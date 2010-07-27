От грозы лучше спрятаться

Прежде всего, нужно научиться предсказывать приближение грозы. Если слышны дальние раскаты грома и видны вспышки молнии, то определить примерное расстояние до места грозовой активности можно по промежутку времени между вспышкой молнии и первым раскатом грома.
Вспышку молнии мы видим практически мгновенно. Звук примерно за 3 секунды проходит 1 километр. Таким образом, разделив время в секундах между вспышкой молнии и последовавшим за ней первым раскатом грома, определим расстояние в километрах до нахождения грозы. Если эти промежутки времени уменьшаются, то гроза приближается, и необходимо принять меры защиты от поражения молнией.
Молния опасна тогда, когда за вспышкой тут же следует раскат грома,
Во время грозы нельзя топить печку, потому что дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой. Не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево. А радио и телевизоры необходимо отключить от сети и не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности).
Если гроза застала вас на улице лучше всего укрыться в ближайшем здании. Особенно опасна гроза в поле. При поиске укрытия отдайте предпочтение, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом. Но прятаться в небольших сараях или под одинокими деревьями опасно для жизни. Если укрыться совершенно негде, а гроза грохочет над головой, то лучше лечь на землю, только подальше от водоема.
Если гроза застала вас в лесу, необходимо укрыться на низкорослом участке. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями. Бегите от одиноко стоящих высоких деревьев метров на тридцать. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте.
Ну и конечно, во время грозы нельзя находиться в воде и у воды — купаться, ловить рыбу. Безопаснее отойти подальше от берега. Если гроза настигла вас во время движения на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от техники. А вот автомобиль покидать не нужно. Надо остановиться, закрыть окна и опустить автомобильную антенну.
При встрече с шаровой молнией не проявляйте по отношению к ней никакой агрессивности, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь. Не нужно приближаться к ней, касаться ее