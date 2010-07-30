Дайджест Nashgorod.ru с 24 по 30 июля

«Мне вот сложно понять людей, которые хватаются за нож при первой возможности….Ладно, когда тебя к стенке припирают, и это последнее средство, но в обычной драке сразу резать это ж какие немозги надо иметь! И на что расчитывают, те кто режет, что они будут гулять на воле и дальше всех резать?! Пьяные, укуренные, немозги и все!»