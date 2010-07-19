Два хозяина на одну квартиру: дело «СтройКапиталВека» в суде

Третье же лицо, пожилая женщина, купила квартиру в декабре 2006 года. Ее представитель на судебном заседании утверждала, что ключи от жилья у них также были, пока в 2008 году они не столкнулись с тем, что замки на их квартире поменяны. «Договор с Тищенко был составлен в нарушение прав третьего лица», - считает представитель. В ходе заседания, представитель третьего лица пыталась доказать, что женщина-покупатель полностью выплатила сумму за трехкомнатную квартиру, тем не менее, документы на оплату, выполненные от руки, вызывали сомнения у присутствующих.