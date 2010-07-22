Такого ремонта Тюмень не знала девять лет

Тюменским журналистам теплосетевеки не раз рассказывали о том, что труба в ППУ-изоляции — это новая технология, в нашем городе до этого года такая труба не использовалась. На самом деле технология не такая и новая — известна давно, а тюменский завод «Сибпромкомплект» выпускает эти трубы с конца 90-ых годов. И поставляет свои изделия и на север тюменского региона, и во многие другие края — от Чукотки до Астаны. В Тюмени труба с ППУ-изоляцией использовалась, но конечно не в таких масштабах как в этом году — к сожалению.