Динамика рынка недвижимости: без особых перемен

Подводя итоги полугодия, можно сообщить потенциальным покупателям, что динамика рынка жилой недвижимости сегодня довольно «вялая»: в среднем по городу цена квадратного метра стабильная, а стоимость квартир, по мнению аналитика ЗАО «Ассоциация АЛКО» Светланы Молодкиной, на первичном рынке за полугодие упала на 0,7%, на вторичном рынке на 2,1%.
Специалист также отмечает изменения в структуре рынка, особенно в секторе первичного жилья. «Сейчас весомая доля – это дома со сдачей до конца 2010 или даже в 2011 годах. Строительные компании, реально оценивая свои возможности, заранее стали вносить изменения в проектные декларации о сроках ввода объектов, поэтому с каждым месяцем и наблюдается увеличение объектов с поздними сроками сдачами, в последние месяцы на рынке стали появляться квартиры в домах, ввод в эксплуатацию которых планируется только в 2012 году», - поясняет Светлана.
Новостройки
В июне 2010 года средняя цена предложения на рынке строящегося жилья составила 34 775 рублей за квадратный метр, что практически однозначно аналогичному показателю предыдущего месяца. Хотя показатель средней цены предложения в общем по городу остается стабильным, это не значит, что данная тенденция повторяется по отдельным сегментам. Так однокомнатные квартиры плавно идут вверх, а сегмент трехкомнатных квартир продолжает снижение ценовых показателей.
Минимальная цена предложения, зафиксированная на первичном рынке жилья в Тюмени на данный момент – около 16 тысяч рублей за квадратный метр. Это, конечно, квартира в отдаленном районе и с отдаленным сроком сдачи, тем не менее, 2 года назад в Тюмени невозможно было найти квартиры по такой стоимости, даже с теми же характеристиками, считает аналитик.
Бесспорно, самые дорогие квартиры первичного рынка представлены в центральной части города, чуть дешевле стоимость квартир в районе Дома Обороны. Наименьшей стоимостью обладают квартиры в районах, отдаленных от центра города, таких как Мыс, ММС, Тарманы и Войновка. Хотя район Восточный-2 является достаточно привлекательным для покупателей жилья, тем не менее, он также входит в состав «ценовых аутсайдеров».
Вторичный рынок
Вторичный рынок жилья в основных категориях также стабилен. Средняя цена предложения за июнь составила 43 632 рубля за «квадрат» – снижение составило 0,5% по отношению к аналогичному показателю предыдущего месяца.
В распределении по числу комнат, ситуация повторяет первичный рынок. Как отмечает в своем анализе руководитель сайта Gdedom.com Евгений Бодягин, повышение цен на вторичном рынке коснулось комнат, пансионатов и однокомнатных квартир, а большую динамику падения стоимости можно заметить на квартирах, превышающих более пяти комнат: «Об однозначном падении все же говорить не стоит. Следует учитывать, что динамику реализации квартир с количеством комнат 5 и более, следует рассматривать на более длительном временном промежутке. Подобные объекты имеют большие сроки экспозиции, имеют сильный разброс ввиду качественного различия каждого из объектов», - комментирует он.
Рассматривая рынок тюменского жилья более детально, можно отметить, что большая часть предлагаемых квартир – это жилье, в основном, в панельных домах 121, 121-Т и др. серий, высотность которых не превышает 10 этажей. Средняя стоимость квадратного метра, по оценкам аналитика, составила 41 294 рублей за кв.м. Наибольший ценовой показатель – 55 567 рублей за квадратный метр - соответствует домам повышенной комфортности, этажность которых не превышает 12 этажей. Важно заметить, что дома, так сказать, «элитного» уровня в Тюмени в основном малоэтажные, что и объясняет высокий уровень цены данной категории, объясняет специалист «Ассоциации АЛКО».
Как отмечает Светлана Молодкина, стоимость квартир в домах старого фонда продолжает медленно повышаться (не более 1% в месяц). В кризисный период наибольший сброс цен пришелся именно на этот сегмент, и хоть цена предложения повышается, вряд ли они дойдут до докризисного уровня, отмечает она.
По отзывам тюменских риэлторов, цены вряд ли повысятся в ближайшее время, а благодаря улучшению условий ипотеки в регионе, настоящий период очень удобен для приобретения недвижимости.
Евгения Лямзина