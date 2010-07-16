Дайджест Nashgorod.ru с 10 по 16 июля

Организатор горячей линии «Потеряшки» разместила в группе на сайте «В контакте» следуещее объявление: " Люди, обратите внимание на кошек из этого альбома! Садить их некуда, передержек нет, волонтеры разъезжаются. Мне их девать тоже некуда. В конце недели буду усыплять, под свою ответственность. Комментарии по поводу этого решения прошу оставить при себе. Хотите помочь делом — мой телефон указан. С удовольствием отдам кошек на передержку. Есть возможность спасти хоть кого-то — звоните, будем рады!».