Дайджест Nashgorod.ru с 24 по 30 июля

Сижу высоко — вижу далеко
На концерте
Интересовались тюменцы и мероприятиями, которые прошли более мирно — карнавалом «Солнечный город» и «Парадом колясок», фотографии с которого собрали больше 37 тыс. просмотров.
Мнения форумчан:
«Мне вот сложно понять людей, которые хватаются за нож при первой возможности….Ладно, когда тебя к стенке припирают, и это последнее средство, но в обычной драке сразу резать это ж какие немозги надо иметь! И на что расчитывают, те кто режет, что они будут гулять на воле и дальше всех резать?! Пьяные, укуренные, немозги и все!»
«Одним движением руки, дискотека превращается в ринг)))"
На воде осторожность не помешает
В прошлые выходные на водоемах Тюменской области оборвались жизни 5 купальщиков: в Патрушево, Талице, Ишиме и Тобольске. Два из них произошли на несанкционированных пляжах. Основной причиной гибели людей на воде является нарушение правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании. Спасатели напоминают, что нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Мнения форумчан
«Люди, не купайтесь пьяными. Только представьте, сколько проблем доставит ваша смерть окружающим»
«А где же купаться? Вот на Боровых озёрах повесили вывеску «Купание запрещено», а за вход денежки берут, не маленькие 300 рэ. А раньше все там купались и сейчас по привычке, а это объявление
Очередное отключение воды ждет центральную часть города
Тюменцы вновь останутся без воды 7 и 8 августа. В этот день «Тюмень Водоканал» проведет плановую остановку водопровода. Специалистами будет проведена одновременная замена 13 и ремонт 3 задвижек на магистральных сетях, а также осуществлены две врезки новых участков водопровода.
Напомним, за плечами специалистов тюменского водоканала в этом году уже две плановые остановки водопровода. Первая была проведена в заречной части города, где были осуществлены работы по модернизации водоводов, питающих город с Велижанской водоочистной станции. Второй этап был проведен в правобережной части города, подача воды была приостановлена в квадрате: от окружной дороги до Транссибирской магистрали и от «Маяка» до улицы Мельникайте.
Мнения форумчан
«Бог троицу любит? Сколько
«Микрорайоны рулят!!!! Мы опять с водой!!! Сочувствую тем, кому не повезло»
«Очень приятная новость, аж на душе стало легче! Надеюсь, в следующем году поломок и отключений не будет!»
«Очаг напряженности» на Цветном бульваре
Территория у кафе «Кукарача» на Цветном бульваре в Тюмени превратилась в «очаг напряженности» — здесь собираются группы приезжих, происходят драки. Милиция принимает меры, к тому, чтобы это кафе было закрыто.
В ответ на просьбу «обезопасить тюменцев от приезжих» начальник милиции общественной безопасности напомнил, что мы живем в толерантном государстве и приезжие — это наши соотечественники. «Мы с диаспорами взаимодействуем, их представители входят в наш координационный совет», — отметил Сергей Рыбаков.
Мнения форумчан:
«Объявили бы еще весь бульвар зоной для пешеходов. А то от этих велосипедистов да скутеристов только и успеваешь уворачиваться. А ведь это место, куда с маленькими детьми приходят»
«А какая разница, будут киоски с пивом стоять в горсаду или нет….Кому надо, тот до ближайщего магазина сходит или до кафе, купит бутылку, вернется в горсад и будет там бухать!!! Просто смешно уже…от «таких умных мыслей»…."
Республику перекроют на 2 дня
В Тюмени будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Республики от ул. Мельникайте до ул. Минской. По обновленной информации, это произойдет с 8 часов 31 июля до 6 часов 2 августа. Цель — реконструкция магистрали. Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд по улицам Мельникайте, Таймырской, Холодильной.
Мнения форумчан:
«В понедельник на работу надо будет выезжать за 2 часа до начала рабочего дня»
«Полгорода встанет от этой реконструкции на Республики».