Два колеса — беда или победа над пробками?

Если в аварию попадает мотоциклист и автолюбитель, травмы всегда серьезнее у первого. Понятно, что перелететь через руль у него больше шансов, при этом нет у мотоцикла ни воздушных подушек, ни защиты сбоку. Некоторые, к тому же, пренебрегают даже шлемами. А в аварию попасть несложно, особенно если навыков вождения минимум, а уверенности в себе — хоть отбавляй. Что касается шума, то здесь ситуация та же, что и с автомобилями: нормальный мотоцикл не «орет». Затыкать уши приходится из-за тех, кто ради подтверждения собственной значимости открутил глушитель.