Дайджест Nashgorod.ru с 19 по 23 июля

А вы поедете на праздник?
В свой день рождения Тюмень традиционно балует горожан яркими концертами, запоминающимися перформансами и блестящими представлениями. NashGorod.ru подготовил гид по предстоящим событиям, который позволит сориентироваться в их многообразии и не пропустить самое интересное.
Начальник управления по культуре администрации Тюмени Виктор Подкорытов рассказал, что всего в Тюмени в пройдет около 60 мероприятий, приуроченных к
Мнения форумчан:
«Очень хочется сходить на фестиваль фейерверков и увидеть выставку ретро авто остальное не особо интересно» =)
«А я буду участвовать в параде. Мой небольшой вклад в масштабное безумие».
«Nаташа пишет: Поеду из города поближе к природе, к водичке, солнышку и шашлычкам). А всю эту „программу“ год от года показывают, меняют разве что „звезд“. а шашлычки не год от года случаются в вашей жизни? разве что соус меняете) а в комсомольском парке вчера вечером было здорово. мусора и пьяных рож не видела, поскольку клоуны и птицы „мимикрии“ увлекали больше) не туда вы смотрите, товарищи, не туда)… нужно уметь отдыхать, замечая лучшее, а не мусор, пьянь и рекламу».
Он кричал, что жить не хочет
Утром 21 июля в областную спасательную службу позвонили очевидцы. Они сообщили, что с автомобильного моста по улице Мельникайте пытается сброситься мужчина. Молодой человек перелез через ограждение и повис на металлической конструкции за мостом. Он кричал, что хочет покончить жизнь самоубийством.
Проезжающие мимо водители вызвали спасателей, сотрудников ГИБДД и растянули внизу брезент. Уже спустя несколько минут дежурный экипаж службы спасения прибыл на место происшествия. При помощи альпинистского снаряжения, спасатель спустился к молодому человеку и обхватил его, не давая упасть. Сотрудники ГИБДД остановили автовышку. Спасатель эвакуировал мужчину в люльку, которая доставила обоих на землю.
Мнения форумчан:
«Оставили бы его висеть — сам бы забрался обратно. Хотел найти
«я поганый циник конечно, но думаю — если бы он хотел — они бы не успели ему помешать…»
Крутой посол
Новые одурманивающие вещества появились на наркорынке. Тюменская молодежь, еще недавно «кайфовавшая» от курительных смесей, открыла для себя миксы, содержащие мефедрон — химическое соединение, вызывающее наркотический эффект.
Как рассказал начальник УФСКН РФ по Тюменской области Александр Кандиков, данные психоактивные вещества синтезируются в лабораториях и распространяются легально под видом солей для ванн, удобрений и средств для ног.
Мнения форумчан:
«Мефедрон, так и запишем, спасибо не знал».
«Поставки героина сократили — наркоманы подсели на дезоморфин. скосили конопляные поля — стали курить спайс. запретила спайс — появилась соль…
Не говорите мне про работу!
От 11 тыс. до 14 тыс. вакансий для тюменцев, ищущих работу, предоставляет сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области. Информация обновляется ежедневно. Об этом рассказала начальник отдела информационных технологий и автоматизации департамента труда и занятости населения Тюменской области Людмила Минкова.
«Любой посетитель сайта может воспользоваться региональным банком вакансий и связаться напрямую с работодателем, не обращаясь в службу занятости», — пояснила она.
Людмила Минкова отметила также, что сайт за год работы стал популярным среди жителей Тюмени и области. Здесь же размещен баннер портала Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России», где тюменцы могут искать вакансии по всем регионам, в том числе по северным округам.
Мнения форумчан:
«Одну и ту же вакансию работодатель выкладывает ежедневно вновь и вновь, пока не найдет работника. И каждая ежедневная вакансия числится как новая. Мне рассылки каждый день приходят с новыми вакансиями. Только они почти на 80% одни и те же».
Тут вам не Европа
Наступит ли время, когда в Тюмени горячую воду летом, на время ремонтов, будут отключать в худшем случае на несколько дней — как в Европе? Этот вопрос корреспондент Nashgorod.ru задал на
«Нам — абсолютно точно — до такого порядка вещей еще далеко», — сказал
«Система теплоснабжения будет в Тюмени как в Европе, когда и все остальное будет как в Европе, в том числе и платежи за тепло и горячую воду», — считает
Мнения форумчан:
«Как у нас любят на Европу кивать, причем сначала всем цены подавай как в Европе, а потом уже якобы качество будет».
«У нас после отключения воды на месяц и их „капитального ремонта“, на этой неделе уже опять была авария на тепломагистралях и отключали горячую воду на 2 дня»))))))).