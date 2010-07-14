Ни продать, ни подарить… но можно жить!

На днях мною была услышана фраза «неприватизированная квартира». Даже странно было слышать такое, а нет, оказывается, до сих пор в нашем славном городке встречаются наниматели жилья, часть которых даже и не стремятся оформлять жилплощадь в собственность.
Собственная квартира – эта та, что оформлена в собственность согласно законодательству, то есть, приватизирована – такой собственностью жилец может распоряжаться как угодно, будь то процесс дарения, перепланировка, продажа и т.д.
Те, кто до сих пор не приватизировал свою жилплощадь, могут успеть оформить ее до 2013 года. В противном случае может закончиться период, который государство позволяло жить в этом жилье.
Неприватизированную квартиру не продать…
Обратившись с вопросом к тюменским риэлторам «Можно ли продать неприватизированную квартиру?», мною был получен только отрицательный ответ.
«По сути, процедура приватизации не обязательна, но если квартира не в собственности гражданина, то он не может ее, ни продать, не поменять, ни подарить, не передать по наследству», - пояснил директор агентства недвижимости «Вавилон» Артем Токмаков.
«Чтобы продать такую квартиру, ее необходимо сначала приватизировать. Займет процедура порядка полугода (в зависимости от сложности), - отметил директор агентства недвижимости «Тюменское» Денис Петров. - После этого на законных основаниях квартиру можно продавать».
Одним из документов, подтверждающих факт вселения и проживания в неприватизированной квартире, является ордер. Чтобы начать процедуру приватизации, необходимо обратиться в администрацию города, в комитет по приватизации муниципального жилищного фонда, где специалисты расскажут о процедуре и о перечне необходимых документов. Затем, когда на руках будет договор о приватизации, нужно зарегистрировать право собственности в управлении Росреестра.
… или продать?
Некоторых граждан вводят в заблуждение недобросовестные риэлторы и горожане, предлагая к продаже квартиру, не оформленную в собственность, так называемая «продажа по прописке». Здесь стоит отметить, что если выписать одного человека из неприватизированной квартиры и вписать в данную жилплощадь другого, прав у нового жильца не прибавится – он также станет всего лишь нанимателем жилья, и других сделок с данной квартирой провести не получится.
К тому же при желании приватизировать приобретенное таким образом жилье, можно столкнуться с проблемой – с не выписанными жильцами, которые также могут претендовать на часть жилплощади… «Поэтому, если такая сделка имеет место быть, необходимо требовать поквартирную карточку и отказы всех бывших жильцов квартиры от приватизации, или предоставления сведений, что бывшие жильцы уже использовали право на приватизацию», - добавил директор ООО «Юридическая компания «Титан» Евгений Жук.
Как сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области, за первое полугодие 2010 года ими проведено 5 942 регистрационных действия, что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Значит, люди продолжают оформлять жилье в собственность. Помочь в данном вопросе могут в управлении Росреестра (периодически они проводят «прямые» телефонные линии по данному вопросу), в комитете по приватизации, в юридических и риэлторских компаниях.
И пусть у кадого будет собственная жилплощадь, которой он сможет распоряжаться по своему усмотрению.
Евгения Лямзина