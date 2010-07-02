Дайджест Nashgorod.ru с 26 июня по 2 июля

На прошедшей неделе жители нашего города обсуждали
Покатился или нет «Квадрат»?
В минувшие выходные в тюменском аэропорту Плеханово состоялся
Мнения форумчан:
Неофициальное название фестиваля «Пчелы против мёда». Не
Нормульк фест мне понравилось. Единственно что это событие сложно назвать фестом, так концерт не более… Но будем надеяться что это первый шаг к Нашествию или Мегадрайву тюменской версии
Участники были почти все унылы, кроме Крематория, на который мы и приехали посмотреть и послушать. Не было всякой пьяни это плюс. Почти все фестивали проходят в подобном духе куча ментов, на входе все отбирают причем все менты были адекватными, без грубости и идиотизма.
Китайский
Мнения форумчан:
То что там буквы русские, это еще совсем не означает, что это русский язык…. Бессмысленный набор слов и только
Не все товары там дешевы, но некоторые, особенно бренды очень привлекательны по цене. Видимо Тюмень пока просто не теме. Продвинутые Россияне уже давно закупается на Таобао. А RuTaobao.com это просто русская локализация плюс сервис оплаты, проверки и сборки ваших посылок. Сайт этот точно не обман и не жулики, хотя работают не так давно уже есть много положительных откликов.
Забавный сайт и не более
Тюменские роддома временно закрываются
Второй роддом был закрыт на дезинфекцию с 15 июня, но
Мнения форумчан:
У меня подруга недавно лежала во втором, в гинекологии на сохранении, дак у них аппарата давление мерять даже нету нормального, сломанным орудуют, и только тем, у кого все плохо меряют, ибо сломанное надо экономить.
Строится же новый Перинатальный. Почти сдан
«Эй, слегачи, на чем торчим?»
Диджей тюменской радиостанции Станислав Приленский и его подруга Ксения Осинцева организовали подпольную нарколабораторию по производству амфетамина. Приленский через Интернет заказал из Москвы лабораторное оборудование и химические реактивы для производства наркотика. После этого они стали проводить опыты для получения амфетамина, вскоре им это удалось. Оперативники задержали молодого человека и его девушку на вечеринке по случаю дня рождения радиостанции. В ходе обыска у диджея было обнаружено 17 свертков с амфетамином, приготовленных к сбыту. Амфетамин также был обнаружен в подпольной лаборатории.
Мнения форумчан
Анна Купчинская и Станислав Приленский не употребляют энергетические напитки, не пьют каку и не курят бяку. Здоровые, красивые, веселые — они борются за здоровую нацию! Их «Культ тела» слушайте по будням с 17:00! Если хочешь быть здоров — ПОДКЛЮЧАЙСЯ!
Теперь будет в самодеятельности участвовать
Имена молодоженов будут под ногами
«Аллея именных звезд молодоженов» может появиться в Центральном округе Тюмени. Такую идею предложил руководитель управы ЦАО Валерий Борисов. Аллею предполагается расположить в одном из самых романтичных уголков города — Загородном саду. Горожане, гуляющие, по саду смогут увидеть там именные плиты, которые были заложены в день свадьбы.
Мнения форумчан:
Дурацкая инициатива с дурацким обоснованием. Я бы ещё понял, если бы известным тюменцам звёзды закладывали, а тут… Как вообще звезда коррелирует с браком? Это символ любви или стабильности, что ли?
Стоит похвалить, Валерия Борисова. Видимо, в руководимой им управе забот совсем нет. Вот от нечего делать и рождаются прожекты в светлой голове: то памятник бездомной собачке, то аллею звед молодоженов… Какой будет следующая?
Идея замечательная…