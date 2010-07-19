Интернет-знакомства: проверено на себе

Одна из категорий «знакомящихся», исходя из Катиного опыта интернет-общения , это извращенцы «натуральные» — с первых же строк разводят милых девушек, так сказать, на любовь далеко не духовную. Есть еще извращенцы «с изюминкой» — не сразу поймешь, чего именно от тебя хотят, но вот при личной встрече эти кексы так и норовят показать свой, извините за прямоту и честность, сушеный виноград. Бегите от них, бегите, упомянув на всякий случай о том, что ваш брат (папа, дедушка) — боксер… Катя потом сильно радовалась, что вместо любимых каблуков на встречу с таким надела балетки — не догнал, но фразу «Да ты че, тебе понравится!» подруга долго еще вспоминалась с ужасом.