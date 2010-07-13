Ветхий дом отселен, но в нем живут

Если дом признается ветхим и подлежит сносу, он может простоять еще не один год. Почему? Потому что часть вопросов по расселению настолько сложные, что решаются только в судебном порядке. Главным камнем преткновения является отсутствие или несоответствие правоустанавливающих документов у граждан, то есть вселяемые когда-то семьи не имеют нужного пакета документов, а в некоторых квартирах настоящая площадь не соответствует документационной по причине, например, перепланировки или пристроя. Пока документы приводятся в порядок, проходит немало времени.