«Вторая волна» кризиса и частный инвестор: кто кого?

Разговоры о пресловутой «второй волне» кризиса сегодня, конечно, уже не столь актуальны, а само слово «кризис» большинство оптимистично настроенных россиян уже давно и прочно ассоциирует со словом «возможность». Тем не менее, что говорят эксперты о перспективах российской экономики? Как обеспечить сохранность сбережений тем, у кого они сегодня есть?
«Вторая волна кризиса»: мнение экономистов
Всплеск пессимизма среди зарубежных экономистов и политиков породил крах экономики Греции - государства, которое является членом Евросоюза. По мнению экспертов, массовый приём в Евросоюз новых членов в 2000-е годы привёл к появлению значительных диспропорций.
«Политика опередила экономику, а в итоге сообщество оказалось не готово к такому резкому расширению, - констатирует Евгений Черкашов, доцент кафедры мировой экономики и международных отношений МИФУБ ТюмГУ. - Сейчас Евросоюз находится в поиске способов урегулирования, создания новых механизмов контроля. В противном случае его дальнейшее существование окажется под вопросом».
Возможно ли повторение «греческого сценария» в России? С одной стороны, наша страна имеет определённую «подушку безопасности» и относительно небольшой внешний долг. В то же время структура российской экономики остаётся крайне архаичной и перемен к лучшему пока не наблюдается. «У нас глобальный кризис наложился на национальный циклический кризис (последний был как раз десять лет назад, в 1998 году), - напоминает Евгений Черкашов. - К тому же нынешнюю ситуацию многие сравнивают с Великой депрессией, которая радикально изменила мировую экономическую модель. Если это действительно так, то речь идёт о кризисе «длинной волны», а это очень серьёзно».
Сейчас многое зависит от поведения так называемых «локомотивов роста»: Китая, Индии, Бразилии. Однако в китайской экономике наметилось замедление темпов роста и многих это встревожило. Экономика США также восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Саммит «большой двадцатки», завершившийся недавно в Торонто, так и не смог выработать новых эффективных механизмов регулирования. Неудивительно, что всё чаще звучат слова о «второй волне» кризиса. В конце концов, именно так начиналась Великая депрессия.
Инвестиционные стратегии: доверяй, но проверяй
В этих нестабильных экономических условиях попробуем выстроить взвешенную инвестиционную стратегию человека, обладающему, несмотря на кризис, определенной суммой свободных денежных средств. По мнению многих экспертов, портфель современного инвестора не должен быть однородным.
«Если раньше частные инвесторы охотно работали на фондовом рынке, без опаски вкладываясь в «длинные» деньги, то сейчас ситуация другая, - говорит Михаил Уринсон, управляющий директор инвестиционно-девелоперской компании «Алур» (Москва). - К фондовому рынку отношение очень осторожное, многие стали диверсифицировать вложения, рассматривая как надежный капитал банковские депозиты и недвижимость».
Главным достоинством депозитов является относительная простота, предсказуемость и надежность. Заключая договор о размещении средств, вы четко представляете себе уровень доходности в течение определенного периода. При этом вложения в любой момент можно вывести - полностью или частично.
Что касается недвижимости, то после первоначального падения рынок стабилизировался и, скорее всего, сейчас можно говорить о достижении плато или «дна», предшествующего очередному росту. Наиболее привлекательным сегментом рынка недвижимости, по мнению экспертов, остаётся сегмент «эконом», отвечающий реальному спросу населения.
«Региональные рынки становятся весьма интересными и мы, например, рекомендуем московским инвесторам присмотреться к тюменским проектам в области жилой недвижимости», - признаёт Михаил Уринсон.
С этим мнением солидарна Юлия Валерьевна Пантелеева, директор компании «Риэлт-Строй» (Тюмень). По её словам, доля инвесторов среди покупателей жилья постепенно растёт. «Люди ушли с валютного рынка, уходят с депозитов и начинают искать новые варианты вложения средств», - поясняет она. Однако и на этом рынке следует проявлять осторожность: не всякая недвижимость будет приносить прибыль.
«Вкладываться имеет смысл только в строящиеся объекты надёжных застройщиков и лишь в том случае, если стоимость доли значительно ниже цены на готовое жильё, - предупреждает Юлия Пантелеева. - Например, в 3-м Заречном квадратный метр уже стоит от 40 до 50 тысяч рублей, а в строящемся 4-м Заречном - от 32 тысяч руб. Если дома в этом районе действительно построят за обещанные два года, высокая доходность вам гарантирована».
Не менее единодушно риэлторы подтверждают, что инвестировать в старый жилой фонд по-прежнему бессмысленно. «Если цены на новое жильё начали постепенно расти, то стоимость старого фонда так же неумолимо падает», - говорит Юлия Пантелеева. Возможно, усилия АИЖК по стимулированию ипотеки подстегнут рынок и тогда рост цен станет более динамичным. «В любом случае недвижимость - это реальный продукт, капитал, который не может сильно обесцениться и всегда будет востребован, - резюмирует Евгений Черкашов. - В стратегическом плане это, конечно, удачный выбор».
Итак, по мнению экспертов, «вторая волна» не испугает человека, надежно защитившегося «каменной стеной».
Станислав Белов