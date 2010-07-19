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Интернет-знакомства: проверено на себе

19 июля 2010, 12:42
Старая легенда утверждает, что давным-давно, когда боги и люди жили по соседству, последние представляли собой однополых существ с двумя головами и четырьмя руками и ногами. Все у них было хорошо, но в один прекрасный, а может, и в не совсем прекрасный день, Зевс прогневался на двухголовый народ и разделил все тела пополам.
Сюжет
Тюмень

Вот с этого-то и начались наши проблемы. По сей день обиженное человечество носится в поиске своей половинки, а счастливчики, обредшие оную, внимательно присматриваются к ней — вдруг перепутали…

Вот и подруга моя, Катька, девушка симпатичная, но одинокая, решила, что «располовиненной» в этом мире холодно и скучно, поэтому пора бы подыскать себе пару. Думать долго не стала и, после некоторых колебаний, девушка решила погулять по интернету. Наивная Катя — уже через пару дней ей хотелось захлопнуть ноутбук и, прижав к груди любимого кота, состариться в одиночестве.

Сайтов много, выбирали, конечно, тюменские. Поиск Яндекса на запрос «Знакомства в Тюмени» выдал 3 млн. ответов — посмотреть, определенно, есть что. Остановились на самом посещаемом из сайтов и начали действовать. Катя — с целью обрести любовь, я — несколько скептически, но с любопытством: что из этого выйдет?

Пункт первый: Составление анкеты

Этап этот приятен сам по себе — наврать можно что угодно, никто ж не проверит, а если у вас есть минимальные навыки владения фотошопом, то вы вообще рискуете стать самым популярным объектом для знакомства.

Вот и Катя моя наткнулась на «обеспеченного молодого человека с машиной и спортивным телосложением». Привет, как дела, прочие бла-бла, и вот уже назначена встреча. С фотографии улыбался юморной парень, на свидание же пришел маленький, полненький дядя со скобами на зубах. От аватарки на сайте его отделяли минимум лет 10 (да и килограмм примерно столько же).

«Эх», — вздохнула подружка и решила: ну ладно, человек, может, хороший… Результат — минут 20 избранник порол чушь, неуместно шутил и противно хихикал в ответ на каждую фразу.

«До свидания, молодой человек, мне кота кормить надо. Проводить хотите? Вот-вот, пришли уже, ну, может, и увидимся еще, не скоро только». Катя заходит в чужой подъезд с мыслью — как хорошо, что он не знает, где я живу, и еще лучше, что в моих силах с ним больше не видеться. Конспирация удалась, скорее домой.

По данным на 1 января 2010, население мира составило 6 821 372 951 человек, из них в нашем городе живет чуть больше 600 тысяч человек. За потенциальных половинок принимаем примерно 50% всей этой суммы — детей, пенсионеров и состоящих в браке не рассматриваем. Если поделить оставшихся на мужчин и женщин — получаем примерно полторы тысячи нуждающихся в соединении. Богатый «ассортимент».

Но, вернемся к нашей истории.

Пункт второй: Общение

Если в сети вы прослушали курс лекций по философии, почитали стихи Есенина и просто романтические притчи, которыми вас развлекал ожидаемый партнер — вам определенно с ним будет интересно. Про это Катя тоже подумала и, позабыв о прошлой неудаче, двинулась на встречу с интеллигентным мальчиком, который на все имел свое, к слову сказать, небанальное, мнение. Главное ведь, собеседник приятный — заверила меня подруга.

Но и это свидание оказалось провальным. Молодой человек не только не смог прочитать ни одной поэмы, которых, по его утверждению, он знает уйму, но даже толком не сумел представиться. «Эээ», «Ммм» и «Ну…" составляли 50% речи парня. Оставшиеся проценты он заполнил многозначительным молчанием. Делаем вывод — по клавишам стучать может каждый, неплохо бы уметь еще и реальную беседу поддерживать.

Вообще, по признанию самих тюменцев, познакомиться в сети реально. Некоторые, случайно списавшиеся в аське или наткнувшиеся друг на друга в контакте, на сайтах знакомств, вполне довольны своими избранниками — не один год вместе. Мнения, конечно, разнятся — кто-то за виртуальную любовь, кто-то категорически против — каждому свое, видимо, здесь большую роль играет везение.

Кстати, о нем — героине нашей опять «повезло»:

Пункт третий: Как послать особо обнаглевших

Одна из категорий «знакомящихся», исходя из Катиного опыта интернет-общения, это извращенцы «натуральные» — с первых же строк разводят милых девушек, так сказать, на любовь далеко не духовную. Есть еще извращенцы «с изюминкой» — не сразу поймешь, чего именно от тебя хотят, но вот при личной встрече эти кексы так и норовят показать свой, извините за прямоту и честность, сушеный виноград. Бегите от них, бегите, упомянув на всякий случай о том, что ваш брат (папа, дедушка) — боксер… Катя потом сильно радовалась, что вместо любимых каблуков на встречу с таким надела балетки — не догнал, но фразу «Да ты че, тебе понравится!» подруга долго еще вспоминалась с ужасом.

Интернет-общение уже давно стало привычным занятием для многих из нас. В том же контакте можно найти единомышленников, благодарных слушателей и просто интересных людей, разговор с которыми доставит вам удовольствие. Это к тому, что не стоит зацикливаться только на любовных исканиях: пара-тройка друзей из другого города порой совсем не бывают лишними. Ну и что, что вы не знакомы лично — новые люди — это всегда интересно. Неплохо, когда они еще и адекватны.

Пункт четвертый: Достал ухажер — в игнор его

Предположим, вы уже выбрали более или менее подходящих кандидатов, которые не разочаровали вас в реале. Вы переписываетесь с ними, гуляете, присматриваетесь друг к другу… А что делать с оставшимися, не приглянувшимися? И обижать не хочется, и общение продолжать нет смысла.

Плакались Кате в плечо (в ноутбук, если быть точными) — что и жить без нее не смогут, и повесятся, не получив ответа… Врут. Продолжать диалог с такими нельзя — нервы вымотают и время ваше личное в пустоту уйдет. Игнор — лучшее, проверенное средство. Если угрозы будут или слезы-сопли, не поддавайтесь на провокации.

Поиски научили нас одному: уж если ищешь свою половинку, относись к этому со всей ответственностью. Неважно, где вы познакомились — в автобусе ли, в магазине, на приеме у психолога. Главное, что Амур-таки пустил в вас свою стрелу и теперь вам уж точно никуда друг от друга не деться — вы теперь двухголовое, с четырьмя конечностями, влюбленное целое.

Кстати о Кате… Любовь свою она нашла в соседнем подъезде. Вовремя мусор выбрасывать пошла — вот и встретились у баков. Не романтичное место Амур выбрал, зато метко выстрелил.

Алена Коваленко

Рисунок с сайта liveinternet.ru

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