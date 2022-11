Умеют ли тюменцы хорошо одеваться?

«Знаешь, что такое карго-культ ? Во время Второй мировой войны полинезийским аборигенам с американских самолетов скидывали продовольствие, виски и тому подобное. Самолеты улетели, а аборигены начали лепить из песка их копии, которым поклонялись, думая, что от этого им будет счастье и благополучие. Такая же ситуация и у нас, — рассказывает стилист, специализирующийся на фотосессиях, и просто яркий человек Катя Кочаровская. — Люди хотят копировать, делать тюменский Look at me или Esquire, а не создавать что-то свое с нуля. И сколько у нас в городе было таких подражательных стартапов — ничего не получалось, потому что для успеха нужна команда крутых специалистов».