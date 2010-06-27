«Катись, квадрат» прошел «на ура»

Организатором фестиваля выступила Администрация г. Тюмени. На асфальтовой площадке аэропорта были смонтированы
Для безопасности зрителей на входе установили четыре турникета с металлоискателями. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через три кордона: на одном досматривали содержимое сумок, дальше — проверяли билеты, а на последнем — надевали браслеты, позволяющие проходить повторно. Горячительных напитков на фестивале не предполагалось, о чем говорил и девиз «Молодежь и рокеры — за здоровый образ жизни!». Тем не менее, некоторые гости старались пронести алкоголь если не в сумке, то хотя бы внутри тела.
Утолить голод и жажду можно было в шатрах с прохладительными напитками и едой, кстати, по весьма приемлемой цене. В одном из них чайхана «Киш миш» каждый час проводила конкурс «Кто больше съест», пользующийся бешеной популярностью у зрителей.
Погода в этот день благоволила гостям и участникам фестиваля — было солнечно и тепло, поэтому тюменцы без помех наслаждались выступлениями известных и не очень групп. Конечно, максимальный драйв можно было ощутить непосредственно перед сценой: мощный звук, кумир находится буквально в нескольких метрах от тебя, вокруг все прыгают с «козами» и танцуют — энергетика
Дальше на асфальтовом поле расположились группки людей, которые слушали выступления, сидя на пледах и одеялах. Другая атмосфера царила в отдалении от сцены — здесь на траве расположился палаточный городок байкеров и «выставка» мотоциклов, каждый из которых можно было рассмотреть, потрогать, а, если хозяин не против, то и сфотографироваться.
Гости и артисты фестиваля отметили его отличную организацию: наличие туалетов, мест, где можно перекусить, охрану, которая следила за порядком.
«Для команды, которая делает фестиваль впервые, все проходит подозрительно гладко, — отметил солист „Смысловых галлюцинаций“ Сергей Бобунец на
Сергей Бобунец рассказал, что для него очень многое связано с Тюменью. Спровоцировал появление группы «Смысловые галлюцинации»
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«Катись, квадрат» стал самым ярким событием первого месяца лета, и хочется надеяться, что тюменцев будут радовать фестивалями такого уровня регулярно.
Фото Евгения Шарова