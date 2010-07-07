Динамика рынка недвижимости: без особых перемен

Минимальная цена предложения, зафиксированная на первичном рынке жилья в Тюмени на данный момент – около 16 тысяч рублей за квадратный метр. Это, конечно, квартира в отдаленном районе и с отдаленным сроком сдачи, тем не менее, 2 года назад в Тюмени невозможно было найти квартиры по такой стоимости, даже с теми же характеристиками, считает аналитик.