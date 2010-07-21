Качество может быть экономным

Итак, одним из основных преимуществ блоков «Поревит» является его соответствие всем нормам и стандартам, предъявляемым в строительстве. Продукция ялуторовского завода «Поревит» производится на высокотехнологичном немецком оборудовании фирмы Masa-Henke. А о качестве производителей оборудования в Германии, наверно, и говорить не стоит… все и так ясно – европейское качество! Но при этом ехать в Германию за продукцией не надо - завод расположен в 75 км от Тюмени, а значит, можно сэкономить на транспортировке товара.