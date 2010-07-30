Умеют ли тюменцы хорошо одеваться?

Отдельная тема для разговора то, как юные тюменки принаряжаются на выпускной вечер. То, как одеваются девушки на праздники, похоже на культ, считает Катя, причем характерный не только для Тюмени, но и для всей страны. «Как это делается в США? Девочки встречаются, созваниваются и ходят вместе по магазинам. У нас же прячутся друг от друга, боятся, что подруга не дай бог купит такое же платье, но при этом в итоге все выглядят примерно одинаково: „обертки“ от конфет, „цементные“ кудри, красная помада, блестки, — высказывает наболевшее стилист. — Я стараюсь выглядеть не так, хотя так, как на школьный выпускной, я бы уже не оделась. Я была похожа на Аврил Лавин и Пинк в одном флаконе: в пачке, с шипами и ирокезом, в кедах на шнуровке до колен. Конечно, гимназия при ТГУ, из которой я выпускалась, тогда была в шоке. На университетский выпускной я пришла в летящем комбинезоне, а потом переоделась в шорты а-ля 80-е и маленький корсетик, чтобы было удобно в ресторане». Кате кажется, что эту традицию не «вытравить», и даже через много лет на выпускные будут одеваться в тафту и цветы.