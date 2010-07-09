Дайджест Nashgorod.ru с 5 по 9 июля

За нестандартную тонировку тюменские водители вскоре смогут угодить в тюрьму. Тонировка стекол в несоответствии ГОСТу приводит к тому, что водители просто не замечают, что мимо прошел пешеход или проезжает машина. Об этом на пресс-конференции рассказали начальник ГИБДД по Тюменской области Геннадий Лоточкин и его заместитель Александр Лиханов. Последний отметил, что в настоящее время разрабатывается макет административного дела, согласно которому гражданин, не удаливший тонировку, будет привлечен к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника милиции к наказанию в виде ареста.