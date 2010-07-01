Власти и застройщики хотят строить загородом

Участников круглого стола смутила сама формулировка «государственно-частное партнерство» - кто кому должен помогать, согласно такой формулировке? Как пояснила Екатерина Семенова, суть механизма государственно-частного партнерства в том, что государство выступает заказчиком на тот или иной проект. При такой постановке вопроса, как высказалась директор ООО «Калинов Мост» Наталья Табокова, со стороны государства должен быть посыл, где и что строить: силовым решением государства в муниципальных образованиях должны быть выбраны земельные участки, обеспеченные инженерными сетями, четко определены функции и графики строительства перед застройщиком. «Я, как инвестор, прихожу со своими деньгами и хочу поучаствовать в государственно-частном партнерстве - государство должно обеспечить меня площадкой, инфраструктурой, сообщить габариты и функции планируемого объекта, а вот что будет делать государство с этим жильем далее (заселять военных, молодые семьи или другой пласт людей) – это не функция застройщика», - прокомментировала она.