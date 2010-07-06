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Пора снимать квартиру в центре

6 июля 2010, 13:27
Одно из самых центральных мест города – площадь 400-летия Тюмени. Сейчас самое время снимать квартиру, ведь пик нанимателей еще не настал...

Одно из самых центральных мест города – площадь 400-летия Тюмени. Здесь часто проводят общегородские мероприятия, народные гулянья. Также здесь живут люди и сдают квартиры в аренду. Какие здесь квартиры и почем? Посмотрим вместе…

Итак, район улиц Республики, Максима Горького, Холодильной, Механической, Мельничной, 50 лет Октября – один из самых обжитых кварталов города. Инфраструктура здесь самая разнообразная – от учебных заведений, бизнес-центров и банковских структур до торговых точек и различных мест для развлечений. Один только ТРЦ «Гудвин» включает в себя кинотеатр, несколько кафе, а также всевозможные направления торговли. На территории района расположен новый Драматический театр, и здание «Арт-Паласа»… Транспортная обеспеченность здесь на высшем уровне: автобусы и маршрутные такси - во все направления города.

По мнению гендиректора агентства недвижимости «Вавилон» Артема Токмакова, это один из тех районов, которые пользуются особой популярностью у студентов, ввиду близкого расположения учебных заведений и хорошей транспортной доступности.

Строения на обозначенном отрезке города встречаются самые разные: «хрущевки», «брежневки», здания 86, 121 серий – панельные, кирпичные, а также новостройки индивидуальной планировки.

Исходя из данных от пользователей сайта Dom72.ru, однокомнатную квартиру в этом районе можно снять от 11 тысяч рублей, двухкомнатные – от 13 тысяч рублей, а предложения по трехкомнатным квартирам, которых не так уж и много, - от 15 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, в большинстве своем, предложения на сайт поступают от агентств недвижимости.

«Самый пик клиентов начнется примерно в середине августа. Эта ситуация повлечет некоторое удорожание арендной платы за квартиру и комиссии агентств, - отметил Артем Токмаков, - в данное время многие квартиры пустуют, поэтому арендная плата в это время самая низкая в году - сейчас самый подходящий момент чтобы заселиться по низкой цене в арендуемую квартиру».

Стоит добавить, что стоимость арендной платы зависит от многих факторов – и это не только инфраструктура района и транспортная доступность, но и состояние дома в целом, квартирная «начинка», возможность подключения к Интернету и кабельному телевидению. Отметим также, что арендную плату можно снизить, заплатив сразу за больший период проживания, например, внося плату за год, можно сбросить цену на 500-1000 рублей в месяц.

Арендодатели должны уметь правильно определить цену своего жилья, ведь чрезмерно завышенная арендная плата не привлекательна для нанимателей, а слишком низкая планка может привести собственника квартиры к убыткам.

Нанимателям жилья стоит взвесить свои возможности перед шагом к аренде квартиры, а также быть внимательным при оформлении сделки: убедиться, что человек, сдающий вам жилплощадь, имеет законное право это делать.

Евгения Лямзина

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