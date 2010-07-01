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«Мао» — азиатская кухня в коммунистическом обрамлении

1 июля 2010, 17:18
Первый ресторан паназиатской кухни «Мао» открылся сегодня в центре Тюмени, на ул. Первомайской, 34/1. Теперь каждый житель нашего города может насладиться хитами китайской, японской и тайской кухни: попробовать суп из акульих плавников, лягушачьи лапки, морепродукты в экзотичных соусах и многое другое.
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Тюмень

Первый ресторан паназиатской кухни «Мао» открылся сегодня в центре Тюмени. Теперь каждый житель нашего города может насладиться хитами китайской, японской и тайской кухни: попробовать суп из акульих плавников, лягушачьи лапки, морепродукты в экзотичных соусах и многое другое.

В полдень движение на улице Первомайской застопорилось, и недаром: практически на проезжей части мастерство владения боевым искусством показывали юные ушуисты. Их выступление под звуки китайской музыки предваряло торжественное открытие ресторана «Мао». Красную ленту перерезали его основатели, руководители компании «Ассорти ресторантс» Валерий и Александр Соболевы и глава Центрального административного округа г. Тюмени Валерий Борисов.

После этого гостей пригласили проследовать внутрь, где девушки, одетые в восточном стиле, приветствовали входящих словами «Ни хао» (по-китайски — «Здравствуйте») и украшали шею каждого красными шарфами с надписью «Мао» в стиле коммунистического Китая.

Генеральный директор «Ассорти ресторантс» Александр Соболев рассказал, что в создании ресторана «Мао» участвовали международный консультант Рафаэль Вальдес и московский дизайнер с тюменскими корнями Эдуард Перевалов.

«Мао — это символ Китая, соответственно и кухня в ресторане преимущественно китайская, — обратил внимание гостей Александр Соболев. — Около 30% — это японские блюда, в основном, роллы. Присутствует и немного тайской кухни, а именно — супы». Интересно, что в течение июля хиты азиатской кухни можно отведать со скидкой 50%: на какие именно блюда распространяется выгодное предложение, зависит от дня недели. Так, например, в понедельник дим-сам с креветками будет стоить 275 руб., во вторник суп из акульих плавников обойдется вам в 397,5 руб. (вместо 795 руб.), а попробовав «Утку по-пекински» в воскресенье вы сэкономите 1200 руб.

Одним из самых увлекательных зрелищ стал «гастрономический спектакль» — последний этап приготовления «Утки по-пекински». Ведущий открытия Тимур Шквал рассказал, как это делается: через 5–6 минут после того, как утку извлекают из духовки, ее нарезают на 120 кусочков, причем на каждом из них должны быть и мясо, и кожа. После этого кусочки заворачивают в тонкие блинчики и едят, обмакивая в сладком соевом соусе.

Благодаря острому ножу и умелым рукам шеф-повара ресторана Дэна Ляна запеченная тушка птицы была разделана на тончайшие ломтики — после этого продегустировать деликатес смог каждый желающий. Вкусовые рецепторы гостей во время открытия порадовали еще одним традиционным китайским блюдом — дим-самом. Но, пожалуй, самым экзотичным из угощения были полупрозрачные хрустящие рулетики, как довелось узнать позже, сделанные из свиных ушей.

Ощутить атмосферу ресторана во время шумного и людного открытия достаточно сложно. Но некоторое впечатление все же составить можно: приятно, что есть зонирование — в основном зале можно облюбовать местечко как на первом, так и на втором этаже, есть 2 отдельных зала — для небольших компаний. Приятно вкушать изыски азиатской кухни сидя на уютных диванчиках, но из-за достаточно тесного расположения втиснуться между ними и столом может быть проблематично. Услужливые и внимательные, иногда даже чересчур, официантки — это, безусловно, плюс, как и разнообразное меню — можно найти и диетические роллы, и сытные китайские блюда. Цены — чуть выше средних по городу, по крайней мере, если ориентироваться по японской кухне.

Интимный полумрак, красные стены, коммунистические растяжки и плакаты, бумажные светильники, азиатская кухня — все это производит противоречивое впечатление. И недаром, ведь непросто совместить коммунистический аскетизм и ресторанный шик так, чтобы это «зазвучало» гармонично.

Фото Евгения Шарова

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