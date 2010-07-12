Приватизировать два раза: до и после совершеннолетия

Особенности процедуры приватизации разъясняла начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости Светлана Абрамова в рамках «прямой» линии в управлении Росреестра по Тюменской области, прошедшей 8 июля.
Вопросов у горожан, как оказалось, немало: Куда нужно обращаться, чтобы приватизировать квартиру? Какие документы необходимы для этого? Могут ли дети повторно воспользоваться правом приватизации? и многие другие.
- Документы о вселении в квартиру – что это?
Ордер - это один из документов, подтверждающий факт вселения, проживания на условиях найма. Чтобы начать процедуру приватизации, необходимо обратиться в администрацию города, в комитет по приватизации муниципального жилищного фонда, где специалисты расскажут о процедуре и о перечне необходимых документов. Затем, когда на руках будет договор о приватизации, приходите в управление Росреестра, за регистрацией права собственности. Что касается процедуры узаконивания перепланировки, то она проводится в судебном порядке, если у вас не было предварительного разрешения органа местного самоуправления.
- Каков размер госпошлины при регистрации права собственности на приватизируемое жилье?
- В этом случае 1000 рублей. Помимо этого, законодательством предусмотрены льготы по уплате госпошлины, в частности – от уплаты освобождаются физические лица, признанные малоимущими.
- Нужно ли регистрировать повторно договор приватизации, заключенный в 1993 году?
- Ваш договор действителен, если на нем стоит штамп БТИ - поясняет Светлана Валерьевна, - регистрация прав в ЕГРП возможна лишь по желанию правообладателя. Единственное, если гражданин захочет распорядиться своей квартирой – продать или подарить, тогда необходима регистрация ранее возникшего права в Управление Росреестра по Тюменской области. Регистрация при этом проводится бесплатно. Для этого вместе с договором об отчуждении объекта (купли-продажи, дарения) и иными документами необходимо предоставить договор приватизации с отметкой БТИ и заявление о регистрации ранее возникшего права.
- Муниципальное образование отказывает в заключении договора приватизации, есть договор социального найма, что делать?
- Решение может быть обжаловано в судебном порядке.
- Требуется ли приватизировать квартиру, если есть договор дарения?
- В этом случае квартира уже находится в частной собственности, приватизация не требуется. Вы без ограничения по сроку можете заключать любые сделки. Тем более ваш договор от 2000 года, следовательно в нашем Управлении он прошел регистрацию.
- Нужно ли регистрировать договор приватизации, если на договоре есть отметки о внесении данных в похозяйственную книгу сельской администрации?
- Права действительны, регистрация в ЕГРП возможна только по желанию правообладателя.
- Требуется ли оформлять заново кадастровый паспорт, если договор приватизации был заключен в декабре 2009, а сейчас обратился за регистрацией?
- Кадастровый паспорт не имеет ограничения по сроку годности.
- Сохранилось ли у сына право на приватизацию, если на момент заключения договора ему было 19 лет?
- Нет. Право не приватизацию сохраняется только у детей, если на момент заключения договора им не исполнилось 18 лет. Вообще, в отношении детей закон предоставляет право на приватизацию дважды: один раз они могут приватизировать будучи несовершеннолетними и второй раз - после 18 лет.
Добавим, что срок приватизации продлен до первого марта 2013 года.
Марина Мавлетдинова, пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.