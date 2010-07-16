Водители автобусов — редкий вид

По вине водителей общественного транспорта в Тюмени за шесть месяцев 2010 года произошло 28 ДТП, что на 16,7% больше, чем в предыдущий период. Чтобы понять, чем обусловлена печальная статистика, и что нужно сделать для организации безопасного движения по тюменским дорогам, с коллективом водителей пассажирских автотранспортных предприятий встретились представители ГИБДД, Госавтонадзора и транспортного департамента.
«Раньше образцом поведения на дороге был водитель автобуса. Теперь в народе даже есть поговорка — хочешь остаться цел, не садись на «тридцатку», — сказал начальник УГИБДД Геннадий Лоточкин. Появление поговорки объяснил сам водитель тридцатого маршрута: интервал между рейсами составляет всего две минуты. Не успел на светофор или задержался при посадке в салон инвалида — тебя тут же обгоняют частники. Увеличить временной интервал не получается — пассажиропоток слишком большой.
Между тем, именно «гонки» водителей в 50% случаев являются причиной падений пассажиров в автобусах, отметил начальник Управления Государственного автодорожного надзора Александр Дробот. Водители нарушают закон «О безопасности дорожного движения», где четко указано, что в приоритете должны быть жизнь и здоровье людей, а не заработок. Водители же торопятся прийти вовремя на каждую остановку, ведь если постоянно опаздывать, то можно опоздать на следующий «круг», а это уже — снижение в зарплате.
Сделать доход водителей независимым от количества перевезенных пассажиров должна новая схема транспортного обслуживания. В разработке план, согласно которому зарплата будет зависеть от километража, пройденного автобусом, рассказал начальник управления по транспорту города Сергей Галимов. Однако в данном решении усомнился Александр Дробот: «Сегодня за пассажирами носитесь, потом начнете наматывать километраж».
Получается, решить проблему неаккуратного вождения может только реорганизация всей системы транспортного обслуживания. Сейчас большинство маршрутов проложены по загруженным центральным улицам. Водители вынуждены высаживать людей буквально на крыши припаркованных машин. Если же случается ДТП, то это парализует сразу несколько направлений. Впрочем, этот вопрос начальник ГИБДД обещал уладить в ближайшее время: на аварии с участием общественного транспорта инспекторы ДПС будут выезжать в первую очередь, так же, как в случаях со Скорой помощью.
Разгрузить центральные улицы не
Частично снять нагрузку с центральных улиц может перераспределение маршрутов между муниципальными и частными владельцами транспорта. Как рассказал Дмитрий Воинов, большинство выгодных маршрутов сейчас отдано частникам, а муниципальные предприятия вынуждены нести убытки, перевозя пассажиров в отдаленные и не очень популярные районы. Его поддержал Олег Туровинин, генеральный директор
Последнее вообще становится тревожной тенденцией. Как рассказал начальник службы безопасности движения
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