Дайджест Nashgorod.ru с 26 июня по 2 июля

Второй роддом был закрыт на дезинфекцию с 15 июня, но из-за того, что рожениц стали выписывать из других роддомов раньше срока — не хватало мест — его открыли раньше запланированного. Три дня спустя появилась информация о том, что причин для паники нет, а мероприятия по дезинфекции проходят ежегодно. В настоявшее время после дезинфекции в полную силу уже работают родильный дом № 2 и областной Перинатальный центр (ул. Энергетиков). 12 июля в плановом режиме на так называемую чистку закроется родильный дом № 3, дезинфекция продлится до 26 июля. Что же касается корпуса областного Перинатального центра по улице Даудельной, то закрытие этого родильного отделения планируется с 16 по 30 августа.