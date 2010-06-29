Оценка недвижимости начинается с ее правильного предложения

Сравнивая объявления недвижимости с котировками ценных бумаг можно говорить о том, что оба источника информации говорят о готовности продать (купить) товар. В первом случае товаром является ценная бумага во втором – объект недвижимости. Вообще, ценные бумаги – товар более стандартизированный. На объявления по недвижимости ложится более весомая нагрузка по сравнению с котировками. За объявлениями стоят самые разнородные объекты, и задача текстовых объявлений заключается не только в заявке продать определенное количество квадратных метров, но и в правильном преподнесении информации об объекте. Если дополнительная информация по акциям может быть получена с сайтов выпустивших их эмитентов, создание сайта на каждый предлагаемый объект недвижимости представляется малореализуемым.