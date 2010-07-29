Повлиять на стройку возле дома могут сами горожане

На сегодня в области готов весь пакет градостроительной документации. Тем не менее, жизнь и развитие города не останавливается, поэтому генеральный план его также претерпевает постоянные изменения. В него вносятся дополнения, исправления и т.д.
Если пройтись по улицам Тюмени и спросить у горожан «а были ли вы на публичных слушаниях?», большинство ответит отрицательно, часть людей вообще не знает о такой процедуре, а ведь это не просто «посиделки», это возможность повлиять на застройку какой-либо территории.
«Когда объявляются публичные слушания на предмет размещения того или иного объекта, на мероприятие являются единицы – те, кто напрямую заинтересован в строительстве объекта», - рассказал журналистам начальник управления градостроительной политики ГУС и ЖКХ Тюменской области Александр Малышкин.
Объявления о публичных слушаниях заблаговременно и неоднократно распространяются в средствах массовой информации и на сайте администрации города, тем не менее, граждане не идут на обсуждение своей же жилой зоны. Тем самым, заинтересованное лицо (к примеру, инвестор, застройщик) приходит на слушания, принимает свои же требования с комиссией в положительном ключе (при отсутствии нарушения каких-либо норм).
«Любая прокуратура или суд будет на стороне застройщика при получении жалоб от горожан на строительство объекта, так как процедура согласования прошла публично, согласно закону. Граждане могли принять повлиять на ситуацию», - заявляет Александр Петрович.
Город развивается - генплан меняется
Документы территориального планирования – это не статичный закон, принятый единожды и существующий всегда. Генеральный план города – стратегический документ территориального развития данной селительной территории. С помощью него территория делится на зоны, каждая из которых несет свою нагрузку.
На сегодня в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ разработан и утвержден полный комплект всей градостроительной документации по области: это схема территориального планирования Тюменской области, схемы территориального планирования для 21 муниципального района, генеральные планы 5 городских округов и 293 сельских поселений, а также правила землепользования и застройки для 5 городских округов и 293 сельских поселений. При всем этом весь комплект этой документации должен быть актуален, для этого он должен основываться на топографической съемке не старше двух лет, - считает Александр Малышкин.
«Удержать «пазлы» съемки города в статичном состоянии невозможно. К примеру, на улице Республики через два года можно наблюдать уже другую картину: смена конфигурации тротуара, изменение проезжей части и т.д.
По мере актуализации топографической основы, может встать вопрос уточнения границ всех муниципальных образований и сельских поселений. Если зачастую границы между двумя участками в дачном кооперативе являются спорным аспектом, то можно представить, насколько сложно такая работа пройдет у сотен тысяч собственников на огромных территориях», - пояснил он на пресс-конференции, посвященной проблемам и перспективам градостроительства юга Тюменской области.
По словам Малышкина, до сих пор генплан разрабатывался одной компанией, правила землепользования– другой, а один миллион разработчиков выполняли проекты планировок. Для создания единого полного пакета документов для города Тюмени сейчас разрабатывается комплексный проект градостроительной документации. Нацелен проект на то, чтобы усовершенствовать документы, сделать «накладываемые друг на друга» положения генплана и правил землепользования и застройки, больше того, разработать все проекты планировок на все районы города.
Знать все о каждом клочке земли – правильно строить
При активном стремлении общества к информатизации, каждое муниципальное образование должно вести базы информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), то есть вся градостроительная документация должна быть заархивирована: сведения о картографии, о дорогах, об объектах недвижимости, и т.д. Это должно быть наложено на проекты планировок, на правила застройки землепользования и генплан.
В ходе заполнения базы предполагается разработка информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории, чтобы административный аппарат имел оперативный доступ к любой информации о застройке и развитии территории - указав участок земли, иметь полный набор информации о нем: свободна или занята выбранная зона, кто собственник, какие сети и в каком количестве подведены и т.д. Такая работа даст возможность инвесторам оперативнее принимать решения о том, стоит ли вкладываться в ту или иную территорию. Полная картина определенного участка даст возможность видеть и определять, какие объекты инфраструктуры здесь нужны.
По итогу прошлого года было готово пять планировочных районов, в этом году сданы предложения по корректировке генплана города Тюмени, следующий этап - формирование баз ИСОГД, в итоге весь комплексный проект должен быть закончен в 2011 году.
Итак, документация разрабатывается, оформляется, информация архивируется в аналитических системах, тем не менее, доступной для граждан будет лишь публичная часть информационной системы.
Напоминаем, любое изменение в проект планировки, в генплан или в правила застройки и землепользования вносятся путем публичных слушаний, на которых горожанам предоставляются открытые материалы или какие-то сводные планы, а те вещи, которые отвечают за безопасность жизнидеятельности людей, проживающих на территории, рассказывать всем не предполагается.
Горожане могут влиять на застройку территории города, только нужно быть чуточку поактивнее, повнимательнее, тогда не придется собирать подписи против вдруг выросшего дома или магазина..
Евгения Лямзина