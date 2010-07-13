Дмитрий Потапенко: Кризис — это не грипп, его нельзя перетерпеть

Те бизнесмены, кто говорит, что их продажи возросли, обманывают самих себя, считает ритейлер. Потапенко как держатель сети магазинов в Чехии и Болгарии хорошо знает, что такое кризис. В Европе его «нет, не было и не будет». Если на западе продажи магазинов Потапенко упали на 2,5%, то в России — на 16%. По данным статистики, россияне стали покупать меньше мяса и рыбы, но больше молока и овощей. «Люди просто переходят на подножный корм», — заявил бизнесмен. То, что называется кризисом — это не грипп, его невозможно перетерпеть. Продажи, по мнению предпринимателя, нужно считать в товарном эквиваленте, а не в денежном. Только это может показать реальную картину дел.