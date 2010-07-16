«Вторая волна» кризиса и частный инвестор: кто кого?

Возможно ли повторение «греческого сценария» в России? С одной стороны, наша страна имеет определённую «подушку безопасности» и относительно небольшой внешний долг. В то же время структура российской экономики остаётся крайне архаичной и перемен к лучшему пока не наблюдается. «У нас глобальный кризис наложился на национальный циклический кризис (последний был как раз десять лет назад, в 1998 году), - напоминает Евгений Черкашов. - К тому же нынешнюю ситуацию многие сравнивают с Великой депрессией, которая радикально изменила мировую экономическую модель. Если это действительно так, то речь идёт о кризисе «длинной волны», а это очень серьёзно».