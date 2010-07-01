Власти и застройщики хотят строить загородом

Загородное жилье, как показывает практика, все больше интересует тюменцев. За последние годы процент ввода частного жилья в области вырос. Тем не менее, как пояснили участники круглого стола: «Доступное загородное жилье: перспективы развития в аспекте государственно-частного партнерства», нет ни механизмов, ни инструментов для ведения государственно-частного партнерства в этой области.
То, что тема требует обсуждения, стало ясно сразу - для участия в мероприятии пришло более 25 человек: депутаты, представители строительных организаций, банковский структур и т.д.
«На сегодняшний день в Тюмени порядка 40 коттеджных или приравненных к ним поселков. Из них порядка 27 – коттеджные поселки, которые стали продолжением уже существующих муниципальных образований, например, Ожогино, Патрушево и т.д. Три проекта – Молодежный, Комарово, Березняки – реализованы с разной поддержкой государства. Три коттеджных поселка были построены только для реализации – Московский Дворик, Цимлянское и Лесное озеро - эти проекты были успешно реализованы и показали, что спрос на такое жилье в Тюмени есть», - рассказала руководитель регионального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Ольга Базаева.
Она считает, что поселки малоэтажной застройки с единым архитектурным дизайном, единой концепцией развития – это «грамотный и интересный подход к малоэтажному строительству, но такие проекты должны осуществляться с какой-то поддержкой государства». Из предлагаемых сегодня в Тюмени семи бизнес-проектов малоэтажного строительства, таким примером может быть «Серебряная подкова».
«Законодательно понятия «государственно-частное партнерство» не существует, - отметила исполнительный директор ООО «Лекс-Консалтинг» Наталья Сандалова. - Внешэкономбанк дает такое определение этому термину – привлечение на контрактной основе частного бизнеса для решения тех задач, которые относятся к сфере государственного и муниципального регулирования». По ее мнению, формы государственно-частного партнерства существуют, но они не адаптированы, громоздки и неудобны для использования в нашем регионе. «В других регионах принимаются местные законы, которые направлены на то, чтобы закрепить те формы и способы работы государства и бизнеса, которые уже работают в конкретном регионе», - пояснила она, предложив создать концепцию развития государственно-частного партнерства в Тюменском регионе.
Тем не менее, депутат Госдумы Екатерина Семенова опровергла возможность создания регионального закона, так как еще не утвержден базовый закон. «Разработка его ведется, он почти готов, но еще не принят», - пояснила она.
Участников круглого стола смутила сама формулировка «государственно-частное партнерство» - кто кому должен помогать, согласно такой формулировке? Как пояснила Екатерина Семенова, суть механизма государственно-частного партнерства в том, что государство выступает заказчиком на тот или иной проект. При такой постановке вопроса, как высказалась директор ООО «Калинов Мост» Наталья Табокова, со стороны государства должен быть посыл, где и что строить: силовым решением государства в муниципальных образованиях должны быть выбраны земельные участки, обеспеченные инженерными сетями, четко определены функции и графики строительства перед застройщиком. «Я, как инвестор, прихожу со своими деньгами и хочу поучаствовать в государственно-частном партнерстве - государство должно обеспечить меня площадкой, инфраструктурой, сообщить габариты и функции планируемого объекта, а вот что будет делать государство с этим жильем далее (заселять военных, молодые семьи или другой пласт людей) – это не функция застройщика», - прокомментировала она.
Как пояснил руководитель проектов ИА «Дельта-Профит» Федор Колчин, зачастую специалисты в муниципалитетах области не умеют и не понимают, как нужно работать с застройщиком. Участники дискуссии поддержали его мнение о том, что руководства многих МО требуют множества документов и будто сознательно предлагают для застройки «сложные» земельные участки. «Администрация Вагайского района предлагает площадки, которые невозможно будет застроить в определенной ценовой планке - подключение сетей там за 3-5 км, отсутствие дорог, тем не менее, участки уже нарезаны и выставлены на торги – кому?», - высказал мнение представитель «Завода Веалпроф».
Тем не менее, за отсутствием представителей муниципальных округов, обсуждение их работы было предложено отложить.
Итогом встречи стало формирование рабочей группы для разработки механизма государственно-частного партнерства.
Евгения Лямзина