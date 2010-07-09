Дайджест Nashgorod.ru с 5 по 9 июля

Выходные всухую: не забудьте запастись водой!
Не успели тюменцы забыть прошлое отключение воды, как уже вновь нужно набирать живительную влагу в пластиковые бутылки и тазики. 9, 10, 11 июля будут проводить плановые работы на магистральных водоводах с отключением водоснабжения между Транссибирской магистралью и объездной дорогой от района Маяка до улицы Мельникайте. За это время «Тюмень Водоканал» проведет одновременную замену и ремонт 17 задвижек, а также две врезки вновь построенных водоводов. Добавим, что Nashgorod.ru опубликовал график подвоза воды в
Мнения форумчан:
«Зашибись отметил день рождения (((((»
«Интересно, а после такого масштабного отключения, проблем с водоснабжением уже не будет???»
«Ага, ага… хоть и нашей улице нет в списке, всё равны воды наберу. В Зареке уже воду отключали, в итоге полгорода сидели без нее»
Любит? Не любит?
В Загородном саду Тюмени появился памятник ромашке. Его установили молодогвардейцы 8 июля, в праздник любви, семьи и верности. В этот день всем парам предложили погадать на специальной ромашке. Те, кто достойно прошел испытание, получили сертификат «Об искренности чувств».
Мнения форумчан:
«памятник сантехнику, собаке, а теперь и ромашке. Что дальше?»
«Осталось поставить памятник ведру укропа и Тюмень очутится в книге рекордов Гинесса как город с самым большим количеством на душу населения бессмысленных, нелепых и никому не нужных „памятников“»
Nissan не угодил тюменским автомобилистам
Чаще всего тюменские автомобилисты подают жалобы на поставщиков автомобилей Nissan. Об этом рассказал сегодня на
Мнения форумчан:
«хорошая реклама автопроизводителю, покупайте наши автомобили»
«У знакомого „ниссановода“ любимая присказка: „Купил Ниссан — е@и$я сам!“»
Первый и последний прыжок
Новость о несчастном случае в Увате быстро разнеслась по областным и российским СМИ. Молодая парашютистка чудом осталась жива после падения с
Мнения форумчан:
«в рубашке родилась»
«Она гордится собой и тем что стала инвалидом? Офигенная у нас молодёжь пошла, без мозгов вообще, с опилками вместо серого вещества… Очень жаль…»
«Хорошо что жива осталась! Лишь бы теперь операции прошли успешно и не осталось никаких серьезных последствий на здоровье. Юле желаю здоровья покрепче»
Тонировка — это зло?
За нестандартную тонировку тюменские водители вскоре смогут угодить в тюрьму. Тонировка стекол в несоответствии ГОСТу приводит к тому, что водители просто не замечают, что мимо прошел пешеход или проезжает машина. Об этом на
Мнения форумчан:
«И опять начнётся: «Нам так сказали, вот мы и делаем…" А законы сотрудники ГИБДД как не знали. так и не будут знать»
«Мне при техосмотре сказали тонировку сдирать. Содрала — реально удобнее стало»