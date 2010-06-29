Оценка недвижимости начинается с ее правильного предложения

Поиск недвижимости, скажем, квартиры, начинается с просмотра объявлений. Некоторые объекты сразу западают в душу по описанию, некоторые отпугивают явно завышенной или заниженной стоимостью. Итак, поищем...
Руководитель сайта gdedom.com Евгений Бодягин дает подробный ответ, на что стоит обратить внимание, читая или составляя тексты о продаже недвижимости.
О роли объявлений на рынке недвижимости
Сравнивая объявления недвижимости с котировками ценных бумаг можно говорить о том, что оба источника информации говорят о готовности продать (купить) товар. В первом случае товаром является ценная бумага во втором – объект недвижимости. Вообще, ценные бумаги – товар более стандартизированный. На объявления по недвижимости ложится более весомая нагрузка по сравнению с котировками. За объявлениями стоят самые разнородные объекты, и задача текстовых объявлений заключается не только в заявке продать определенное количество квадратных метров, но и в правильном преподнесении информации об объекте. Если дополнительная информация по акциям может быть получена с сайтов выпустивших их эмитентов, создание сайта на каждый предлагаемый объект недвижимости представляется малореализуемым.
Итак, во-первых, то, что стоит за объявлениями о недвижимости стандартизировать труднее. Во-вторых, существуют естественные ограничения на объем информации, который может быть передан.
Податель объявления должен как минимум: уложиться в максимум 200 символов; описать главные параметры; донести позитивную эмоциональную окраску; привлечь внимание потенциального покупателя именно к своему объекту.
Язык объявлений
У объявлений свой язык, язык который весьма отдаленно напоминает язык Пушкина и Лермонтова. Плохо ли это? Навряд ли, просто язык объявлений, это, прежде всего, язык передачи информации. Такие тексты можно быстрее читать. Вероятность сфокусировать внимание на нужной позиции повышается.
При составлении объявлений участники рынка вкладывают в каждое слово определенное значение. За фразой стоит сумма в рублевом эквиваленте. Есть ли в тесте объявления строчки «с мебелью» или их нет? Присутствует ли выражение «возможно под нежилое» и т.д.?
Проблема достоверности информации в объявлениях
Рассмотрим два объявления: в первом встречаются слова «о прекрасном виде из окна», близости автобусной остановки; во втором эти термины отсутствуют. Вероятно, первая квартира при прочих равных условиях будет дороже второй. Вместе с тем, можно считать, что податель первого объявления нашел аргументы для того чтобы установить большую цену, а второй не нашел плюсов в собственном объекте недвижимости. Эта проблема решается увеличением количества объявлений (например, до 2000).
Если вид из окна и автобусная остановка есть на самом деле, большинство участников рынка о ней все же упомянут. Другими словами, при обработке действительно больших массивов данных количество информации порождает ее качество. Большинство людей не склонно скрывать положительные стороны предлагаемого ими товара.
Лингвистический анализ – инструмент для переговоров
При проведении анализа «словарного набора» из которого состоят объявления (лингвистического анализа) следует понимать, то, что если фраза или слово присутствует в тексте, значит, оно несет определенный смысл для составителя объявления. Велика вероятность того, что встретившись с подателем объявления «вживую» обоснование требуемой цены будет происходить с употреблением именно тех самых аргументов, о которых он уже упоминал в тексте объявления. Таким образом, с помощью анализа соответствия слов-аргументов и цены объявления можно подготовиться к будущим переговорам с продавцом.
Строго говоря, при использовании лингвистического анализа следует рассматривать комбинации слов, например, пара «мебель» и «хрущевка» дает меньший эффект в цене чем «мебель» и «Исторический центр».
Оценил объявление – можешь торговаться
Когда начинается торг по объекту недвижимости? С момента первого звонка по объявлению? Раньше. Торг уже начался. Каждое слово в объявлении на вес золота. Каждое слово носит единственную роль – убедить покупателя, что именно его квартира – лучшая. Каждое слово – аргумент. В то же время аргументы бывают основательными либо безосновательными. Используя данные средних отклонений можно вести аргументированный торг.
Когда слово имеет ценовой эквивалент, эмоции уступают место делу. Аргументируя лишь словосочетанием «колясочная в «хрущевке» и указывая цену в 80 тысяч рублей за метр квадратный, на фоне других предложений ваш аргумент будет не убедительным. Таким образом, определенным словам-аргументам можно сопоставить определенные значения цены. Если набор слов-аргументов соответствует более высокой цене, а в объявлении указана невысокая цена у профессионального участника рынка появляется возможность проконсультировать подателя объявления о том, что цену можно было бы и повысить.