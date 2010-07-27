Правильный материал – правильное строительство

Строительный сезон в самом разгаре. Задавшись вопросом, из чего же возводят дома профессиональные строители, мы выяснили, что все больше специалистов отрасли отдают предпочтение блокам из автоклавного газобетона «Поревит». Почему?
Так, на стройке двухэтажного частного дома мы встретились с Геннадием Александровичем Шураковым, директором архитектурного бюро «Геншур», который рассказал нам об особенностях проектирования и строительства домов из газобетонных блоков «Поревит». Для социального жилья это самый подходящий материал, поделился мнением Геннадий Александрович. Он полагает, что ялуторовский завод «Поревит» должен играть решающую роль в строительстве такого класса жилья и на юге Тюменской области, и на севере, потому как из этого материала действительно легко строить.
Мы продолжали слушать Шуракова, а он размышлял: «Посмотрите на коттеджи, которые строят вокруг из кирпича. Они, конечно, красивые, но нормы по теплотехнике абсолютно не выдерживают. А ведь энергосбережение так актуально в наше время».
Ограничений в создании архитектурных решений нет, но должны быть ограничения «здравого смысла», считает Геннадий Александрович, - Зачем шить кофточку из брезента, если можно сделать ее из предназначенных для этого материалов? Если перевести это на язык строительных материалов, то зачем из ровных прямоугольных блоков выпиливать круглые (для возведения башенок), если можно легко «собрать» дом, как конструктор «Лего»?
Напоследок Геннадий Шураков добавил, что строительство дома площадью 200 квадратных метров они возводят втроем, без привлечения специалистов. Такой и должна быть стройка: легкой и экономной.
Но возведение стен – это еще не построенный дом: нужна внутренняя и внешняя отделка. Для изучения возможных видов отделки дома из газобетонных блоков мы отправились к выставочному домику «Поревит», где застали директора компании «Люкс Декор» Константина Переладова, производившего какие-то замеры. Оказалось, что Константин тоже собирается строить себе дом из блоков, произведенных на ялуторовском заводе стеновых материалов. Посредством беседы со специалистом выяснилось, что для отделки стен из данных блоков требуется в два раза меньше штукатурных растворов и декоративных штукатурных покрытий. Значит, экономим и на этом.
Еще один вид внешней отделки, помимо штукатурки, – сайдинг. Алексей Тихомиров, коммерческий директор компании «Свой Дом», уверен, что блоки «Поревит» и виниловый сайдинг просто созданы друг для друга: идеальная геометрия блоков позволяет легко монтировать внешнее покрытие. Кроме того, блоки «Поревит» хорошо держат крепеж.
В ходе нашего небольшого путешествия по стройкам, стало ясно, что блоки из автоклавного газобетона, благодаря простоте применения, становятся все больше популярны в нашем регионе. А значит, точный немецкий расчет (а оборудование на заводе «Поревит» именно немецкое) не дал сбоя. Главное доказательство тому то, что даже профессионалы строительного дела возводят для себя дома из газобетона. А разве специалисты пожелают себе плохого или захотят жить в доме из некачественных материалов? Полагаем, что нет…
Николай Запрудный