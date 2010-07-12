Приватизировать два раза: до и после совершеннолетия

Ордер - это один из документов, подтверждающий факт вселения, проживания на условиях найма. Чтобы начать процедуру приватизации, необходимо обратиться в администрацию города, в комитет по приватизации муниципального жилищного фонда, где специалисты расскажут о процедуре и о перечне необходимых документов. Затем, когда на руках будет договор о приватизации, приходите в управление Росреестра, за регистрацией права собственности. Что касается процедуры узаконивания перепланировки, то она проводится в судебном порядке, если у вас не было предварительного разрешения органа местного самоуправления.