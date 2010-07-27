Как создать настоящую любовь?

Около 80% браков заканчиваются разводами — эта проблема в наше время действительно серьезна. К психологу за консультацией в основном приходят женщины — им психологически легче попросить помощи у психолога, для мужского самолюбия тяжело обратиться к незнакомому человеку, сказать, что у него проблемы в семье. По вопросам взаимоотношений обращаются люди в среднем от 20 до 40 лет, но бывают пары и за пятьдесят.
В современном обществе существует много иллюзий. Люди считают, что любовь возможна только на первом этапе, потом же творится непонятно что.
С точки зрения психологии, есть 7 стадий развития отношений, и любовь — последняя из них. Что бы достичь уровня любви, люди должны лет 20–25 прожить вместе, работать над собой, всегда делать выбор в пользу друг друга и, даже если есть повод для разрыва, пары должны его преодолевать. Любовь — это результат взаимоотношений.
Вот эти стадии:
1. Влюбленность или «химия любви»
Когда мужчина и женщина только знакомятся, им кажется: «Я встретил человека, который сделает меня счастливым». На этой стадии люди смотрят друг на друга через розовые очки, отрицательных качеств не замечают, либо очень мягко их интерпретируют. Если
2. Насыщение чувств
Людям хочется быть вместе, но они понимают, что есть
3. Пресыщение чувств
Что значит эта стадия? Могу привести пример — человек долгое время постится, голодает, потом ему дают роскошный торт. Он набрасывается на него, ему кажется, что ничего вкуснее он в жизни еще не встречал. Человек ест, испытывает удовольствие, наедается, и, в конце концов — объедается. Его начинает тошнить, он больше не может смотреть на этот торт. Похожее рано или поздно происходит и в отношениях — у мужчины и женщины это может не совпадать по времени, но подобный этап наступает всегда. И, когда это происходит, глупые и необученные, люди думают: «Любовь ушла…», а ей и не пахло! На этом уровне несколько вариантов развития событий: люди либо начинают друг друга бить в прямом смысле слова. В городах это встречается не так часто, но на периферии достаточно распространено: «Бьет — значит любит «. Некоторые семьи на этой стадии существуют всю жизнь. Более цивилизованный вариант: жизнь становится пресной, мужчина или женщина, а может, и оба сразу, заводят себе любовников.
Что происходит дальше? Эти отношения на стороне дают адреналин, но срабатывает совесть — «Я уже много лет прожил со своим партнером (партнершей), мы столько вместе прошли…" Человек раскаивается и на
Первые три стадии называются нецивилизованными или животными, к любви эти чувства никакого отношения еще не имеют, даже близко.
4. Терпение
Это промежуточная между низшими и высшими стадиями отношений. Тут люди понимают, что им не хватает знаний в области отношений — они обращаются к психологам, психотерапевтам, читают книги, посещают семинары, тренинги… Они перестают переделывать партнера под себя, начинают работать над собой, становятся мудрее, понимают, что и сами не подарок. Если хочешь принца в мужья, задумайся — а
Часто люди терпят друг друга ради детей, что, в современном социуме, осуждается: «Вот, любовь ушла, они живут ради детей, как это так?». Это глупости полные. Как мы уже говорили, тут любовь даже близко не стояла, а воспитание детей — самый важный фактор в семье, поэтому если люди терпят, постепенно развиваются, то они приходят на следующую стадию
5. Чувство долга
Здесь люди испытывают удовлетворение, исполняя свои обычные обязанности — работают, готовят, делают
6. Чувство дружбы
«Таким, какой я есть, меня знают только в семье» — это дает стабильность. Люди уже понимают и знают друг друга как облупленных. Здесь начинается определенное соревнование — мужчина и женщина стараются сделать друг другу приятное, даже если им самим это не очень нравится. Если вначале одеяло перетягивали на себя, тут они делают все друг для друга, ничего не ожидая взамен. Что бы дойти до последней стадии, нужно осознанно пройти предыдущие, и если это получается, приходит любовь.
7. Любовь
Пары с полуслова друг друга понимают, испытывают огромнейшее наслаждение при общении. Мужчина и женщина
Один из вопросов, возникающих в отношениях: «Можно ли переделать человека под себя?»
Это одна из иллюзий, которая является причиной разрыва. Никого переделать нельзя, человек может только сам захотеть этого, но если ради другого сильно меняться — это чревато потерей индивидуальности. Если девушка растворится в семье, станет все делать только для мужчины, такой мужчина потеряет интерес к ней.
Совместная жизнь — это всегда компромиссы в обе стороны. Есть вещи, которые должен делать только мужчина или только женщина — нужно сразу договориться о них. Отношения настроены на то, что они будут развиваться всю жизнь, разводы придумали не так давно. В настоящее время только каждый
С психологической точки зрения, женщины в семь раз могущественнее мужчины, проблема в том, что они не знают, как этим распорядиться. Ситуация: муж сидит на диване и отказывается помогать по хозяйству, принимать участие в воспитании детей, мотивируя это тем, что он кормилец и от него больше ничего нельзя требовать. У женщин есть такое качество, как вдохновение — она в силах мягко подтолкнуть мужчину на нужные с его стороны поступки. Требовать и скандалить — не выход. Нужно учиться мужчину именно вдохновлять. Советую почитать книги, которые способны научить вас правильному поведению: Джон Грей «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», Адам Джексон — «10 секретов любви».
Совет для сохранения хороших взаимоотношений в семье: люди должны понимать, что брак — это всегда сложно. Когда возникают проблемы, нужно набраться решимости и не выходить из этих отношений, а параллельно получать знания и касаемо отношений, и другие,
Знания можно получить или от мудрого наставника, или посредством ударов судьбы. Чем больше в жизни первого, тем меньше второго. Большинство первых взаимоотношений заканчиваются трагически. Только потом, на основе своего болезненного опыта, люди начинают делать выводы. Все ошибки уже совершались, почему бы не поучиться и на чужих? Если у нас есть знания в этой области — в жизни будет меньше страданий и больше гармонии и, конечно, настоящая любовь.
За консультацией в Центр «Мария» можно обратиться, позвонив по телефону анонимной службы психологической помощи и поддержки:
Алена Коваленко