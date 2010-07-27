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От грозы лучше спрятаться

27 июля 2010, 17:08
В Тюменской области два человека погибли от удара молнии. Как обезопасить себя во время грозы, рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГУ МЧС России по Тюменской области Владислав Скориков.

Прежде всего, нужно научиться предсказывать приближение грозы. Если слышны дальние раскаты грома и видны вспышки молнии, то определить примерное расстояние до места грозовой активности можно по промежутку времени между вспышкой молнии и первым раскатом грома.

Вспышку молнии мы видим практически мгновенно. Звук примерно за 3 секунды проходит 1 километр. Таким образом, разделив время в секундах между вспышкой молнии и последовавшим за ней первым раскатом грома, определим расстояние в километрах до нахождения грозы. Если эти промежутки времени уменьшаются, то гроза приближается, и необходимо принять меры защиты от поражения молнией.

Молния опасна тогда, когда за вспышкой тут же следует раскат грома, т. е. грозовое облако находится над вами, и опасность удара молнии наиболее вероятна.

Во время грозы нельзя топить печку, потому что дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой. Не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево. А радио и телевизоры необходимо отключить от сети и не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности).

Если гроза застала вас на улице лучше всего укрыться в ближайшем здании. Особенно опасна гроза в поле. При поиске укрытия отдайте предпочтение, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом. Но прятаться в небольших сараях или под одинокими деревьями опасно для жизни. Если укрыться совершенно негде, а гроза грохочет над головой, то лучше лечь на землю, только подальше от водоема.

Если гроза застала вас в лесу, необходимо укрыться на низкорослом участке. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями. Бегите от одиноко стоящих высоких деревьев метров на тридцать. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте.

Ну и конечно, во время грозы нельзя находиться в воде и у воды — купаться, ловить рыбу. Безопаснее отойти подальше от берега. Если гроза настигла вас во время движения на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от техники. А вот автомобиль покидать не нужно. Надо остановиться, закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

При встрече с шаровой молнией не проявляйте по отношению к ней никакой агрессивности, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь. Не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, т. к. может произойти взрыв. Не следует убегать от шаровой молнии, потому что это может повлечь ее за собой возникшим потоком воздуха.

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