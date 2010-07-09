Два колеса — беда или победа над пробками?

Треск мотоциклов по весне — примерно то же, что пение птиц, — обычное дело. С той лишь разницей, что нежное чириканье приятно всем, а гонщиков в Тюмени недолюбливают. Они неаккуратны, создают много шума, часто попадают в аварии... Но справедливо ли это в отношении всех байкеров?
В Тюменской области, по данным ГИБДД, зарегистрировано 45 606 мотоциклов. Большинство из них — старенькие «Уралы» и «Ижи», доживающие свой век в деревнях и на дачах. Лишь
Если в аварию попадает мотоциклист и автолюбитель, травмы всегда серьезнее у первого. Понятно, что перелететь через руль у него больше шансов, при этом нет у мотоцикла ни воздушных подушек, ни защиты сбоку. Некоторые, к тому же, пренебрегают даже шлемами. А в аварию попасть несложно, особенно если навыков вождения минимум, а уверенности в себе — хоть отбавляй. Что касается шума, то здесь ситуация та же, что и с автомобилями: нормальный мотоцикл не «орет». Затыкать уши приходится из-за тех, кто ради подтверждения собственной значимости открутил глушитель.
«Законопослушного мотоциклиста общество не видит и не слышит, — комментирует заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Тюменской области Александр Лиханов. — Мы очень тесно работаем с байкерскими клубами. Там обычно жесткие порядки: водители опытные, а транспорт обязательно стоит на учете. Эту категорию мотоциклистов мы поддерживаем».
При этом ГИБДД проводит регулярные профилактические остановки мототранспорта. Тем, кто уверен, что автомобиль инспектора не догонит мощный байк, придется разочароваться. Уйти удается единицам. Остальных задерживают с помощью окружения.
Мотоцикл — не только транспорт для брутальных мужчин в косухах. Это прекрасный вариант для тех, кто не терпит пробок и экономит средства. Вот только прежде чем купить себе двухколесного друга, нужно подготовиться к тому, что вы не только являетесь полноценным участником дорожного движения, но и к тому, что многие вас таковыми не считают.
Надежда Корнеева