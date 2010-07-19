Тюменские эксперты: банкротство физических лиц

Законопроект, разрешающий гражданам признавать себя банкротами, может быть принят в конце этого года. Как «встречают» эту новость в тюменском регионе?
Законопроект «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника» обсуждают уже в течение нескольких лет. В последней редакции, подготовленной Минэкономразвития, предлагается все же разрешить банкротство физических лиц. Соответственно, арбитражные суды готовятся к наплыву дел, а судьям рекомендовано готовиться к рассмотрению этих дел о банкротстве граждан уже сейчас. Более того, как отметил на одном из недавних совещаний председателей арбитражных судов председатель Высшего арбитражного суда (ВАС) Антон Иванов, такие дела станут одним из главных направлений работы системы арбитражных судов в 2010 году.
Итак, кто же будет иметь право назвать себя банкротом? Комментирует Юлия Фатхуллина, сотрудник тюменской коллегии адвокатов «ТЕСЛО»: «Кто может признать себя банкротом? Это должники-физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие просроченную задолженность перед кредиторами сроком более чем 6 месяцев и в сумме не менее 50.000 рублей, - разъясняет Юлия Фатхуллина. «Обратившись в арбитражный суд со своего рода планом-графиком погашения своей задолженности, должник может получить рассрочку по гашению долга на срок до 5 лет. В этом и заключается льготность процедуры. При этом данной возможностью смогут воспользоваться граждане, которые на дату представления плана имеют постоянный доход. Другой вариант погашения долга – конкурсное производство, результатом которого станет продажа имущества должника. Стоит отметить,- добавляет Юлия Фатхуллина, что управляющим в деле о банкротстве гражданина, согласно законопроекту, может быть только профессионал – арбитражный управляющий, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих».
Таким образом, участниками процесса, кроме должника и кредитора, станут, как минимум, арбитражный управляющий и судья. Насколько же будет сложна процедура банкротства для рядового гражданина, попавшего в непростую финансовую ситуацию? Арбитражный управляющий Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Дмитрий Пушкарев считает, что «схема предложенная законопроектом, достаточно практична, и баланс между интересами должника и кредитора будет найден». «При этом мало кто будет пользоваться процедурой реструктуризации долга, так как тот, кто пожелал решить вопрос мирно, уже нашли компромисс в досудебном порядке, - отмечает Дмитрий. «В основном, должники будут переходить сразу в процедуру конкурсного производства, и продавать имущество с целью погашения долгов кредиторам». «Конечно, скорее всего, граждане будут нуждаться в квалифицированной юридической помощи, хотя бы на стадии подачи заявления», - заметил арбитражный управляющий.
Тюменские банкиры же считают, что банкротство станет дорогой процедурой, которой смогут воспользоваться не столько должники, которые действительно попали в непростую ситуацию, но при этом не отказываются от гашения кредита, сколько умные мошенники, не желающие платить по счетам. «25 процентов должников не хотят выплачивать просроченный кредит, и не идут на компромиссы, - отмечает заместитель директора Тюменского филиала Банка Москвы Андрей Николаев, - этот закон для них – хорошая лазейка, и мы ожидаем массового мошенничества после его принятия…».
«Да, есть мнение, что данный законопроект позволит цивилизованно решать банкам вопросы с должниками, - развивает тему Андрей Николаев, - банк сократит свои расходы на взыскание долгов и улучшит свои балансы, списав проблемную задолженность». – Однако есть и замечание по этому законопроекту – сумма, с которой «начинаются банкроты», не совсем корректная, - продолжает он. – «Порог суммы необходимо увеличить до 150-200 тысяч рублей, иначе мы будем наблюдать массовый уход от гашения небольших долгов перед банками, и это будет ощутимым минусом для кредитных учреждений. Поэтому к принятию данного закона нужно подходить очень осторожно, не спеша».
«Если говорить о соотношении привилегий и запретов, то одновременно с льготами законопроектом предусматривается и уголовная ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство граждан, - парирует банкирам Юлия Фатхуллина, – «До сих пор такая ответственность существовала только в отношении руководителей юридического лица. С принятием законопроекта такая ответственность будет предусмотрена и для гражданина – банкрота. Санкции, впрочем, предлагаются одни и те же — до шести лет лишения свободы».
Прогноз же арбитражных управляющих о перспективах применения закона в Тюмени почти благоприятный. «Наш регион экономически более стабилен, чем другие, у людей неплохие заработные платы, мы проще воспримем и переживем этот закон, - считает Дмитрий Пушкарев. При этом тюменский эксперт все же ожидает увеличение объема работы арбитражных управляющих и судей, а также снижения объемов работы коллекторских компаний, в том числе и применяемых ими незаконных способов взыскания долгов.
Руководители арбитражных судов оставляют вопрос об эффективности будущего закона без комментариев, отмечая, что законопроект только готовится, и от судей в регионах сами законодатели просят свои пожелания.
Тщательно изучают тему и тюменские юристы. Юлия Фатхуллина считает:
– Вновь возросший интерес к законопроекту, полагаю, связан в первую очередь с концепцией Правительства РФ по выработке основных направлений антикризисных действий на 2010 -2012 гг. Одной из ключевых задач концепции является нормализация ситуации в банковской сфере, в том числе создание условий для коммерческого кредитования юридических лиц и граждан на приемлемых условиях. В этих целях планируется доработать законодательство, регулирующее отношения кредитора и заемщика, а также институт банкротства. Как было отмечено выше, законопроект о банкротстве как раз предусматривает иную, более доступную и льготную процедуру, нежели действующий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
Тем не менее, не вызывает сомнений тот факт, что с принятием закона возрастет количество мошеннических схем. В связи с чем, развитие практики применения закона, будет происходить по двум направлениям: выработка механизма борьбы с мошенниками, желающими злоупотребить правами, предоставленными законом, и, одновременно, механизма защиты добросовестных граждан.
При этом считаю данный законопроект эффективным для добросовестных граждан, которые действительно хотят решить свои финансовые проблемы. Полагаю, что предлагаемая процедура банкротства более выгодна, чем взыскание долга и возбуждение исполнительного производства по следующим основаниям.
Во-первых, банкротство всегда используется как инструмент оздоровления, предлагающий широкий спектр способов погашения долга, посредством использования различных процедур (реструктуризация долга); предоставляя возможность удовлетворения требований кредиторов в добровольном порядке.
Во-вторых, банкротство дает временную отсрочку для должника для удовлетворения требований кредиторов, чего нельзя сказать об исполнительном производстве, где имущество должника реализуется в кротчайшие сроки.
В-третьих, банкротство обеспечивает должника наиболее эффективными способами распоряжения имуществом в рамках законной процедуры банкротства, чем продажа имущества должника по экономически невыгодной цене приставами-исполнителями на торгах.
В завершении хочется отметить, что на сегодняшний день граждане и индивидуальные предприниматели испытывают недостаток информации о грядущих изменениях законодательства и нуждаются в достоверных сведениях о преимуществах и недостатках новых форм правовой защиты. Мы готовы информировать и повышать уровень правовой культуры граждан, с целью предотвращения негативных последствий в будущем.
Итак, судя по высказываниям наших экспертов, Тюмень готова к «встрече» с новым законом. Профессионалы – во всеоружии, а граждане – в ожидании нового, и главное - законного решения своих личных финансовых проблем.
Наталья Половникова
Фото с сайта http://forexaw.com