От грозы лучше спрятаться

Во время грозы нельзя топить печку, потому что дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой. Не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево. А радио и телевизоры необходимо отключить от сети и не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности).