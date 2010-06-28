Частные средства в ЖКХ: тюменский пример

Сервис, грамотное управление многоквартирным домом – главные критерии комфортного проживания в нем. Не каждый двор удостаивается наград за лучшее оформление двора, не каждой управляющей компании благодарственные письма пишут компании, предоставляющие ресурсы жителям города… В клубном жилом комплексе «Даудель» не удивляются таким моментам: в ответе за содержание комплекса – сами жильцы. И их жизнь будет только лучше!
Форма управления домом – экономия для жителей
Построенные дома комплекса сегодня заселены полностью. Сервисная компания «Даудель-Сервис» управляет комплексом порядка полутора лет. Она появилась, можно сказать, вынужденно: из-за отсутствия должного обслуживания комплекса, неэффективности предыдущих управляющих компаний, накопленных ими долгов и т.д.
«Даудель» - это единственный в Тюмени комплекс такого масштаба, в котором реализована непосредственная форма управления, - отметил один из кураторов проекта Игорь Михайлов. - Непосредственное управление – это такая форма, при которой каждый собственник имеет свой договор с ресурсоснабжающими организациями, здесь нет исполнителя по коммунальным услугам – УК или ТСЖ». По словам куратора проекта, такая форма делает в целом комплекс для компаний, предоставляющих коммунальные услуги, «неприкасаемым». При таком управлении, не могут быть предъявлены претензии к сервисной компании, не могут накапливаться долги на балансе «Даудель-Сервиса» – все претензии по неуплате – только напрямую к собственникам. «Тем не менее, оплату за ЖКУ жители комплекса платят исправно», - замечает Игорь Михайлов. Прямо договор между собственником и компанией-поставщиком услуг исключает возможность сервисной компании манипулировать тарифами. Кураторы проекта считают такое управление достаточно прогрессивным методом. Здесь людям не может быть безразлична работа дворника, уборщика, охранника и т.д., поскольку жители имеют с ними прямые договоры и оплачивают их работу.
Процесс расчетов по личным приборам учета – довольно непростой процесс, поэтому система биллинга здесь имеет немаловажное место, считает Игорь Михайлов: «Взять показания с квартиры – кто-то их сдал, кто-то нет, соотнести с общедомовым балансом, разнести все это по квитанциям через ТРИЦ – такую систему наладить мы смогли за последний год».
За последний отопительный период по всем домам комплекса экономия по теплоснабжению составила 24%, что в абсолютном варианте – составляет свыше 1 млн. рублей. Экономия тепла за отопительный период в отдельно взятом доме – ГП-11 – составил 37,66% (около 223 тысяч рублей). По воде также отмечена экономия – 19,37% в целом по комплексу. «Индивидуальный счетчик не экономит ресурсы сам по себе, но он помогает людям правильно расходовать их», - подчеркнул Игорь Михайлов.
В комплексе довольно большой парк техники: для уборки, очистки и других работ. «Такой техники больше нет в Тюмени», - уверяет Игорь Михайлов. Зато такой ее объем компенсирует человеко-затраты. Так, на весь комплекс работают три оператора уборочной техники – они не работают метлой, они работают на уборочных машинах. «Это позволило при минимальном тарифе обеспечивать высокий уровень сервиса», - добавил Михайлов.
Энергосервис – привлечение частных средств в ЖКХ
В соответствии с федеральным законом 261, «Даудель-Сервис» предложил жителям комплекса заключить энергосервисный контракт. По его условиям, при дальнейшем увеличении экономии, та сэкономленная разница денежных средств будет оставаться в сервисной компании в течение года. За счет этих средств будет совершенствоваться энергоэффективность и осуществляться энергосервис. «По существу, эти сэкономленные деньги мы хотим брать не с жильцов, а вычленить их за счет использования общего имущества домов, например, размещение рекламы в местах общего пользования. То есть мы не будем лезть в карман собственнику», - отмечает Игорь Михайлов.
Как прокомментировал начальник управления по энергосберегающей политике и мониторингу администрации Тюмени Михаил Намятов, только в этом году в «энергоэффективном квартале» в границах улиц Республики-Хололильной-Малыгина-Мориса Тореза планируется грандиозная работа, которая в большинстве своем уже введена в «Даудели».
Энергосервис – это привлечение частных средств в ЖКХ: частная компания, вкладывает свои личные средства в энергоэффективность и энергосервис, не привлекая средства жителей, тем не менее, та экономия, которая остается ввиду работы частника, достается этой частной компании. В итоге собственник платит столько, сколько он платил ранее за ЖКХ, а сервис получает выше. Например, жилец платил 100 рублей за теплоснабжение, после работы по энергоффективности частной компании в доме жильца, оплата за тепло снизилась и составила 90 рублей, 10 рублей – сэкономленные средства жильца – он может направлять их по своему усмотрению, например, за оплату работы частной компании, на развитие дворовой территории, на охрану и т.д.
Евгения Лямзина