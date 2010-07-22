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Такого ремонта Тюмень не знала девять лет

22 июля 2010, 11:55
Тюмень переживает время большого ремонта на магистральных теплосетях. Столь большой объем работ, как в этом году, город не знал последние девять лет. Но суровая и одновременно самая «аварийная» минувшая зима вынудила компанию «Фортум» значительно увеличить обновление магистралей и перейти на использование более надежных труб.
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Тюмень

На пресс-конференции в администрации Тюмени руководители компании «Фортум» и Тюменских тепловых сетей (подразделение этой компании) рассказали, почему компания запланировала поменять в этом году в Тюмени более 9 км магистральных трубопроводов (с учетом ремонтов при авариях — 10 км). На замену ей придется затратить 295 млн. рублей, при этом за счет тарифной составляющей будет направлено на ремонт 70 млн., остальные 225 млн. — собственные средства компании.

Вице-президент по тепловым сетям ОАО «Фортум» Сергей Шаль представил диаграмму, на которой показана история ремонтов и аварий на магистральных теплосетях Тюмени, начиная с 2002 года. (Отметим, «Фортум» является собственником Уральской теплосетевой компании и, соответственно, Тюменских теплосетей с марта 2008 года).

Так вот, в начале десятилетия (2002 и 2003 год) в городе меняли по 4–5 км магистральных труб. С 2005-го начинается настоящий провал: меняли (соответственно, по годам) 1 км 400 м, 922 м, 606 м… Заметим, это происходит в самые благополучные, докризисные годы. Так может и не надо было больше менять, всё и так было хорошо? Вопрос, конечно, наивный. Об изношенности коммунальных сетей, в том числе магистральных тепловых, говорят постоянно, повсеместно, все последние 10–15 лет.

Еще раз на пресс-конференции упомянул об этом вице-президент, исполнительный директор по Западно-Сибирскому региону ОАО «Фортум» Тоомас Нийнемяэ: на некоторых участках магистральных теплосетей Тюмени амортизация доходит до 80 процентов.

Можно об этом судить и по числу повреждений магистралей в отопительный период: в 2005 году таких повреждений было 21, в 2006-ом — 25, 2007-ом — 39, 2008-ом — 49 и наконец, «рекордная» последняя зима — 75 аварий.

Заметим, что приход компании «Фортум» ситуацию в 2008 и 2009 годах поменял, но не кардинально. Да, в 2008-ом году было капитально отремонтировано уже 2 км 788 м трубопроводов (напомню, в предыдущий, 2007-ой — только 606 м), в 2009-ом — 5 км 322 м. Но… «Прошедшая зима была очень тяжелой для нас, — признал Сергей Шаль. — Было очень большое количество повреждений. Мы вынуждены были держать и жителей, и детские сады, больницы, школы без отопления в очень суровых условиях».

В этом, 2010 году, летом наконец заменят на новые практически 10 км труб — почти вдвое больше, чем год назад, вдвое больше, чем предусмотрено нормативом или 1/7 от всех тепломагистралей — протяженность магистральных трубопроводов в городе составляет 70 км. Скорее всего, и в 2011 году «Фортум» отремонтирует в Тюмени около 10 км тепломагистралей — решение об этом уже готовится, отметил Сергей Шаль.

Все старые трубы Тюменские тепловые сети с этого года меняют на трубы современные и надежные — в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Срок службы такой трубы — не менее 30 лет, кроме того, она снижает в несколько раз потери тепла. «Могу уже наперед заверить, что на тех участках трассы, на которых мы укладываем новые трубы, проблем не будет», — заявил на пресс-конференции Тоомас Нийнемяэ.

Для контроля за качеством укладки труб в ППУ была привлечена специализированная московская фирма. А изолированную трубу выпускает тюменский завод «Сибпромкомплект».

Тюменским журналистам теплосетевеки не раз рассказывали о том, что труба в ППУ-изоляции — это новая технология, в нашем городе до этого года такая труба не использовалась. На самом деле технология не такая и новая — известна давно, а тюменский завод «Сибпромкомплект» выпускает эти трубы с конца 90-ых годов. И поставляет свои изделия и на север тюменского региона, и во многие другие края — от Чукотки до Астаны. В Тюмени труба с ППУ-изоляцией использовалась, но конечно не в таких масштабах как в этом году — к сожалению.

Фото с сайта «Сибпромкомплект».

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