Частные средства в ЖКХ: тюменский пример

«Даудель» - это единственный в Тюмени комплекс такого масштаба, в котором реализована непосредственная форма управления, - отметил один из кураторов проекта Игорь Михайлов. - Непосредственное управление – это такая форма, при которой каждый собственник имеет свой договор с ресурсоснабжающими организациями, здесь нет исполнителя по коммунальным услугам – УК или ТСЖ». По словам куратора проекта, такая форма делает в целом комплекс для компаний, предоставляющих коммунальные услуги, «неприкасаемым». При таком управлении, не могут быть предъявлены претензии к сервисной компании, не могут накапливаться долги на балансе «Даудель-Сервиса» – все претензии по неуплате – только напрямую к собственникам. «Тем не менее, оплату за ЖКУ жители комплекса платят исправно», - замечает Игорь Михайлов. Прямо договор между собственником и компанией-поставщиком услуг исключает возможность сервисной компании манипулировать тарифами. Кураторы проекта считают такое управление достаточно прогрессивным методом. Здесь людям не может быть безразлична работа дворника, уборщика, охранника и т.д., поскольку жители имеют с ними прямые договоры и оплачивают их работу.