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Дайджест Nashgorod.ru с 5 по 9 июля

9 июля 2010, 16:18
Темы, привлекающие внимание большинства тюменцев, неизменны. Информация о коммунальных проблемах, автоновости и сообщения о происшествиях всегда найдут своих читателей. Nashgorod.ru не оставил без внимания несчастный случай в Увате, очередное отключение воды в Тюмени и пресс-конференцию Геннадия Лоточкина, ставшего, пожалуй, главным ньюсмейкером недели. Подробности — в обзоре самых популярных новостей нашего сайта.
Сюжет
Тюмень

Выходные всухую: не забудьте запастись водой!

Не успели тюменцы забыть прошлое отключение воды, как уже вновь нужно набирать живительную влагу в пластиковые бутылки и тазики. 9, 10, 11 июля будут проводить плановые работы на магистральных водоводах с отключением водоснабжения между Транссибирской магистралью и объездной дорогой от района Маяка до улицы Мельникайте. За это время «Тюмень Водоканал» проведет одновременную замену и ремонт 17 задвижек, а также две врезки вновь построенных водоводов. Добавим, что Nashgorod.ru опубликовал график подвоза воды в социально-значимые учреждения и к домам тюменцев.

Мнения форумчан:

«Зашибись отметил день рождения (((((»

«Интересно, а после такого масштабного отключения, проблем с водоснабжением уже не будет???»

«Ага, ага… хоть и нашей улице нет в списке, всё равны воды наберу. В Зареке уже воду отключали, в итоге полгорода сидели без нее»

Любит? Не любит?

В Загородном саду Тюмени появился памятник ромашке. Его установили молодогвардейцы 8 июля, в праздник любви, семьи и верности. В этот день всем парам предложили погадать на специальной ромашке. Те, кто достойно прошел испытание, получили сертификат «Об искренности чувств».

Мнения форумчан:

«памятник сантехнику, собаке, а теперь и ромашке. Что дальше?»

«Осталось поставить памятник ведру укропа и Тюмень очутится в книге рекордов Гинесса как город с самым большим количеством на душу населения бессмысленных, нелепых и никому не нужных „памятников“»

Nissan не угодил тюменским автомобилистам

Чаще всего тюменские автомобилисты подают жалобы на поставщиков автомобилей Nissan. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель юридической службы тюменского областного общества защиты прав потребителей Константин Цэльмс. Связано это, по мнению юриста, с тем, что продавцы не хотят идти навстречу потребителю даже в незначительных случаях. Специалист отметил, что если в автомобиле обнаружен какой-то дефект, нужно сразу заявлять об этом продавцу в письменном виде. Отметим, что образцы заявлений можно найти в Интернете.

Мнения форумчан:

«хорошая реклама автопроизводителю, покупайте наши автомобили»

«У знакомого „ниссановода“ любимая присказка: „Купил Ниссан — е@и$я сам!“»

Первый и последний прыжок

Новость о несчастном случае в Увате быстро разнеслась по областным и российским СМИ. Молодая парашютистка чудом осталась жива после падения с 800-метровой высоты. Во время тренировочного прыжка у 19-летней девушки не раскрылся парашют. Теперь парашютистке придется провести на больничной койке не меньше месяца. В интервью интернет-порталу Lifenews девушка призналась, что злополучный прыжок был для нее первым и последним, но парашютистка о нем не жалеет.

Мнения форумчан:

«в рубашке родилась»

«Она гордится собой и тем что стала инвалидом? Офигенная у нас молодёжь пошла, без мозгов вообще, с опилками вместо серого вещества… Очень жаль…»

«Хорошо что жива осталась! Лишь бы теперь операции прошли успешно и не осталось никаких серьезных последствий на здоровье. Юле желаю здоровья покрепче»

Тонировка — это зло?

За нестандартную тонировку тюменские водители вскоре смогут угодить в тюрьму. Тонировка стекол в несоответствии ГОСТу приводит к тому, что водители просто не замечают, что мимо прошел пешеход или проезжает машина. Об этом на пресс-конференции рассказали начальник ГИБДД по Тюменской области Геннадий Лоточкин и его заместитель Александр Лиханов. Последний отметил, что в настоящее время разрабатывается макет административного дела, согласно которому гражданин, не удаливший тонировку, будет привлечен к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника милиции к наказанию в виде ареста.

Мнения форумчан:

«И опять начнётся: «Нам так сказали, вот мы и делаем…" А законы сотрудники ГИБДД как не знали. так и не будут знать»

«Мне при техосмотре сказали тонировку сдирать. Содрала — реально удобнее стало»

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