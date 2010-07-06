Пора снимать квартиру в центре

Исходя из данных от пользователей сайта Dom72.ru, однокомнатную квартиру в этом районе можно снять от 11 тысяч рублей, двухкомнатные – от 13 тысяч рублей, а предложения по трехкомнатным квартирам, которых не так уж и много, - от 15 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, в большинстве своем, предложения на сайт поступают от агентств недвижимости.