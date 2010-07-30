Умеют ли тюменцы хорошо одеваться?

Наша внешность, наш фасад — это послание, которое мы транслируем окружающим. Задумайтесь, каким вы представляетесь людям вокруг вас — манящим яркими вывесками ночным клубом, строгим и респектабельным офисным зданием, андеграундным
Тюменские имиджмейкеры и стилисты рассказали корреспонденту Nashgorod.ru, умеют ли в нашем городе одеваться стильно, какие главные ошибки в выборе и сочетаниях одежды совершают и поделились примерами из своего опыта.
Как одеваются в Тюмени
«Знаешь, что такое
Девушка рассказала, что была в тюменском Mc’Donalds всего три раза, но всегда поражалась отношению молодежи к нему, как к культовому месту: сюда приходят не поесть, а посидеть в интернете с MacBook, чтобы был виден логотип Apple и стоял молочный коктейль рядом. «Это опять же проявления
Члены Лиги профессиональных имиджмейкеров из Тюмени Анастасия Цитрикова и Ольга Короткова считают особенностью нашего города то, что тюменцы одеваются слишком вычурно, ярко и вызывающе. Как нельзя лучше характеризует нашу манеру одеваться строчка из песни Ларисы Долиной — «Я надену все лучшее сразу», отмечает Анастасия. Она думает, что это заложено в нашей культуре и менталитете. «Может быть, причина в том, что Тюмень — провинциальный город, и, когда идешь по улице, достаточно просто встретить знакомых людей, — рассуждает она. — Поэтому тюменцы одеваются, демонстрируя социальный статус: „Главное, чтобы, когда мой знакомый увидит меня, я был одет модно“. А демократичности нам не хватает».
С ней согласна коллега по цеху Ольга. Причину она видит в том, что Тюмень — это, прежде всего, город торговцев, где исторически самыми влиятельными людьми были купцы. На Западе человек одевается в соответствии с ситуацией, у нас же этого чувства уместности нет. Например, в театр мы ходим не в нарядном платье, а в джинсах, что говорит о низкой культуре.
В России нет понятия простоты и лаконичности, дополняет Катя. И это не зависит от количества денег, от того, что один зарабатывает немного, а другой прилично: первый купит бижутерию, второй — дорогие украшения, но в обоих случаях их будет очень много, все будет блестеть, сверкать и переливаться. Катя считает, что можно вообще не наряжаться, а надеть костюм, но хороший, и не краситься так, чтобы все отваливалось по дороге — но у нас это считается не нарядным.
Персональный стилист, занимающийся
В
Катя рассказала, что особенно ярко особенности «тюменского» стиля проявляются в том, как девушки одеваются в клубы. Так называемый «клубный» стиль ее смешит: девушки тратят деньги на одежду, сидят в соляриях, нацепляют «бирюльки». «Меня радует, что стали носить платья, а не так, как раньше футболки с
Отдельная тема для разговора то, как юные тюменки принаряжаются на выпускной вечер. То, как одеваются девушки на праздники, похоже на культ, считает Катя, причем характерный не только для Тюмени, но и для всей страны. «Как это делается в США? Девочки встречаются, созваниваются и ходят вместе по магазинам. У нас же прячутся друг от друга, боятся, что подруга не дай бог купит такое же платье, но при этом в итоге все выглядят примерно одинаково: „обертки“ от конфет, „цементные“ кудри, красная помада, блестки, — высказывает наболевшее стилист. — Я стараюсь выглядеть не так, хотя так, как на школьный выпускной, я бы уже не оделась. Я была похожа на Аврил Лавин и Пинк в одном флаконе: в пачке, с шипами и ирокезом, в кедах на шнуровке до колен. Конечно, гимназия при ТГУ, из которой я выпускалась, тогда была в шоке. На университетский выпускной я пришла в летящем комбинезоне, а потом переоделась в шорты
Ольга высказывает противоположное мнение: ее радует, что в последние десятилетия на свадьбы стали ходить в вечерних платьях, потому что раньше наряжались в черную юбку и белую блузку. Такое же мнение у нее и о выпускных: «Когда вы заканчиваете школу, неужели не хочется выглядеть в глазах своих одноклассников принцессой? Завершается определенный этап в жизни, и каждая девушка хочет его запомнить».
Выглядеть хорошо — как?
Катя не предлагает для того, чтобы выглядеть стильно и хорошо, наряжаться. Она думает, что можно отлично смотреться в шортах, белой майке и
«Я считаю, что одеваться стильно — это выглядеть опрятно, аккуратно, подбирать одежду соответствующую возрасту, правильно ее сочетать, а также проявлять в ней свою индивидуальность. И мода тут ни при чем, — отмечает Татьяна. — Можно иметь
Татьяна рекомендует людям, которые хотят поменяться, накопить около 30 тысяч руб. и обратиться к
О магазинах
«Я практически не хожу по тюменским магазинам, — говорит Катя Кочаровская. — Мне, в основном, не нравится то, что здесь продается, но не потому, что в этом будут ходить все. Пусть даже таких футболок сто, ты может сделать так, чтобы на тебе она смотрелась круто». Солидарны с ней и другие тюменские имиджмейкеры. Чаще всего за покупками и обновлением гардероба для своих клиентов они ездят в соседний Екатеринбург. «Я езжу в Екатеринбург, потому что там есть магазины, которых в нашем городе нет. С вероятностью до 90% в Тюмени ты не встретишь человека в такой же вещи», — говорит Татьяна.
Анастасия и Ольга считают, что в нашем городе недостаточно одежды приемлемого качества по демократичным ценам. Людям со средним заработком (около 20 тыс. руб.) сложно купить себе хорошие вещи. «Как ты купишь вещь за 10 тыс., если это половина твоего месячного заработка», — возмущает имиджмейкеров.
Кроме того, у нас слабо работает система распродаж, а в свердловской «Меге» с этим дело обстоит гораздо лучше, отмечает Анастасия. По опыту ее клиентов, там можно потратить на одежду вдвое меньше, чем в тюменских торговых центрах.
У нас либо слишком дешево, либо слишком дорого, добавляет Ольга. Иногда бывает такой товар, который с первого взгляда выглядит неплохо, а когда посмотришь близко — разочаровываешься. У нее, как технолога, в крови пристальное внимание к вещам: она выворачивает наизнанку, смотрит на швы. Например, у Коко Шанель до сих пор шьют костюмы вручную, поэтому по изнанке можно определить, подделка это или нет. «А понимать нужно, — добавляет имиджмейкер. — Бывает, ширпотреб продается за бешеные деньги».
С ней соглашается Катя: «Неплохую одежду продают в Mango, но для меня это дорого. На распродаже в этом магазине я купила майку за 200 руб. И это нормально, а за 1200 я ее не куплю. Я была в Америке и поэтому понимаю, сколько это стоит на самом деле. Там я покупала платья за 8 долларов, и считаю, что это и есть нормальная цена. При этом зарплаты у них на порядок выше, например, продавец в магазине получает около 40 тыс. руб. У нас продавец получает 10 тыс. руб. и покупает себе платье за 5 тыс. руб., а потом месяц сидит и считает копейки».
Но у нас все равно покупают дорогую одежду, потому что якобы выбора нет, добавляет девушка. Хотя выбор есть всегда — у нас около 20 секонд хэндов в городе. «Там воняет? Это потому, что они обрабатывают одежду», — говорит Катя. Она понимает, что у людей предубеждение против
Еще одна причина, по которой не ходят в магазины «вещей с историей», мнение, что там одежда больших размеров. «Это так, — соглашается Катя. — Но ведь можно перешить, ушить, подшить. Меня не пугает большая одежда, тем более что я ношу юбки как платья и так далее».
Правда, после американских секонд хэндов я к нашим охладела, добавляет она. Потому что в последних одежда стоит 2–3 доллара, а есть еще отделы винтажной одежды, цены на которой сопоставимы со стоимостью одежды в наших секонд хэндах.
Конечно, нельзя одеваться исключительно в секонд хэндах, подчеркивает стилист. Купи платье в дорогом магазине, надень винтажные бусы и возьми
Другие профессионалы стараются держаться от магазинов с подержанной одеждой на расстоянии. Анастасия считает, что секонд хэнд — это одежда для творческих людей, может быть, бедных студентов. Если покопаться, можно там найти
«Как я отношусь к
В последнее время набирает обороты мода на покупки одежды через интернет. Имиджмейкеры и стилисты единодушно относятся к нему с осторожностью. «Я считаю, что если хочешь хорошо выглядеть, одежду через интернет заказывать не стоит, — рассуждает Татьяна. — Потому что нет возможности ее примерить, увидеть фактуру материала и ее точный оттенок. К тому же, мы не знаем какого роста модели, демонстрирующие эту вещь на фотографиях. Помимо этого, при выборе одежды учитываются и особенности фигуры — у
Людям с нестандартной фигурой можно шить на заказ, добавляет Ольга, но в Тюмени с этим существует определенная проблема — несмотря на кажущееся многообразие, нет магазинов, где бы продавали качественные и хорошие ткани.
Ошибки
Тюменские стилисты рассказали о некоторых ошибках, которые совершают жители нашего города, которые подбирают одежду.
Одна из распространенных ошибок — люди выбирают вещи большего размера, чем им нужно, рассказывает Татьяна. Так, после шопинга с одним из клиентов, мы обнаружили у него дома такие же джинсы, как только что купленные, только на 4 размера больше. Мужчины часто покупают рубашки большого размера — получается, что плечевой шов у них опущен. Еще очень важная часть гардероба — это обувь, она должна быть чистой, удобной, подходящей по цвету и фасону к одежде, иначе можно просто «убить» весь образ.
«Мне странно видеть, что девушки, которые хотят найти свою вторую половинку, могут неопрятно одеваться, ходить с жирными волосами, собранными в хвостик, и без макияжа, — удивляется шопер. — Если ты себя не любишь, как тебя полюбит
Анастасия рассказала о еще одной ошибке, свойственной тюменцам — выбор одежды, не соответствующей ситуации. Например, на прогулку следует надевать
Ее дополняет Ольга: «Когда снялась завеса запрещенного в
Кроме этого, ее раздражает, когда сочетают несочетаемое: например, пиджак от добротного делового костюма и обычные джинсы.
Неправильно и то, что наши люди слепо следуют моде, считает Анастасия. Как только появляется
Результаты работы
Тюменские стилисты и имиджмейкеры рассказали, как их работа влияет на последующую жизнь клиентов.
Татьяна поделилась, что у одного из ее
С ней согласна и Ольга, которая рассказала историю о молодом человеке, который начинал встречаться с девушкой и хотел узнать, как преподносить себя в лучшем свете и правильно себя вести. Они подобрали очень хороший гардероб, поработали над речью и поведением, и молодой человек остался благодарен имиджмейкеру.
Анастасия рассказала о долгосрочном
Где черпают вдохновение
Создание цельного образа, который заставит свернуть шеи всех прохожих и запомнится вашим собеседникам надолго, требует от профессионалов значительных творческих усилий. Правда, источник вдохновения у каждого свой.
Катя рассказала, что обожает наблюдать за уличными стилями больших городов — Копенгагена,
О том, как выработать вкус в одежде и стиле, можно рассуждать долго. Каждый выбирает одежду, руководствуясь своими причинами:
Но если в юном возрасте неумение одеваться можно объяснить неопытностью и легкомысленностью, то с возрастом бездумно подобранная одежда и неухоженность будет говорить о вашей недалекости и лени. Как говорила Коко Шанель, «Если женщина не
Ирина Шарова