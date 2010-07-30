Земля за городом: выберем сейчас, а купим по зиме

Рынок загородной недвижимости, в частности земельных участков, к середине лета продолжает процветать. Спрос на участки не спадает, отмечают специалисты.
Цена на участки за апрель-июнь в среднем повысились по городу на 0,1%, по Тюменскому району на 3,5%, относительно аналогичного ценового показателя конца предыдущего квартала - такую статистику привела аналитик рынка земельных участков ЗАО «Ассоциация «АЛКО» Ирина Апасова. В сегменте земельных участков коммерческого использования также так же отмечается незначительное повышение цены предложения на объекты, одним из факторов роста стоимости стали финансовые возможности строительных организаций региона.
Как считает Ирина Апасова, дороже всего стоят участки у трасс с наиболее интенсивным движением, а также земли с инженерной подготовкой. В самый низкий ценовой диапазон попадают инженерно неподготовленные земли.
По данным Центра загородной недвижимости «Сова», лидирующее место по спросу занимают сегодня направления – Московский и Ялуторовский тракты, участки по остальным направлениям требуются примерно на одинаковом уровне.
«Направление каждый выбирает индивидуально: ближе к городу или наоборот в сельскую глубинку, поближе к природе. Предложений в агентстве «Сова» очень много – в каждом районе порядка десяти вариантов», - добавила директор Центра загородной недвижимости Оксана Белевцова.
Как считает Ирина Апасова, говорить о том, как поведет себя рынок в долгосрочной перспективе сложно, но уже понятно, что в ближайшее время ждать резкого роста или падения цен не стоит. Так, по прогнозу, за третий квартал 2010 года, стоимость земельных участков в среднем повысится лишь на 0,42%. С тем, что цены, хоть и не резко, но расти будут, соглашаются и тюменские риэлторы.
Земля с назначением под индивидуальное жилищное строительство всегда ценилась, а участки, находящиеся в собственности всегда легче продать. Так, по исследованиям «Ассоциации АЛКО», земельные участки в коттеджном поселке «Цимлянский» и округе в среднем предлагаются за 2 010 рублей за кв.м., в районе д. Патрушева – 1 666 рублей за кв.м. Стоимость земли в районе зависит от скорости освоения уже купленных под крупные коттеджные проекты площадок, динамики цен на жилую недвижимость, а также интенсивности внедрения ипотечных программ по земле, отмечает аналитик. На земельные участки, расположенные до 10 км от города средняя цена составила 1 141 рублей за кв.м., на участки в радиусе 10-20 км – 697 рублей за кв.м. По 670 рублей за кв.м. и 626 рублей за кв.м. приходится на землю под ИЖС, расположенную в диапазоне 20-30 км и 30-50 км от города, соответственно.
Как советует Оксана Белевцова, покупать земельный участок выгоднее всего в период с ноября по февраль. Почему? Как правило, зимой продают участки те, кому срочно нужны денежные средства, поэтому цена вряд ли будет завышена. Кто не торопиться, продает землю в пик продаж, когда цена самая высокая в году - с апреля и на протяжении летнего периода. Тем, кто всё же решил приобрести свой кусочек земли, Оксана советует смотреть и выбирать его в летнее время, а покупать зимой. Как известно, летом видны все плюсы и минусы участка: не топит ли, насколько участок ухожен и обработан, как реализуются подъездные пути – в зимнее время такие нюансов могут быть не видны.
Евгения Лямзина