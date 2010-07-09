Идешь в лес — соблюдай предосторожности

Нельзя забывать и о том, что поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу вам может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без соответствующих медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно же, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.