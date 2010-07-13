Ветхий дом отселен, но в нем живут

Проблема ветхого жилья в Тюмени, видимо, стоит не так-то остро. На прошлой неделе в департаменте жилищной политики был организован открытый «круглый стол», посвященный данному вопросу, тем не менее, горожан, которых тревожит данная тема, на нем замечено не было.
Если дом признается ветхим и подлежит сносу, он может простоять еще не один год. Почему? Потому что часть вопросов по расселению настолько сложные, что решаются только в судебном порядке. Главным камнем преткновения является отсутствие или несоответствие правоустанавливающих документов у граждан, то есть вселяемые когда-то семьи не имеют нужного пакета документов, а в некоторых квартирах настоящая площадь не соответствует документационной по причине, например, перепланировки или пристроя. Пока документы приводятся в порядок, проходит немало времени.
Расселение граждан происходит по нескольким программам, в том числе по региональным адресным.
Динамика отселения растет с каждым годом. По данным управления жилищной политики Тюмени, в 2008 году из 216 жилых помещений было отселено 657 человек, в 2009 году из 239 – 758 человек, а за первое полугодие 2010 года переселено 707 человек из непригодного жилого фонда города Тюмени.
В основном, отселяют граждан за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно с законодательством, жилье приобретается только в новостройках и равное по площади сносимого жилья, в связи с этим возникает такая сложность, как поиск жилья особенной площади. Тем не менее, как сообщила замначальника управления жилищной политики администрации Тюмени Людмила Шевелева, согласно постановлению № 248 за счет субъекта РФ, можно приобретать жилплощади по социальным нормам лицам, стоящим на учете; и при невозможности приобретения жилья необходимой площади, например, 15 кв.м., можно 10 квадратных метров добавить.
«Квартиры в старом живом фонде очень отличаются от тех площадей, которые предлагают местные застройщики сегодня – уже нет квартир по 20 квадратных метров. В итоге, люди из двухкомнатной квартиры в 50 «квадратов» не хотят ехать в однокомнатную равной площади», - пояснила Людмила Михайловна.
Объем отселения граждан, проживающих в непригодном для жизни жилье, за счет инвесторов сократился, - отметила заместитель директора Тюменского центра по обмену и сносу жилищного фонда. Так, в 2009 году отселено 11 муниципальных жилых домов, снесено 14 муниципальных жилых объектов, что на 12 домов меньше, чем в 2008 году. За период с 2007 по 2010 годы (период действия договоров аренды земельного участка с застройщиками) за счет средств инвесторов при совместной работе с управлением жилищной политики отселены и снесены 76 домов (358 жилых помещений). Всего с 2010 по 2013 годы в рамках договоров о сотрудничестве отселению подлежит 30 жилых домов, общей площадью 6 тысяч кв.м.
Средняя стоимость сноса дома – сломать строение, вывезти, выкорчевать, разровнять песочком – обходится в 500 тысяч рублей. Такую сумму назвали на «круглом столе» руководители управ.
Собственников жилья отселить не так просто
Большой проблемой является наличие в жилом доме наряду с муниципальными квартирами приватизированного жилья. Собственников не так просто отселить, соглашаются все участники мероприятия. По законодательству, согласно оценке имущества, собственникам жилья выдаются финансовые средства. Тем не менее, даже получив законные деньги, они нередко продолжают жить в ветхом жилье – например, в домах по улицам Горького, К. Заслонова, Кулибина и другим.
«Этим горожанам уже выданы средства на приобретение жилья, то есть их квартиры выкуплены в муниципальную собственность, при этом акт приема-передачи жильцы подписывать не хотят по разным причинам (например, купили другое жилье и ждут заселения или делают там ремонт), тем самым затягивая процедуру сноса», - привел пример представитель департамента земельных ресурсов Игорь Халяндра. Он также добавил, что после выдачи собственникам жилья денежных средств, проживать в доме им можно в течение 60 суток, что указано в соответствующей документации, поэтому в судебном порядке этот вопрос решается в пользу департамента.
Согласно Жилищному Кодексу теперь есть возможность предоставлять жильцу приватизированной квартиры не денежные средства, а жилплощадь. По словам Игоря Халяндры, жильцы приватизированных квартир поселка Рощино в большинстве своем готовы переселяться в новое жилье, поскольку отселение там происходит массово и на территории замещены хищения имущества, даже бревен жилых строений.
Самозаселение ветхих домов сегодня не редкость
Другой важный вопрос – самозаселение. При отселении дома в нем через какое-то время появляются новые самовольно заселяющиеся жильцы. Например, на улице Дамбовской, 27, дом еще не снесен, и в него постоянно заселяются лица кавказской национальности.
При отселении дома, перед управляющими компаниями встает задача – отсоединить дом от коммуникаций, закрыть туда доступ, тем не менее, поставить часового там нереально, и самозаселение все равно происходит.
Как рассказал начальник отдела Управы Центрального округа Василий Жгунов, есть случаи, когда управляющие компании многоквартирного дома даже не знают, что здание отселяется, не отключают коммуникации и продолжают обслуживать дом. Он также привел и положительный пример работы УК - на Щербакова, 38, при отселении дома были поставлены двери с замками, снята вся проводка, срезаны отопительные приборы – в таком случае дом не заселился.
В результате обсуждения, стало ясно, что контроль над деятельностью управляющих компаний в данном направлении необходимо усилить.
Выясняется, что отселение – довольно сложный вопрос, в котором задействовано множество структур. Не исключены случаи, когда в квартире живут несколько семей, не редкость, когда на территории прописаны те, кого уже нет в списках живых и т.д. - здесь помочь могут только юристы и судебные органы. Тем самым процесс затягивается, а дом весь этот период продолжают обслуживать и бороться с новыми, самовольно заселяющимися жильцами.
Идеальным вариантом было бы одновременное переселение всех жильцов из ветхого дома в новый, но так быть не может, поэтому пока так…
Евгения Лямзина