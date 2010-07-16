Дайджест Nashgorod.ru с 10 по 16 июля

Аквапарк или лягушатник?
Надувной аквапарк открылся в поселке Московский. Аквазона с бассейном и водными горками и спортивные площадки расположены у берега местного пруда. Надувная конструкция простоит в Московском до конца августа. Вход открыт ежедневно с 10 до 22 часов. Выходной день — понедельник. Житель Сибири скучает по воде как никто другой. Возможно, поэтому появление аквапарка с маленькими бассейнами не обрадовало суровых горожан.
Мнения форумчан:
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«Как в следующий раз из другого города приедут гости, обязательно их свожу туда. Пусть хоть поржут вдоволь над сибирской глушью».
Потерянным животным грозит усыпление
Организатор горячей линии «Потеряшки» разместила в группе на сайте «В контакте» следуещее объявление: " Люди, обратите внимание на кошек из этого альбома! Садить их некуда, передержек нет, волонтеры разъезжаются. Мне их девать тоже некуда. В конце недели буду усыплять, под свою ответственность. Комментарии по поводу этого решения прошу оставить при себе. Хотите помочь делом — мой телефон указан. С удовольствием отдам кошек на передержку. Есть возможность спасти хоть
Здесь важно пояснить, что «Потеряшки» — это не большой уютный дом, куда можно поместить бесконечное число кошек и собак. У организации нет как такового помещения, бездомных животных забирают на передержку волонтеры.
Мнения форумчан:
«Неужели правда считается лучшим выходом усыпить, чем выпустить обратно на улицу?»
«Если итогом вашей милой деятельности станет массовое истребление животных, о которых вы как бы благородно позаботились — на вас навсегда останется очень мерзкий ярлычок»
" Нужна помощь реальная, а не сотрясание воздуха».
Оформить загранпаспорт проще через Интернет
Меньше половины заявлений на получение заграничного паспорта, поданных через единый портал государственных услуг, отклоняется. 1777 заявлений в электронном виде было подано на получение заграничного паспорта (по состоянию на 8 июля 2010 года), из них на паспорта нового поколения — 1296, старого образца — 481. Около 44% таких заявлений было отклонено. Самые распространенные причины — не полностью указаны сведения о трудовой деятельности, грамматические ошибки, фотография не соответствует требованиям.
Замначальника управления федеральной миграционной службы напомнил, что сейчас в заграничном паспорте нового образца содержится трехмерная фотография, в дальнейшем в нем будет содержаться и информация об отпечатках пальцев, радужной оболочке глаза
Мнения форумчан:
«Сдала сегодня. Очереди по приглашению почти не было. Все, вместе с фото, заняло около часа».
«Руки вверх» на Дне города
Группа, популярная в конце
Мнения форумчан:
«Ностальгия школоты, оставшейся развитием на школьном уровне»
«Я точно в восторге! Повспоминать дискач у бабушки в деревни, когда в попу вгрызаются комары, это есть гуд! руки вверх, бывшая школота!».
Водитель автобуса должен быть спокойным
Новая схема транспортного обслуживания разрабатывается в Тюмени, одним из пунктов которого станет изменение работы водителей общественного транспорта. Водители будут работать за километраж, а не за количество перевезенных пассажиров, как сейчас. Однако есть опасение, что водители
Мнения форумчан:
«Надо садить водителей на оклад, как работают нормальные люди и всё. Тогда ему пофигу будет, сколько он километров проехал или сколько людей собрал»
«Решили вернуть времена, когда автобусник объезжает забитую людьми остановку и пытается отчалить раньше, чем толпа до него добежит?».
Фото сайта nnm.ru