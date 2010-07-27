Правильный материал – правильное строительство

Но возведение стен – это еще не построенный дом: нужна внутренняя и внешняя отделка. Для изучения возможных видов отделки дома из газобетонных блоков мы отправились к выставочному домику «Поревит», где застали директора компании «Люкс Декор» Константина Переладова, производившего какие-то замеры. Оказалось, что Константин тоже собирается строить себе дом из блоков, произведенных на ялуторовском заводе стеновых материалов. Посредством беседы со специалистом выяснилось, что для отделки стен из данных блоков требуется в два раза меньше штукатурных растворов и декоративных штукатурных покрытий. Значит, экономим и на этом.