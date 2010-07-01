«Мао» — азиатская кухня в коммунистическом обрамлении

Ощутить атмосферу ресторана во время шумного и людного открытия достаточно сложно. Но некоторое впечатление все же составить можно: приятно, что есть зонирование — в основном зале можно облюбовать местечко как на первом, так и на втором этаже, есть 2 отдельных зала — для небольших компаний. Приятно вкушать изыски азиатской кухни сидя на уютных диванчиках, но из-за достаточно тесного расположения втиснуться между ними и столом может быть проблематично. Услужливые и внимательные, иногда даже чересчур, официантки — это, безусловно, плюс, как и разнообразное меню — можно найти и диетические роллы, и сытные китайские блюда. Цены — чуть выше средних по городу, по крайней мере, если ориентироваться по японской кухне.