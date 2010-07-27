Как создать настоящую любовь?

Что значит эта стадия? Могу привести пример — человек долгое время постится, голодает, потом ему дают роскошный торт. Он набрасывается на него, ему кажется, что ничего вкуснее он в жизни еще не встречал. Человек ест, испытывает удовольствие, наедается, и, в конце концов — объедается. Его начинает тошнить, он больше не может смотреть на этот торт. Похожее рано или поздно происходит и в отношениях — у мужчины и женщины это может не совпадать по времени, но подобный этап наступает всегда. И, когда это происходит, глупые и необученные, люди думают: «Любовь ушла…», а ей и не пахло! На этом уровне несколько вариантов развития событий: люди либо начинают друг друга бить в прямом смысле слова. В городах это встречается не так часто, но на периферии достаточно распространено: «Бьет — значит любит «. Некоторые семьи на этой стадии существуют всю жизнь. Более цивилизованный вариант: жизнь становится пресной, мужчина или женщина, а может, и оба сразу, заводят себе любовников.