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Дайджест Nashgorod.ru с 26 июня по 2 июля

2 июля 2010, 16:02
На прошедшей неделе жители нашего города обсуждали прошедший рок-фестиваль «Катись, квадрат», беспокоились из-за закрытия роддомов, дискутировали по поводу открытия русской версии китайского интернет-магазина. Кроме этого, внимание тюменцев привлекла подпольная нарколаборатория радиодиджеев, а также возможная организация аллеи звезд в Загородном саду.
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Тюмень

На прошедшей неделе жители нашего города обсуждали рок-фестиваль «Катись, квадрат», беспокоились из-за закрытия роддомов, дискутировали по поводу открытия русской версии китайского интернет-магазина. Кроме этого, внимание тюменцев привлекла подпольная нарколаборатория радиодиджеев, а также возможная организация аллеи звезд в Загородном саду.

Покатился или нет «Квадрат»?

В минувшие выходные в тюменском аэропорту Плеханово состоялся рок-фестиваль, где в качестве хэдлайнеров выступили «Крематорий», «Смысловые галлюцинации» и Чичерина с группой. Каждый, кто удостоил своим посещением летное поле, смог решить, насколько хорошо было организовано мероприятие, действительно ли фестиваль без алкоголя уныл и нужны ли Тюмени подобные события.

Мнения форумчан:

Неофициальное название фестиваля «Пчелы против мёда». Не рок-фестиваль, а повод провести выходные на свежем воздухе и не более. Ментов и организаторов-участников больше чем зрителей. Не для людей, а для галочки. Да еще лозунги «Единая Россия!». Тфу. политота

Нормульк фест мне понравилось. Единственно что это событие сложно назвать фестом, так концерт не более… Но будем надеяться что это первый шаг к Нашествию или Мегадрайву тюменской версии

Участники были почти все унылы, кроме Крематория, на который мы и приехали посмотреть и послушать. Не было всякой пьяни это плюс. Почти все фестивали проходят в подобном духе куча ментов, на входе все отбирают причем все менты были адекватными, без грубости и идиотизма.

Китайский интернет-магазин — теперь и в России?

Интернет-версия самого большого магазина Китая Taobao.com стала доступна и на русском языке. Вот только осмысленные словосочетания на русском вы там вряд ли найдете. Но выбрать товар из более чем трети миллиарда наименований ориентируясь хотя бы по картинке все же возможно. Доставка службами EMS и China Post: например, посылка весом в 3 кг обойдется вам в сумму от 1500 до 2400 руб.

Мнения форумчан:

То что там буквы русские, это еще совсем не означает, что это русский язык…. Бессмысленный набор слов и только

Не все товары там дешевы, но некоторые, особенно бренды очень привлекательны по цене. Видимо Тюмень пока просто не теме. Продвинутые Россияне уже давно закупается на Таобао. А RuTaobao.com это просто русская локализация плюс сервис оплаты, проверки и сборки ваших посылок. Сайт этот точно не обман и не жулики, хотя работают не так давно уже есть много положительных откликов.

Забавный сайт и не более

Тюменские роддома временно закрываются

Второй роддом был закрыт на дезинфекцию с 15 июня, но из-за того, что рожениц стали выписывать из других роддомов раньше срока — не хватало мест — его открыли раньше запланированного. Три дня спустя появилась информация о том, что причин для паники нет, а мероприятия по дезинфекции проходят ежегодно. В настоявшее время после дезинфекции в полную силу уже работают родильный дом № 2 и областной Перинатальный центр (ул. Энергетиков). 12 июля в плановом режиме на так называемую чистку закроется родильный дом № 3, дезинфекция продлится до 26 июля. Что же касается корпуса областного Перинатального центра по улице Даудельной, то закрытие этого родильного отделения планируется с 16 по 30 августа.

Мнения форумчан:

Как-то писали что у нас одни из самых зашибись роддомов???

У меня подруга недавно лежала во втором, в гинекологии на сохранении, дак у них аппарата давление мерять даже нету нормального, сломанным орудуют, и только тем, у кого все плохо меряют, ибо сломанное надо экономить.

Строится же новый Перинатальный. Почти сдан

«Эй, слегачи, на чем торчим?»

Диджей тюменской радиостанции Станислав Приленский и его подруга Ксения Осинцева организовали подпольную нарколабораторию по производству амфетамина. Приленский через Интернет заказал из Москвы лабораторное оборудование и химические реактивы для производства наркотика. После этого они стали проводить опыты для получения амфетамина, вскоре им это удалось. Оперативники задержали молодого человека и его девушку на вечеринке по случаю дня рождения радиостанции. В ходе обыска у диджея было обнаружено 17 свертков с амфетамином, приготовленных к сбыту. Амфетамин также был обнаружен в подпольной лаборатории.

Мнения форумчан

Анна Купчинская и Станислав Приленский не употребляют энергетические напитки, не пьют каку и не курят бяку. Здоровые, красивые, веселые — они борются за здоровую нацию! Их «Культ тела» слушайте по будням с 17:00! Если хочешь быть здоров — ПОДКЛЮЧАЙСЯ!

Теперь будет в самодеятельности участвовать

Имена молодоженов будут под ногами

«Аллея именных звезд молодоженов» может появиться в Центральном округе Тюмени. Такую идею предложил руководитель управы ЦАО Валерий Борисов. Аллею предполагается расположить в одном из самых романтичных уголков города — Загородном саду. Горожане, гуляющие, по саду смогут увидеть там именные плиты, которые были заложены в день свадьбы.

Мнения форумчан:

Дурацкая инициатива с дурацким обоснованием. Я бы ещё понял, если бы известным тюменцам звёзды закладывали, а тут… Как вообще звезда коррелирует с браком? Это символ любви или стабильности, что ли?

Стоит похвалить, Валерия Борисова. Видимо, в руководимой им управе забот совсем нет. Вот от нечего делать и рождаются прожекты в светлой голове: то памятник бездомной собачке, то аллею звед молодоженов… Какой будет следующая?

Идея замечательная…

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