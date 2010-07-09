И тюменцы мечтают жить у моря

Жить красиво на берегу моря – одна из главных причин наших людей, побуждающих к покупке недвижимости за рубежом. И все больше россиян совершают эти сделки, среди тюменцев также отмечен спрос на такую недвижимость. В связи с этим «Тюменский Бизнес-журнал» организовал круглый стол «Зачем нам берег турецкий?», на котором вопросы по теме обсуждались среди специалистов направления.
Участие в обсуждении принимали не только представители риэлторских компаний, но и сотрудники туристических фирм, страховых компаний, юридических фирм, и застройщиков. Как выяснилось в ходе беседы, недвижимостью за пределами нашей страны занимаются не так много местных специалистов.
Зачем нам дом в краю чужом?
Прежде чем совершать покупку апартаментов, нужно решить, для каких целей объект будет использоваться. Так, Наталья Агафонова (АН «Основа») считает, что если недвижимость приобретается для ежегодного семейного отдыха, то хозяину придется платить налоги и тратить средства на обслуживание этой недвижимости; если же недвижимость приобретена с целью сдачи в аренду, то это долгосрочная прибыль, хоть и, возможно, небольшая.
Месторасположение – главный принцип выбора недвижимости, считает председатель совета директоров АН «Адвекс-Т» Сергей Сухарев. При грамотном выборе недвижимости и ее эксплуатации, она не потеряет в цене. «Есть примеры, когда люди инвестировали средства в недвижимость 2-3 года назад и выиграли в цене сейчас, даже учитывая сегодняшнее непростое время. Все, что построено дальше от моря и не на первой линии, то, что не имеет качества строения, конечно, в цене потеряло», - прокомментировал он.
Купить домик у моря можно для себя, для семьи, для обучения детей в хороших школах, для лечения более старшего поколения – а ведь это тоже инвестиции, инвестиции в семью, в свое здоровье и в уют для близких. В этом случае также можно получить пусть не прибыль, но экономию на оплату отеля, гидов и т.д. – ты приехал домой, отдыхать.
Законы, налоги, язык - все чужое
Что же пугает? Пугает неизвестность. Как отметил председатель тюменской коллегии адвокатов Евгений Хабнер, главная проблема наших людей – незнание законов, что, как известно, не освобождает от ответственности. «Не зная языка, законов, не имея знакомых там, где приобретается недвижимость, можно столкнуться с немалыми сложностями – даже жизнь на Северном и Южном Кипре имеет различия», - пояснил он, добавив, что нужно рассматривать страну и с точки зрения криминализации, религии, безработицы, коррупции и т.д.
Как сообщил присутствующий на мероприятии гендиректор строительной компании Sevilla constructiuon – крупнейший застройщик северной части Кипра – Четин Аталай, проблему языкового барьера решить несложно, так как сейчас на Северном Кипре появляются уже русские рестораны, магазины и т.д. Также в любое время дня и ночи на территории можно нанять переводчика. На северном Кипре достаточно людей, которые знают русский язык. Территория эта достаточно небольшая, с населением около 250 тысяч, из которых порядка 30 тысяч англичан, а также представители Германии, Швейцарии и других стран Европы, - пояснил он.
Покупка доли, ипотека и рассрочка
Как рассказал Четин Аталай, система ипотечного кредитования на Северном Кипре есть, хотя для иностранцев она несколько иная, нежели для местных. Процент невысокий, как в Турции, порядка 7-8%, наряду с этим, Sevilla constructiuon работает и по рассрочке.
Наталья отметила, что получить рассрочку особой проблемы нет, ипотечный кредит в Турции можно получить свободно, но что касается Болгарии, кредит взять там сложно, болгарские застройщики предпочитают либо договариваться о рассрочке, либо требуют всю сумму сразу.
Что же касается обманутых дольщиков? Как уверяют специалисты сферы недвижимости, они есть везде. При участии в долевом строительстве нужно доверять проверенным компаниям, и тщательно изучать законодательство страны и документацию застройщика. «В Тюмени есть зарекомендовавшие себя строительные компании, также застройщики с хорошей репутацией существуют и в других странах – им-то по-прежнему доверяют их клиенты, - отметил Сергей Сухарев, добавив, что «Адвекс-Т» дает своим тюменским клиентам 100% финансовую гарантию их инвестиций. «Мы гарантируем клиентам, что в случае чего мы восполним все его финансовые потери», - заявил он.
У клиентов Натальи Агафоновой юридических сложностей не возникает. Так как Наталья - официальный представитель болгарского застройщика - она направляет людей в другую страну, где их встречают и продолжают работу и сними в плане выбора жилья, подробного объясняя ритм жизни страны.
Я купил жилье на Кипре – не пожалел
Житель тюменского севера Андрей Иващенко, присматривая теплое место на старость, год назад приобрел недвижимость на Северном Кипре и ничуть не жалеет. Андрей проехал несколько объектов на Северном побережье и выбрал апартаменты в домике на трех хозяев (застройщик Sevilla constructiuon) – купил себе весь первый этаж с прилегающей землей. По его мнению, южная часть Кипра намного неспокойнее, нежели северная. «Кипр северный – не совсем Турция, в силу того, что там достаточно англичан, их культура привилась и местному турецкому народу, поэтому, например, об исламе и говорить не стоит, некоторые там даже не знают об этой религии», - рассказал он. За год его дом почти готов, Андрей ожидает скорого заселения, наблюдая за ходом стройки на сайте компании или выезжая на место.
Как уверяет Андрей, его недвижимость, еще не введенная в эксплуатацию, уже окупилась: «Она уже стала дороже. Думаю, еще она поднимется в цене раза в два». Что же касается налогов, то через два года нужно будет заплатить 8% налога от суммы купленной недвижимости, а в течение этого времени еще не собственник Андрей может продать свой дом. «Я могу продать его на второй день после завершения сделки по покупке», - заявил он.
Не пугаться, а покупать
Чтобы совершить сделку по приобретению зарубежной недвижимости, нужно определить цель покупки и обозначить функции недвижимости, взвесить свои возможности, выяснить законы и обычаи народа выбранной страны, изучить язык. Для этого лучше съездить в эти страны лично, например, по туристическим путевкам.
Отметим, что при покупке учитывать нужно не только стоимость квадратного метра, поскольку услуги юриста, страховой компании, переводчика, налоги, виза (если нужна) – все это тоже немаленькая сумма.
Тем не менее, волков бояться – в лес не ходить. Если в вашей душе поселилась мечта жить у моря – идите к ней.
Евгения Лямзина