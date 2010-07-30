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Дайджест Nashgorod.ru с 24 по 30 июля

30 июля 2010, 16:30
Лето вступило в свои права — это чувствуется по подборке самых читаемых и обсуждаемых тем за прошедшую неделю, среди которых чрезвычайное происшествие в День города, предстоящее отключение воды и ремонт дорог.
Сюжет
Тюмень

Сижу высоко — вижу далеко

На концерте экс-солиста «Руки вверх» Сергея Жукова, более десятка зрителей решили занять «VIP места», для чего взобрались на пластиковый навес от дождя. Покрытие обвалилось — несколько человек получили ушибы. Одному зрителю понадобилась скорая помощь. Не обошелся концерт и без пьяной драки.

Интересовались тюменцы и мероприятиями, которые прошли более мирно — карнавалом «Солнечный город» и «Парадом колясок», фотографии с которого собрали больше 37 тыс. просмотров.

Мнения форумчан:

«Мне вот сложно понять людей, которые хватаются за нож при первой возможности….Ладно, когда тебя к стенке припирают, и это последнее средство, но в обычной драке сразу резать это ж какие немозги надо иметь! И на что расчитывают, те кто режет, что они будут гулять на воле и дальше всех резать?! Пьяные, укуренные, немозги и все!»

«Одним движением руки, дискотека превращается в ринг)))"

На воде осторожность не помешает

В прошлые выходные на водоемах Тюменской области оборвались жизни 5 купальщиков: в Патрушево, Талице, Ишиме и Тобольске. Два из них произошли на несанкционированных пляжах. Основной причиной гибели людей на воде является нарушение правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании. Спасатели напоминают, что нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Мнения форумчан

«Люди, не купайтесь пьяными. Только представьте, сколько проблем доставит ваша смерть окружающим»

«А где же купаться? Вот на Боровых озёрах повесили вывеску «Купание запрещено», а за вход денежки берут, не маленькие 300 рэ. А раньше все там купались и сейчас по привычке, а это объявление меленько-меленько, если бы при въезде говорили, что там только отдыхать, кушать шашлычки, но не купаться, то вряд много народу заежали…"

Очередное отключение воды ждет центральную часть города

Тюменцы вновь останутся без воды 7 и 8 августа. В этот день «Тюмень Водоканал» проведет плановую остановку водопровода. Специалистами будет проведена одновременная замена 13 и ремонт 3 задвижек на магистральных сетях, а также осуществлены две врезки новых участков водопровода.

Напомним, за плечами специалистов тюменского водоканала в этом году уже две плановые остановки водопровода. Первая была проведена в заречной части города, где были осуществлены работы по модернизации водоводов, питающих город с Велижанской водоочистной станции. Второй этап был проведен в правобережной части города, подача воды была приостановлена в квадрате: от окружной дороги до Транссибирской магистрали и от «Маяка» до улицы Мельникайте.

Мнения форумчан

«Бог троицу любит? Сколько можно-то? Мало того что вода хлорная, ценники за воду увеличили за последний год на 33%, так еще и снова на выходные все выключают»

«Микрорайоны рулят!!!! Мы опять с водой!!! Сочувствую тем, кому не повезло»

«Очень приятная новость, аж на душе стало легче! Надеюсь, в следующем году поломок и отключений не будет!»

«Очаг напряженности» на Цветном бульваре

Территория у кафе «Кукарача» на Цветном бульваре в Тюмени превратилась в «очаг напряженности» — здесь собираются группы приезжих, происходят драки. Милиция принимает меры, к тому, чтобы это кафе было закрыто.

В ответ на просьбу «обезопасить тюменцев от приезжих» начальник милиции общественной безопасности напомнил, что мы живем в толерантном государстве и приезжие — это наши соотечественники. «Мы с диаспорами взаимодействуем, их представители входят в наш координационный совет», — отметил Сергей Рыбаков.

Мнения форумчан:

«Объявили бы еще весь бульвар зоной для пешеходов. А то от этих велосипедистов да скутеристов только и успеваешь уворачиваться. А ведь это место, куда с маленькими детьми приходят»

«А какая разница, будут киоски с пивом стоять в горсаду или нет….Кому надо, тот до ближайщего магазина сходит или до кафе, купит бутылку, вернется в горсад и будет там бухать!!! Просто смешно уже…от «таких умных мыслей»…."

Республику перекроют на 2 дня

В Тюмени будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Республики от ул. Мельникайте до ул. Минской. По обновленной информации, это произойдет с 8 часов 31 июля до 6 часов 2 августа. Цель — реконструкция магистрали. Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд по улицам Мельникайте, Таймырской, Холодильной.

Мнения форумчан:

«В понедельник на работу надо будет выезжать за 2 часа до начала рабочего дня»

«Полгорода встанет от этой реконструкции на Республики».

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