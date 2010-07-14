Ни продать, ни подарить… но можно жить!

Некоторых граждан вводят в заблуждение недобросовестные риэлторы и горожане, предлагая к продаже квартиру, не оформленную в собственность, так называемая «продажа по прописке». Здесь стоит отметить, что если выписать одного человека из неприватизированной квартиры и вписать в данную жилплощадь другого, прав у нового жильца не прибавится – он также станет всего лишь нанимателем жилья, и других сделок с данной квартирой провести не получится.