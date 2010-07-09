И тюменцы мечтают жить у моря

Житель тюменского севера Андрей Иващенко, присматривая теплое место на старость, год назад приобрел недвижимость на Северном Кипре и ничуть не жалеет. Андрей проехал несколько объектов на Северном побережье и выбрал апартаменты в домике на трех хозяев (застройщик Sevilla constructiuon) – купил себе весь первый этаж с прилегающей землей. По его мнению, южная часть Кипра намного неспокойнее, нежели северная. «Кипр северный – не совсем Турция, в силу того, что там достаточно англичан, их культура привилась и местному турецкому народу, поэтому, например, об исламе и говорить не стоит, некоторые там даже не знают об этой религии», - рассказал он. За год его дом почти готов, Андрей ожидает скорого заселения, наблюдая за ходом стройки на сайте компании или выезжая на место.