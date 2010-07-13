Дмитрий Потапенко: Кризис — это не грипп, его нельзя перетерпеть

Ассоциация предприятий розничной торговли Тюменской области была создана три месяца назад. Основные цели ее создания — налаживание диалога власти с представителями торговых компаний и обмен опытом, рассказал корреспонденту Nashgorod.ru директор тюменского филиала
Первой попыткой такого диалога стала сегодняшняя конференция. Одним из пунктов программы было обсуждение принятого в начале года закона о регулировании торговли. Спикером выступил управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко. Московский гость говорил сразу после приветственных слов заместителя начальника управления по товарному рынку и услугам администрации города Анатолия Канова, называвшим доступность торговых площадей одним из признаков развитой торговли.
«Мы всегда строим коробки, но эти коробки стоят пустые, — возразил Дмитрий Потапенко. — Важным является потребительский спрос, до тех пор, пока люди не начнут тратить деньги, экономика будет загибаться».
То, что происходит в России — это стратегические просчеты в организации экономики, считает бизнесмен. " Во всем мире главное — продать. Производства без продаж не существует, в то время как продажи без производства — да. Некоторые страны вообще ничего не производят, заметил Потапенко, — а мы даже нефтью не умеем торговать».
Закон о торговле Потапенко назвал безобразным. Прежде всего, он противоречит Конституции России, гарантирующей единство экономического пространства, свободное перемещение товаров и поддержку конкуренции. Новый же закон ограничил действия торговых сетей: «Мне нужно, чтобы мой товар встал на лучшую полку, но сегодня торговые сети отменили любые бонусы». В проигрыше и поставщики. «Я производитель, я произвожу больше, чем может потребить Московский регион. Уверяю вас, сейчас в каждом городе есть программа „Покупай
Те бизнесмены, кто говорит, что их продажи возросли, обманывают самих себя, считает ритейлер. Потапенко как держатель сети магазинов в Чехии и Болгарии хорошо знает, что такое кризис. В Европе его «нет, не было и не будет». Если на западе продажи магазинов Потапенко упали на 2,5%, то в России — на 16%. По данным статистики, россияне стали покупать меньше мяса и рыбы, но больше молока и овощей. «Люди просто переходят на подножный корм», — заявил бизнесмен. То, что называется кризисом — это не грипп, его невозможно перетерпеть. Продажи, по мнению предпринимателя, нужно считать в товарном эквиваленте, а не в денежном. Только это может показать реальную картину дел.
«Нет российской экономики, есть просто экономика», — считает Потапенко. Поэтому предприятия должны жить по законам рынка. «Я не вижу действий к выводу экономики из сырьевого зачатка», — заявил он. Через пять лет после такой государственной политики в России резко сократится количество производителей и розничных сетей, соответственно, и цены на товары не удастся держать низкими. Выходом из такой ситуации может стать только работа с потребителем. Снижения кредитной ставки мало, для получения суммы в банке
«Я переживаю за Тюмень, — закончил свое смелое выступление Дмитрий Потапенко. — но надо работать