова, где в последние периоды не наблюдается огромных пробок и добраться до центра города становится проще, даже на общественном транспорте (благо, маршрутных такси из микрорайона достаточно во все направления).
Два дома компании со сроком сдачи в 2011 году сейчас на продаже – панельный и кирпичный. Выбор квартир пока есть. Цены на однокомнатные квартиры в панельных домах от 1600 тысяч рублей (43 кв.м.), на «двушки» - от 2080 тысяч рублей (62 и 66 кв.м.), на трехкомнатные – от 2995 тысяч рублей (90 кв.м.). В домах в кирпичном исполнении площади немного больше, расценки таковы: однокомнатные – от 1550 тысяч рублей (42, 44 и 46 кв.м.), двухкомнатные – от 2600 (74 кв.м.), трехкомнатные – от 3200 (93 кв.м.).
Огромный выбор планировочных решений представил в кирпичном пятисекционном доме различной этажности (9, 10 и 13 этажей) застройщик «Инко и К». Однокомнатные квартиры в этом доме от 1470 тысяч рублей (площади от 37 до 61,5 кв.м.), двухкомнатные – от 1625 тысяч рублей (от 45 до 101 кв.м.), трехкомнатные – от 2127 тысяч рублей (от 61 до 92 кв.м.), одна четырехкомнатная площадью 101,5 кв.м. за 3504 тысячи рублей. По плану срок сдачи дома – конец 2011 года. Застройщик также предлагает удобные условия оплаты – 500 тысяч сразу, а остальную сумму по беспроцентной рассрочке вплоть до ввода дома в эксплуатацию.
Как сообщил представитель компании, «Инко и К» ведет переговоры с городом о финансировании строительства двух детских садов в микрорайоне на участках застройщика.
Дома переменной этажности, видимо, сегодня в моде. ГК «Дом» также презентовали кирпичное строение в 8-13 этажей. Однокомнатные квартиры в таком доме – от 1550 тысяч рублей (от 33,5 до 55 кв.м.), «двушки» - от 1920 тысяч рублей (от 45 до 95 кв.м.), «трешки» - от 2400 тысяч рублей (от 61 до 73,8 кв.м.). Балконы в квартирах достигают 11,8 кв.м.
И новый микрорайон – 4-ый квартал Тюменского микрорайона из 11 «свечек», в которых будет располагаться около тысячи квартир, был показан гостям экскурсии – это первый опыт ГК «Дом» в монолитно-каркасном строении. Срок сдачи – конец 2012 года, хотя строительство идет высокими темпами, и возможность сдачи раньше не исключается. На экскурсии в апреле текущего года, здесь была только ровная площадка, теперь же горожане смогли рассмотреть строящуюся 16-этажку. Продажи в комплексе открылись этим летом: однокомнатные квартиры от 1250 тысяч рублей (от 40 до 49 кв.м.), двухкомнатные – от 1800 тысяч рублей (57 кв.м.), при полной оплате предусмотрены скидки.
Почти на все объекты предусмотрена ипотека, консультации по которой прямо в центре событий давали присутствующие специалисты Сбербанка и ВТБ24.
Третья экскурсия в Тюменские микрорайоны показывает, как резво ведется строительство здесь: дома реализуются, их становится все больше. Застройщики меняют материалы и планировки, добавляют колорита и благоустройства – идут в ногу со временем.
Формирование такого объема жилого массива, само собой, влечет за собой коммерческую инфраструктуру. Практически в каждом строении сегодня есть коммерческие площади, «заселяемые» магазинами, банками, салонами бытовых услуг, банкоматами и т.д. Остается дождаться, когда в микрорайоны потянется и социальная инфраструктура в виде школ, детсадов и лицеев.
Евгения Лямзина