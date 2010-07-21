Качество может быть экономным

Дом… Сколько теплого, душевного, приятного каждому человеку заключено в этом слове. Мы все возвращаемся в родной дом, зная, что нас там ждут, что там уютно и хорошо. И мы сами создаем этот уют, строя и обустраивая дом своими руками.
В современном мире существует огромный выбор строительных материалов. Какому материалу отдать предпочтение, чтобы дом отвечал всем требованиям, выдвигаемым потребителем? У каждого человека есть свои желания, угодить которым одним материалом, скорее всего, нельзя, но выбор, безусловно, делать надо.
О таком серьезном шаге, как строительство своего дома, нужно начинать думать заранее, сравнить материалы, посоветоваться со специалистами и, наконец, определиться. Мы решили вам помочь и рассказать об одном из строительных материалов, производимых в тюменском регионе. Этот материал – блоки из автоклавного газобетона «Поревит».
Казалось бы, такое непонятное и немного настораживающее название «блоки из автоклавного газобетона», но что же кроется за этим? На самом деле – масса преимуществ. Пожалуй, укажем на основные из них, но для начала дадим небольшое определение газобетону «Поревит». Это искусственный камень с равномерно распределенными воздушными замкнутыми порами; это универсальный стеновой материал, обладающий характеристиками камня, а в обработке лучше, чем дерево.
Итак, одним из основных преимуществ блоков «Поревит» является его соответствие всем нормам и стандартам, предъявляемым в строительстве. Продукция ялуторовского завода «Поревит» производится на высокотехнологичном немецком оборудовании фирмы Masa-Henke. А о качестве производителей оборудования в Германии, наверно, и говорить не стоит… все и так ясно – европейское качество! Но при этом ехать в Германию за продукцией не надо - завод расположен в 75 км от Тюмени, а значит, можно сэкономить на транспортировке товара.
Конечно, экономичность товара – один из важнейших его параметров. И мы не можем не обратить внимания на этот показатель. Только сравните: возведение стен дома с мансардой, полезной площадью 120 квадратных метров из бревен или бруса вам обойдется порядка 300 тысяч рублей, из керамического кирпича – 700 тысяч рублей, а из блоков «Поревит» всего 260 тысяч рублей - преимущества очевидны! При этом снижение затрат на качестве возводимого объекта нисколько не отразится.
Основой блоков является песок, а не зола, как у некоторых компаний-производителей. Высокая прочность блоков определена автоклавной обработкой (термическим воздействием под высоким давлением) исходных материалов, а не твердением бетона, как у большинства других производителей.
О потрясающих свойствах газобетона можно говорить долго. Хочется только отметить еще несколько преимуществ: высокая точность размеров, позволяющая создавать ровную кладку и упрощающая процесс облицовки; отличные теплоизоляционные свойства, вследствие чего кладка из блоков не требует дополнительного утеплителя; и, наконец, их можно обрабатывать обычным режущим инструментом (пилить, сверлить, штробить).
И напоследок, кто из нас не мечтал вновь оказаться в детстве и пособирать конструктор? Блоки от завода «Поревит» помогут и в этом, так как имеют пазогребневую систему, благодаря которой строительство из блоков напоминает собирание конструктора «Лего».
Что ж? Выбирать материал для дома, естественно, вам, а мы лишь поделились своими выводами на этот счет. В следующий раз приведем мнение авторитетного специалиста по строительству. Следите за публикациями!