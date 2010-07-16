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Дайджест Nashgorod.ru с 10 по 16 июля

16 июля 2010, 12:58
Лето в разгаре, тюменцы ищут местечко, где можно отдохнуть от жары. Возможно, поэтому новость об открытии надувного аквапарка стала самой популярной на прошедшей неделе. Что еще привлекло внимание горожан, расскажет дайджест Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Аквапарк или лягушатник?

Надувной аквапарк открылся в поселке Московский. Аквазона с бассейном и водными горками и спортивные площадки расположены у берега местного пруда. Надувная конструкция простоит в Московском до конца августа. Вход открыт ежедневно с 10 до 22 часов. Выходной день — понедельник. Житель Сибири скучает по воде как никто другой. Возможно, поэтому появление аквапарка с маленькими бассейнами не обрадовало суровых горожан.

Мнения форумчан:

«Какой-то лягушатник на вид»

«Как в следующий раз из другого города приедут гости, обязательно их свожу туда. Пусть хоть поржут вдоволь над сибирской глушью».

Потерянным животным грозит усыпление

Организатор горячей линии «Потеряшки» разместила в группе на сайте «В контакте» следуещее объявление: " Люди, обратите внимание на кошек из этого альбома! Садить их некуда, передержек нет, волонтеры разъезжаются. Мне их девать тоже некуда. В конце недели буду усыплять, под свою ответственность. Комментарии по поводу этого решения прошу оставить при себе. Хотите помочь делом — мой телефон указан. С удовольствием отдам кошек на передержку. Есть возможность спасти хоть кого-то — звоните, будем рады!».

Здесь важно пояснить, что «Потеряшки» — это не большой уютный дом, куда можно поместить бесконечное число кошек и собак. У организации нет как такового помещения, бездомных животных забирают на передержку волонтеры.

Мнения форумчан:

«Неужели правда считается лучшим выходом усыпить, чем выпустить обратно на улицу?»

«Если итогом вашей милой деятельности станет массовое истребление животных, о которых вы как бы благородно позаботились — на вас навсегда останется очень мерзкий ярлычок»

" Нужна помощь реальная, а не сотрясание воздуха».

Оформить загранпаспорт проще через Интернет

Меньше половины заявлений на получение заграничного паспорта, поданных через единый портал государственных услуг, отклоняется. 1777 заявлений в электронном виде было подано на получение заграничного паспорта (по состоянию на 8 июля 2010 года), из них на паспорта нового поколения — 1296, старого образца — 481. Около 44% таких заявлений было отклонено. Самые распространенные причины — не полностью указаны сведения о трудовой деятельности, грамматические ошибки, фотография не соответствует требованиям.

Замначальника управления федеральной миграционной службы напомнил, что сейчас в заграничном паспорте нового образца содержится трехмерная фотография, в дальнейшем в нем будет содержаться и информация об отпечатках пальцев, радужной оболочке глаза и т. д. Если будут вноситься изменения в законодательство или подписываться международные договора с другими государствами, то гражданину нужно будет обратиться в подразделение и дополнить те или иные данные в чип.

Мнения форумчан:

«Сдала сегодня. Очереди по приглашению почти не было. Все, вместе с фото, заняло около часа».

«Руки вверх» на Дне города

Группа, популярная в конце 90-х, приезжает в Тюмень. «Руки вверх» станет хэдлайнером уникального проекта «День рождения на всех», который пройдет на базе отдыха «Верхний Бор» 24 июля. Все самое интересное — «на закуску». В 22.00 состоится открытие вечерней программы, где вас ждут розыгрыши призов от «Русского радио» и партнеров, фейерверк, выступление Сергея Жукова и шоу-балета Street jazz, дискотека под открытым небом до 5 утра. Эксклюзивный хаус-сет представит один из известнейших тюменских ди-джеев — DJ Gray.

Мнения форумчан:

«Ностальгия школоты, оставшейся развитием на школьном уровне»

«Я точно в восторге! Повспоминать дискач у бабушки в деревни, когда в попу вгрызаются комары, это есть гуд! руки вверх, бывшая школота!».

Водитель автобуса должен быть спокойным

Новая схема транспортного обслуживания разрабатывается в Тюмени, одним из пунктов которого станет изменение работы водителей общественного транспорта. Водители будут работать за километраж, а не за количество перевезенных пассажиров, как сейчас. Однако есть опасение, что водители по-прежнему будут соревноваться друг с другом, пытаясь «заработать больше километров».

Мнения форумчан:

«Надо садить водителей на оклад, как работают нормальные люди и всё. Тогда ему пофигу будет, сколько он километров проехал или сколько людей собрал»

«Решили вернуть времена, когда автобусник объезжает забитую людьми остановку и пытается отчалить раньше, чем толпа до него добежит?».

Фото сайта nnm.ru

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