Тюменские эксперты: банкротство физических лиц

Итак, кто же будет иметь право назвать себя банкротом? Комментирует Юлия Фатхуллина, сотрудник тюменской коллегии адвокатов «ТЕСЛО»: «Кто может признать себя банкротом? Это должники-физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие просроченную задолженность перед кредиторами сроком более чем 6 месяцев и в сумме не менее 50.000 рублей, - разъясняет Юлия Фатхуллина. «Обратившись в арбитражный суд со своего рода планом-графиком погашения своей задолженности, должник может получить рассрочку по гашению долга на срок до 5 лет. В этом и заключается льготность процедуры. При этом данной возможностью смогут воспользоваться граждане, которые на дату представления плана имеют постоянный доход. Другой вариант погашения долга – конкурсное производство, результатом которого станет продажа имущества должника. Стоит отметить,- добавляет Юлия Фатхуллина, что управляющим в деле о банкротстве гражданина, согласно законопроекту, может быть только профессионал – арбитражный управляющий, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих».