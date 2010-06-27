«Катись, квадрат» прошел «на ура»

Для безопасности зрителей на входе установили четыре турникета с металлоискателями. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через три кордона: на одном досматривали содержимое сумок, дальше — проверяли билеты, а на последнем — надевали браслеты, позволяющие проходить повторно. Горячительных напитков на фестивале не предполагалось, о чем говорил и девиз «Молодежь и рокеры — за здоровый образ жизни!». Тем не менее, некоторые гости старались пронести алкоголь если не в сумке, то хотя бы внутри тела.