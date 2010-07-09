Идешь в лес — соблюдай предосторожности

Летом тюменцы все чаще отправляются в лес — за дикоросами. Чтобы приятный отдых не обернулся бедой, спасатели областной службы экстренного реагирования настоятельно рекомендуют:
Предупредите родных, куда идёте и когда вернетесь. Возьмите с собой сотовый телефон. Проверьте его зарядку. Договоритесь о времени выхода на связь (при условии ее устойчивости).
Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.
Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке (газовую зажигалку) и часы — они помогут не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.
Одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не найти и с трёх метров, предпочтительнее рыжие, красные, жёлтые, белые куртки (желательно наклеить светоотражающие полоски или рисунки).
Старайтесь далеко не уходить от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.
Если потерялся ваш родственник и вы пытаетесь, например, докричаться или вызвать его сигналом автомобиля, ждите его на одном месте достаточно долго. Иногда найденные люди рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно.
Нельзя забывать и о том, что поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу вам может стать плохо. Если у вас есть
За 2009 год спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования 36 раз выезжали на поисковые работы в лесные массивы региона. Учитывая, статистику происшествий, спасатели просят обратить внимание населения на соблюдение правил безопасности. Особенно рекомендуется исключить выход в лес при неблагоприятной погоде и в условиях плохой видимости.