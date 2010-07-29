Повлиять на стройку возле дома могут сами горожане

На сегодня в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ разработан и утвержден полный комплект всей градостроительной документации по области: это схема территориального планирования Тюменской области, схемы территориального планирования для 21 муниципального района, генеральные планы 5 городских округов и 293 сельских поселений, а также правила землепользования и застройки для 5 городских округов и 293 сельских поселений. При всем этом весь комплект этой документации должен быть актуален, для этого он должен основываться на топографической съемке не старше двух лет, - считает Александр Малышкин.