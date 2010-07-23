Дайджест Nashgorod.ru с 19 по 23 июля

«Nаташа пишет: Поеду из города поближе к природе, к водичке, солнышку и шашлычкам). А всю эту „программу“ год от года показывают, меняют разве что „звезд“. а шашлычки не год от года случаются в вашей жизни? разве что соус меняете) а в комсомольском парке вчера вечером было здорово. мусора и пьяных рож не видела, поскольку клоуны и птицы „мимикрии“ увлекали больше) не туда вы смотрите, товарищи, не туда)… нужно уметь отдыхать, замечая лучшее, а не мусор, пьянь и рекламу».