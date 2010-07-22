Такого ремонта Тюмень не знала девять лет

На
Так вот, в начале десятилетия (2002 и 2003 год) в городе меняли по 4–5 км магистральных труб. С
Еще раз на
Можно об этом судить и по числу повреждений магистралей в отопительный период: в 2005 году таких повреждений было 21, в
Заметим, что приход компании «Фортум» ситуацию в 2008 и 2009 годах поменял, но не кардинально. Да, в
В этом, 2010 году, летом наконец заменят на новые практически 10 км труб — почти вдвое больше, чем год назад, вдвое больше, чем предусмотрено нормативом или 1/7 от всех тепломагистралей — протяженность магистральных трубопроводов в городе составляет 70 км. Скорее всего, и в 2011 году «Фортум» отремонтирует в Тюмени около 10 км тепломагистралей — решение об этом уже готовится, отметил Сергей Шаль.
Все старые трубы Тюменские тепловые сети с этого года меняют на трубы современные и надежные — в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Срок службы такой трубы — не менее 30 лет, кроме того, она снижает в несколько раз потери тепла. «Могу уже наперед заверить, что на тех участках трассы, на которых мы укладываем новые трубы, проблем не будет», — заявил на
Для контроля за качеством укладки труб в ППУ была привлечена специализированная московская фирма. А изолированную трубу выпускает тюменский завод «Сибпромкомплект».
Тюменским журналистам теплосетевеки не раз рассказывали о том, что труба в
Фото с сайта «Сибпромкомплект».