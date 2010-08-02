Горожан тянет в Тюменские микрорайоны

И новый микрорайон – 4-ый квартал Тюменского микрорайона из 11 «свечек», в которых будет располагаться около тысячи квартир, был показан гостям экскурсии – это первый опыт ГК «Дом» в монолитно-каркасном строении. Срок сдачи – конец 2012 года, хотя строительство идет высокими темпами, и возможность сдачи раньше не исключается. На экскурсии в апреле текущего года, здесь была только ровная площадка, теперь же горожане смогли рассмотреть строящуюся 16-этажку. Продажи в комплексе открылись этим летом: однокомнатные квартиры от 1250 тысяч рублей (от 40 до 49 кв.м.), двухкомнатные – от 1800 тысяч рублей (57 кв.м.), при полной оплате предусмотрены скидки.