Два хозяина на одну квартиру: дело «СтройКапиталВека» в суде

Александр Тищенко, инвалид по слуху, пострадал от серых схем застройщика – его квартир оказалась продана дважды разным лицам, а в отношении застройщика уже введена процедура конкурсного производства.
Согласно предварительному договору, его квартира, купленная у застройщика ООО «СтройКапиталВек», должна быть уже достроена и передана собственнику, но этого не произошло. Выйдя в судебные органы для закрепления за собой жилплощади, оказалось, что помимо покупателя Тищенко, есть еще и покупатель – третье лицо – пожилая женщина, которой продана эта же квартира.
Дом, в котором приобретена квартира, на пересечении улиц Федюнинского-Червишевский тракт, достроен, но ввиду отсутствия разрешительной документации на строительство, объект в эксплуатацию до сих пор не введен.
Как пояснила адвокат заявителя Юлия Фатхуллина, истец обратился в суд, поскольку застройщик не исполнял обязательства по передаче объекта в нарушение сроков, предусмотренных договором. А из-за отсутствия распорядительной документации у застройщика, дольщик может потерять квартиру.
«На сегодня в Госдуме рассматривается законопроект «О внесении изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который будет предусматривать возможность передачи участникам строительства жилых помещений в ходе дела о банкротстве по решению кредиторов, если строительство дома завершено», - прокомментировала адвокат коллегии адвокатов «ТЕСЛО» Юлия Фатхуллина.
В суде же выступила и третья сторона – еще один приобретатель жилья в указанном доме. Далее двое клиентов ООО «СтройКапиталВек» пытались доказать свои права на квартиру.
Как рассказал Тищенко посредством сурдопереводчика, квартира была приобретена им в декабре 2008 года, сумма за нее выплачена полностью согласно предварительному договору, акт приема-передачи уже подписан и ключи на руках. В квартире уже начаты ремонтные работы. Дом фактически построен, и бремя содержания жилья уже несет Александр.
Третье же лицо, пожилая женщина, купила квартиру в декабре 2006 года. Ее представитель на судебном заседании утверждала, что ключи от жилья у них также были, пока в 2008 году они не столкнулись с тем, что замки на их квартире поменяны. «Договор с Тищенко был составлен в нарушение прав третьего лица», - считает представитель. В ходе заседания, представитель третьего лица пыталась доказать, что женщина-покупатель полностью выплатила сумму за трехкомнатную квартиру, тем не менее, документы на оплату, выполненные от руки, вызывали сомнения у присутствующих.
Управляющий компании Владимир Ионин не отрицает, что дом строился с большими проблемами, но при передаче дел ему, как арбитражному управляющему никаких документов на данную жилплощадь, кроме документов Тищенко, в фирме нет. Также неясно, почему же женщина не обратилась к застройщику, столкнувшись со сменой замков в квартире.
Как выяснилось в суде, это уже не первая квартира женщины, с которой происходят такие «не состыковки».
На очередном заседании сегодня допросили свидетелей, среди которых выступали риэлторы, кредиторы, а также дольщики данного дома. Рассмотрение дела отложено на 2 августа.
Евгения Лямзина