Водители автобусов — редкий вид

«Раньше образцом поведения на дороге был водитель автобуса. Теперь в народе даже есть поговорка — хочешь остаться цел, не садись на «тридцатку», — сказал начальник УГИБДД Геннадий Лоточкин. Появление поговорки объяснил сам водитель тридцатого маршрута: интервал между рейсами составляет всего две минуты. Не успел на светофор или задержался при посадке в салон инвалида — тебя тут же обгоняют частники. Увеличить временной интервал не получается — пассажиропоток слишком большой.