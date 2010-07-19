Интернет-знакомства: проверено на себе

Вот с
Вот и подруга моя, Катька, девушка симпатичная, но одинокая, решила, что «располовиненной» в этом мире холодно и скучно, поэтому пора бы подыскать себе пару. Думать долго не стала и, после некоторых колебаний, девушка решила погулять по интернету. Наивная Катя — уже через пару дней ей хотелось захлопнуть ноутбук и, прижав к груди любимого кота, состариться в одиночестве.
Сайтов много, выбирали, конечно, тюменские. Поиск Яндекса на запрос «Знакомства в Тюмени» выдал 3 млн. ответов — посмотреть, определенно, есть что. Остановились на самом посещаемом из сайтов и начали действовать. Катя — с целью обрести любовь, я — несколько скептически, но с любопытством: что из этого выйдет?
Пункт первый: Составление анкеты
Этап этот приятен сам по себе — наврать можно что угодно, никто ж не проверит, а если у вас есть минимальные навыки владения фотошопом, то вы вообще рискуете стать самым популярным объектом для знакомства.
Вот и Катя моя наткнулась на «обеспеченного молодого человека с машиной и спортивным телосложением». Привет, как дела, прочие
«Эх», — вздохнула подружка и решила: ну ладно, человек, может, хороший… Результат — минут 20 избранник порол чушь, неуместно шутил и противно хихикал в ответ на каждую фразу.
«До свидания, молодой человек, мне кота кормить надо. Проводить хотите?
По данным на 1 января 2010, население мира составило 6 821 372 951 человек, из них в нашем городе живет чуть больше 600 тысяч человек. За потенциальных половинок принимаем примерно 50% всей этой суммы — детей, пенсионеров и состоящих в браке не рассматриваем. Если поделить оставшихся на мужчин и женщин — получаем примерно полторы тысячи нуждающихся в соединении. Богатый «ассортимент».
Но, вернемся к нашей истории.
Пункт второй: Общение
Если в сети вы прослушали курс лекций по философии, почитали стихи Есенина и просто романтические притчи, которыми вас развлекал ожидаемый партнер — вам определенно с ним будет интересно. Про это Катя тоже подумала и, позабыв о прошлой неудаче, двинулась на встречу с интеллигентным мальчиком, который на все имел свое, к слову сказать, небанальное, мнение. Главное ведь, собеседник приятный — заверила меня подруга.
Но и это свидание оказалось провальным. Молодой человек не только не смог прочитать ни одной поэмы, которых, по его утверждению, он знает уйму, но даже толком не сумел представиться. «Эээ», «Ммм» и «Ну…" составляли 50% речи парня. Оставшиеся проценты он заполнил многозначительным молчанием. Делаем вывод — по клавишам стучать может каждый, неплохо бы уметь еще и реальную беседу поддерживать.
Вообще, по признанию самих тюменцев, познакомиться в сети реально. Некоторые, случайно списавшиеся в аське или наткнувшиеся друг на друга в контакте, на сайтах знакомств, вполне довольны своими избранниками — не один год вместе. Мнения, конечно, разнятся —
Кстати, о нем — героине нашей опять «повезло»:
Пункт третий: Как послать особо обнаглевших
Одна из категорий «знакомящихся», исходя из Катиного опыта
Пункт четвертый: Достал ухажер — в игнор его
Предположим, вы уже выбрали более или менее подходящих кандидатов, которые не разочаровали вас в реале. Вы переписываетесь с ними, гуляете, присматриваетесь друг к другу… А что делать с оставшимися, не приглянувшимися? И обижать не хочется, и общение продолжать нет смысла.
Плакались Кате в плечо (в ноутбук, если быть точными) — что и жить без нее не смогут, и повесятся, не получив ответа… Врут. Продолжать диалог с такими нельзя — нервы вымотают и время ваше личное в пустоту уйдет. Игнор — лучшее, проверенное средство. Если угрозы будут или
Поиски научили нас одному: уж если ищешь свою половинку, относись к этому со всей ответственностью. Неважно, где вы познакомились — в автобусе ли, в магазине, на приеме у психолога. Главное, что
Кстати о Кате… Любовь свою она нашла в соседнем подъезде. Вовремя мусор выбрасывать пошла — вот и встретились у баков. Не романтичное место Амур выбрал, зато метко выстрелил.
Алена Коваленко
Рисунок с сайта liveinternet.ru