nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Умеют ли тюменцы хорошо одеваться?

30 июля 2010, 16:50
Тюменские имиджмейкеры и стилисты рассказали корреспонденту Nashgorod.ru, умеют ли в нашем городе одеваться стильно, какие главные ошибки в выборе и сочетаниях одежды совершают и поделились примерами из своего опыта.
Сюжет
Тюмень

Наша внешность, наш фасад — это послание, которое мы транслируем окружающим. Задумайтесь, каким вы представляетесь людям вокруг вас — манящим яркими вывесками ночным клубом, строгим и респектабельным офисным зданием, андеграундным рок-клубом, незаметным домом типовой постройки или замызганным подвальчиком с разливным пивом?

Тюменские имиджмейкеры и стилисты рассказали корреспонденту Nashgorod.ru, умеют ли в нашем городе одеваться стильно, какие главные ошибки в выборе и сочетаниях одежды совершают и поделились примерами из своего опыта.

Как одеваются в Тюмени

«Знаешь, что такое карго-культ? Во время Второй мировой войны полинезийским аборигенам с американских самолетов скидывали продовольствие, виски и тому подобное. Самолеты улетели, а аборигены начали лепить из песка их копии, которым поклонялись, думая, что от этого им будет счастье и благополучие. Такая же ситуация и у нас, — рассказывает стилист, специализирующийся на фотосессиях, и просто яркий человек Катя Кочаровская. — Люди хотят копировать, делать тюменский Look at me или Esquire, а не создавать что-то свое с нуля. И сколько у нас в городе было таких подражательных стартапов — ничего не получалось, потому что для успеха нужна команда крутых специалистов».

Девушка рассказала, что была в тюменском Mc’Donalds всего три раза, но всегда поражалась отношению молодежи к нему, как к культовому месту: сюда приходят не поесть, а посидеть в интернете с MacBook, чтобы был виден логотип Apple и стоял молочный коктейль рядом. «Это опять же проявления карго-культа, поклонения бренду, — отмечает Катя. — И, что интересно, именно там можно увидеть красиво одетых людей, тюменских модников».

Члены Лиги профессиональных имиджмейкеров из Тюмени Анастасия Цитрикова и Ольга Короткова считают особенностью нашего города то, что тюменцы одеваются слишком вычурно, ярко и вызывающе. Как нельзя лучше характеризует нашу манеру одеваться строчка из песни Ларисы Долиной — «Я надену все лучшее сразу», отмечает Анастасия. Она думает, что это заложено в нашей культуре и менталитете. «Может быть, причина в том, что Тюмень — провинциальный город, и, когда идешь по улице, достаточно просто встретить знакомых людей, — рассуждает она. — Поэтому тюменцы одеваются, демонстрируя социальный статус: „Главное, чтобы, когда мой знакомый увидит меня, я был одет модно“. А демократичности нам не хватает».

С ней согласна коллега по цеху Ольга. Причину она видит в том, что Тюмень — это, прежде всего, город торговцев, где исторически самыми влиятельными людьми были купцы. На Западе человек одевается в соответствии с ситуацией, у нас же этого чувства уместности нет. Например, в театр мы ходим не в нарядном платье, а в джинсах, что говорит о низкой культуре.

В России нет понятия простоты и лаконичности, дополняет Катя. И это не зависит от количества денег, от того, что один зарабатывает немного, а другой прилично: первый купит бижутерию, второй — дорогие украшения, но в обоих случаях их будет очень много, все будет блестеть, сверкать и переливаться. Катя считает, что можно вообще не наряжаться, а надеть костюм, но хороший, и не краситься так, чтобы все отваливалось по дороге — но у нас это считается не нарядным.

Персональный стилист, занимающийся шопинг-сопровождением, Татьяна Ищенко считает, что стильно и хорошо одевается у нас в городе около 20% людей, 30% тюменцев стремятся к этому, а половине все равно как они выглядят. Правда, положительная динамика все же есть — люди стремятся хорошо выглядеть, начали обращать на это внимание. И телепрограммы вроде «Модного приговора», «Снимите это немедленно» тоже оказывают на это влияние, считает Татьяна.

В 20-летнем возрасте люди одеваются в уличном стиле, по-молодежному. Через несколько лет возникает необходимость перейти с юношеской одежды на более взрослую и стильную. Часто это становится для людей проблемой, отмечает Татьяна. Даже если они накопят денег и пойдут в магазин за новой одеждой, то купят наряды в таком же стиле, как у них были до этого. Именно они и являются ее клиентами — это молодые люди и девушки от 25 до 45 лет, чаще всего работающие в офисе.

Катя рассказала, что особенно ярко особенности «тюменского» стиля проявляются в том, как девушки одеваются в клубы. Так называемый «клубный» стиль ее смешит: девушки тратят деньги на одежду, сидят в соляриях, нацепляют «бирюльки». «Меня радует, что стали носить платья, а не так, как раньше футболки с каким-нибудь дурацким золотым принтом „Местная знаменитость“, — делится Катя. — Но, в основном, на тюменских „тусовщицах“ можно увидеть нарощенные волосы, кучу косметики, одинаковые балетки или шпильки со стразами. Есть у нас клубы вроде „Плиски“ или „Красной планеты“, где одеваются в стиле, который мне ближе: платья в горошек, дрэды, „гульки“ на голове — такая помесь. Сейчас уже нет такого понятия „неформалы“, но это близко к ним. Там — девочки в узких джинсах, футболках, которые танцуют и приходят именно за этим! Этого я в других местах не видела. Но, тем не менее, я очень редко встречаю людей, про которых думаю: „О, она так круто выглядит!“»

Отдельная тема для разговора то, как юные тюменки принаряжаются на выпускной вечер. То, как одеваются девушки на праздники, похоже на культ, считает Катя, причем характерный не только для Тюмени, но и для всей страны. «Как это делается в США? Девочки встречаются, созваниваются и ходят вместе по магазинам. У нас же прячутся друг от друга, боятся, что подруга не дай бог купит такое же платье, но при этом в итоге все выглядят примерно одинаково: „обертки“ от конфет, „цементные“ кудри, красная помада, блестки, — высказывает наболевшее стилист. — Я стараюсь выглядеть не так, хотя так, как на школьный выпускной, я бы уже не оделась. Я была похожа на Аврил Лавин и Пинк в одном флаконе: в пачке, с шипами и ирокезом, в кедах на шнуровке до колен. Конечно, гимназия при ТГУ, из которой я выпускалась, тогда была в шоке. На университетский выпускной я пришла в летящем комбинезоне, а потом переоделась в шорты а-ля 80-е и маленький корсетик, чтобы было удобно в ресторане». Кате кажется, что эту традицию не «вытравить», и даже через много лет на выпускные будут одеваться в тафту и цветы.

Ольга высказывает противоположное мнение: ее радует, что в последние десятилетия на свадьбы стали ходить в вечерних платьях, потому что раньше наряжались в черную юбку и белую блузку. Такое же мнение у нее и о выпускных: «Когда вы заканчиваете школу, неужели не хочется выглядеть в глазах своих одноклассников принцессой? Завершается определенный этап в жизни, и каждая девушка хочет его запомнить».

Выглядеть хорошо — как?

Катя не предлагает для того, чтобы выглядеть стильно и хорошо, наряжаться. Она думает, что можно отлично смотреться в шортах, белой майке и каких-нибудь сланцах, но люди считают, что это пляжный стиль или дачный, и поэтому так не ходят. А одеваются в какую-то смесь торжественности и непонятно чего. Кроме этого, по ее мнению, одежда одеждой, но человек и сам должен выглядеть хорошо. Такого человека можно одеть хоть в рваную мужскую майку, и я на него будут обращать внимание. Нужно следить за собой, но это не значит накручивать кудри и выглядеть нарядно — просто быть ухоженной и хорошо смотреться.

«Я считаю, что одеваться стильно — это выглядеть опрятно, аккуратно, подбирать одежду соответствующую возрасту, правильно ее сочетать, а также проявлять в ней свою индивидуальность. И мода тут ни при чем, — отмечает Татьяна. — Можно иметь какую-то „фишку“: например, красивую булавочку, брошку, запонки. Обязательно нужно следить за прической: чтобы была чистая голова с прической, мужчинам следует быть выбритыми. Как и все стилисты, я подбираю одежду по цветотипу, особенно это важно для тех предметов гардероба, которые находятся рядом с лицом».

Татьяна рекомендует людям, которые хотят поменяться, накопить около 30 тысяч руб. и обратиться к стилисту-шоперу. Он соберет информацию, как человек живет, чем занимается, как много ходит, что он хочет, и уже на этом построит рекомендации. После этого пройдется с Вами по магазинам и подберет одежду в соответствии с новым образом, чтобы не было допущено ошибок. Особенности фигуры диктуют стиль одежды, считает персональный стилист. Ее основная задача — показать человеку его недостатки и достоинства и рассказать, как это скрывать. Люди, которые стильно выглядят, знают какие вещи и цвета им идут, и как правильно их сочетать.

О магазинах

«Я практически не хожу по тюменским магазинам, — говорит Катя Кочаровская. — Мне, в основном, не нравится то, что здесь продается, но не потому, что в этом будут ходить все. Пусть даже таких футболок сто, ты может сделать так, чтобы на тебе она смотрелась круто». Солидарны с ней и другие тюменские имиджмейкеры. Чаще всего за покупками и обновлением гардероба для своих клиентов они ездят в соседний Екатеринбург. «Я езжу в Екатеринбург, потому что там есть магазины, которых в нашем городе нет. С вероятностью до 90% в Тюмени ты не встретишь человека в такой же вещи», — говорит Татьяна.

Анастасия и Ольга считают, что в нашем городе недостаточно одежды приемлемого качества по демократичным ценам. Людям со средним заработком (около 20 тыс. руб.) сложно купить себе хорошие вещи. «Как ты купишь вещь за 10 тыс., если это половина твоего месячного заработка», — возмущает имиджмейкеров.

Кроме того, у нас слабо работает система распродаж, а в свердловской «Меге» с этим дело обстоит гораздо лучше, отмечает Анастасия. По опыту ее клиентов, там можно потратить на одежду вдвое меньше, чем в тюменских торговых центрах.

У нас либо слишком дешево, либо слишком дорого, добавляет Ольга. Иногда бывает такой товар, который с первого взгляда выглядит неплохо, а когда посмотришь близко — разочаровываешься. У нее, как технолога, в крови пристальное внимание к вещам: она выворачивает наизнанку, смотрит на швы. Например, у Коко Шанель до сих пор шьют костюмы вручную, поэтому по изнанке можно определить, подделка это или нет. «А понимать нужно, — добавляет имиджмейкер. — Бывает, ширпотреб продается за бешеные деньги».

С ней соглашается Катя: «Неплохую одежду продают в Mango, но для меня это дорого. На распродаже в этом магазине я купила майку за 200 руб. И это нормально, а за 1200 я ее не куплю. Я была в Америке и поэтому понимаю, сколько это стоит на самом деле. Там я покупала платья за 8 долларов, и считаю, что это и есть нормальная цена. При этом зарплаты у них на порядок выше, например, продавец в магазине получает около 40 тыс. руб. У нас продавец получает 10 тыс. руб. и покупает себе платье за 5 тыс. руб., а потом месяц сидит и считает копейки».

Но у нас все равно покупают дорогую одежду, потому что якобы выбора нет, добавляет девушка. Хотя выбор есть всегда — у нас около 20 секонд хэндов в городе. «Там воняет? Это потому, что они обрабатывают одежду», — говорит Катя. Она понимает, что у людей предубеждение против б/у одежды, но у нее свое мнение на этот счет. У каждой вещи своя история, и ей приятно осознавать, что эта вещь появилась в 50-х и повидала многое. Здорово, что она еще после меня жизнь вещи не прекратится, с ней еще что-то будет, говорит стилист.

Еще одна причина, по которой не ходят в магазины «вещей с историей», мнение, что там одежда больших размеров. «Это так, — соглашается Катя. — Но ведь можно перешить, ушить, подшить. Меня не пугает большая одежда, тем более что я ношу юбки как платья и так далее».

Правда, после американских секонд хэндов я к нашим охладела, добавляет она. Потому что в последних одежда стоит 2–3 доллара, а есть еще отделы винтажной одежды, цены на которой сопоставимы со стоимостью одежды в наших секонд хэндах.

Конечно, нельзя одеваться исключительно в секонд хэндах, подчеркивает стилист. Купи платье в дорогом магазине, надень винтажные бусы и возьми ретро-клатч, и это будет смотреться здорово. А тюменские девушки могут купить платье в дорогом магазине, но при этом сделать неправильную прическу или подбрать не ту сумку, и оно не произведет нужного впечатления.

Другие профессионалы стараются держаться от магазинов с подержанной одеждой на расстоянии. Анастасия считает, что секонд хэнд — это одежда для творческих людей, может быть, бедных студентов. Если покопаться, можно там найти что-нибудь винтажное. В принципе, можно туда ходить, но она их не приемлет. «Немножко страшно то, что ношенные вещи сохраняют энергетику владельца, и неизвестно, каким он был человеком», — добавляет она.

«Как я отношусь к секонд-хэндам? Никак не отношусь, — говорит персональный шопер-стилист Татьяна. — Лучше я поищу в дорогом отделе вещи со скидкой, чем я куплю дешевую одежду. Я слежу за скидками, смотрю, где можно „урвать“ что-то классное».

В последнее время набирает обороты мода на покупки одежды через интернет. Имиджмейкеры и стилисты единодушно относятся к нему с осторожностью. «Я считаю, что если хочешь хорошо выглядеть, одежду через интернет заказывать не стоит, — рассуждает Татьяна. — Потому что нет возможности ее примерить, увидеть фактуру материала и ее точный оттенок. К тому же, мы не знаем какого роста модели, демонстрирующие эту вещь на фотографиях. Помимо этого, при выборе одежды учитываются и особенности фигуры — у кого-то слишком длинные руки, у кого-то верхняя и нижняя часть тела отличаются по размеру, а заказывая через интернет, ты не можешь предугадать, как вещь будет сидеть».

Людям с нестандартной фигурой можно шить на заказ, добавляет Ольга, но в Тюмени с этим существует определенная проблема — несмотря на кажущееся многообразие, нет магазинов, где бы продавали качественные и хорошие ткани.

Ошибки

Тюменские стилисты рассказали о некоторых ошибках, которые совершают жители нашего города, которые подбирают одежду.

Одна из распространенных ошибок — люди выбирают вещи большего размера, чем им нужно, рассказывает Татьяна. Так, после шопинга с одним из клиентов, мы обнаружили у него дома такие же джинсы, как только что купленные, только на 4 размера больше. Мужчины часто покупают рубашки большого размера — получается, что плечевой шов у них опущен. Еще очень важная часть гардероба — это обувь, она должна быть чистой, удобной, подходящей по цвету и фасону к одежде, иначе можно просто «убить» весь образ.

«Мне странно видеть, что девушки, которые хотят найти свою вторую половинку, могут неопрятно одеваться, ходить с жирными волосами, собранными в хвостик, и без макияжа, — удивляется шопер. — Если ты себя не любишь, как тебя полюбит кто-то другой. Если же ты себя любишь, то ухаживаешь за собой, хорошо одеваешься. Некоторые не любят себя до такой степени, что даже в зеркало не смотрятся. А ведь мужчины, глядя на тебя, делают выводы: если ты за собой не следишь, как ты будешь заботиться о нем, если ты себе рубашку не можешь погладить, то и ему не погладишь, если ешь доширак-то и ему готовить не будешь». Поэтому обязательны чистые ухоженные волосы со стрижкой, вовремя подстриженная челка и отсутствие секущихся кончиков, неброский макияж (хотя бы накрашенные ресницы, чтобы показать, что ты следишь за собой), рекомендует Татьяна. Девушки часто говорят, что у них не хватает времени, а на самом деле просто ленятся. «У меня на душ, мытье головы, укладку, макияж и одевание уходит утром всего полчаса», — делится девушка.

Анастасия рассказала о еще одной ошибке, свойственной тюменцам — выбор одежды, не соответствующей ситуации. Например, на прогулку следует надевать что-то удобное, а у нас на Цветном бульваре девушки дефилируют в мини-мини-юбках, на шпильках, в откровенной одежде. «Девушки хотят привлечь к себе внимание, и это еще мягко сказано», — улыбается имиджмейкер.

Ее дополняет Ольга: «Когда снялась завеса запрещенного в 90-х, у нас начали оголять тело, не обращая внимание на то нужно это или не нужно, можно или нельзя. Девушек нужно учить, что привлекательность не в открытом теле, а в полузакрытом. В Англии и на Западе есть устоявшееся мнение, что чем старше женщина, тем меньше должно быть открытого тела».

Кроме этого, ее раздражает, когда сочетают несочетаемое: например, пиджак от добротного делового костюма и обычные джинсы.

Неправильно и то, что наши люди слепо следуют моде, считает Анастасия. Как только появляется какая-то модная тенденция — все подряд облачаются в это, не учитывая, можно или нельзя с определенной фигурой это надевать. Например, штаны-алладины — есть люди, например, полные, которым они не идут, а наоборот, добавляют мешковатости и делают фигуру короче. Для того, чтобы их носить, девушка должна быть более-менее стройной.

Результаты работы

Тюменские стилисты и имиджмейкеры рассказали, как их работа влияет на последующую жизнь клиентов.

Татьяна поделилась, что у одного из ее клиентов-мужчин, благодаря результатам ее работы появилась девушка. «И дело не в том, что другие обращают внимание на одежду, а в том, что, изменившись внешне, мы меняемся и внутренне. Ведь когда ты выглядишь хорошо, ты чувствуешь себя хорошо и ведешь себя с людьми по-другому. Самооценка повышается, а это и есть то, что я хочу давать людям. Я не просто вещи покупаю, я людям жизнь меняю», — говорит девушка.

С ней согласна и Ольга, которая рассказала историю о молодом человеке, который начинал встречаться с девушкой и хотел узнать, как преподносить себя в лучшем свете и правильно себя вести. Они подобрали очень хороший гардероб, поработали над речью и поведением, и молодой человек остался благодарен имиджмейкеру.

Анастасия рассказала о долгосрочном проекте-работе с девушкой, цель которого — выдать ее замуж. Девушка — трудоголик, но благодаря стараниям Насти, ей прививается любовь к себе, новая манера одеваться, прическа и цвет волос, она начала делать маникюр. «Безусловно, результаты будут», — уверена Настя. Работа по имиджу занимает не неделю или месяц, а гораздо больше. В данном случае срок — год.

Где черпают вдохновение

Создание цельного образа, который заставит свернуть шеи всех прохожих и запомнится вашим собеседникам надолго, требует от профессионалов значительных творческих усилий. Правда, источник вдохновения у каждого свой.

Катя рассказала, что обожает наблюдать за уличными стилями больших городов — Копенгагена, Нью-Йорка, Парижа — на сайтах Lookatme.ru и Lookbook.nu: «Эти сайты меня вдохновляют именно тем, что там все непрофессионально, от души, чувак надел майку, джинсы, „щелкнул“ на мыльницу — а получилось очень красиво. Почему я влюбилась в Нью-Йорк? Потому что там все ходят пешком и не наряжаются, не стоят перед зеркалом, а надевают что попало. В Нью-Йорке можно выйти на улицу голым — на тебя никто не посмотрит. Это город фриков, в хорошем смысле этого слова. Все выглядят потрясающе, и при этом одеваются в уличных лавках, секонд-хэндах. А в Тюмени как такового уличного стиля нет».

О том, как выработать вкус в одежде и стиле, можно рассуждать долго. Каждый выбирает одежду, руководствуясь своими причинами: кто-то облачается в вещи из последних коллекций дорогих магазинов, потому что так принято среди его друзей, кто-то — потому что на вещь действует скидка, кто-то осознанно или неосознанно копирует стиль окружающих, героев фильмов, звезд, кто-то выбирает удобную и практичную одежду.

Но если в юном возрасте неумение одеваться можно объяснить неопытностью и легкомысленностью, то с возрастом бездумно подобранная одежда и неухоженность будет говорить о вашей недалекости и лени. Как говорила Коко Шанель, «Если женщина не красива-то она просто глупа». Стоит помнить об этом, выбирая между вещью, которая будет модной пару сезонов и к тому же неподходящей к вашей фигуре, и качественной классикой, которая расскажет о вкусе, чувстве стиля и воспитанности.

Ирина Шарова

#Новости#Мода#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25