Земля за городом: выберем сейчас, а купим по зиме

Как советует Оксана Белевцова, покупать земельный участок выгоднее всего в период с ноября по февраль. Почему? Как правило, зимой продают участки те, кому срочно нужны денежные средства, поэтому цена вряд ли будет завышена. Кто не торопиться, продает землю в пик продаж, когда цена самая высокая в году - с апреля и на протяжении летнего периода. Тем, кто всё же решил приобрести свой кусочек земли, Оксана советует смотреть и выбирать его в летнее время, а покупать зимой. Как известно, летом видны все плюсы и минусы участка: не топит ли, насколько участок ухожен и обработан, как реализуются подъездные пути – в зимнее время такие нюансов могут быть не видны.