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«Катись, квадрат» прошел «на ура»

27 июня 2010, 18:28
Открытый рок-фестиваль «Катись, квадрат» прошел в Тюмени накануне. Территория аэропорта Плеханово на один день стала площадкой для выступления молодых и признанных рок-групп.
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Тюмень

Организатором фестиваля выступила Администрация г. Тюмени. На асфальтовой площадке аэропорта были смонтированы VIP-трибуны и сценический комплекс весом 20 тонн, доставленный из Екатеринбурга. Помимо этого в Тюмень привезли шесть тонн видеоинсталляционного оборудования, благодаря которому в «прямом эфире» с двух больших экранов транслировался концерт и видеоряд, рассказывающий о подготовке к фестивалю.

Для безопасности зрителей на входе установили четыре турникета с металлоискателями. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через три кордона: на одном досматривали содержимое сумок, дальше — проверяли билеты, а на последнем — надевали браслеты, позволяющие проходить повторно. Горячительных напитков на фестивале не предполагалось, о чем говорил и девиз «Молодежь и рокеры — за здоровый образ жизни!». Тем не менее, некоторые гости старались пронести алкоголь если не в сумке, то хотя бы внутри тела.

Утолить голод и жажду можно было в шатрах с прохладительными напитками и едой, кстати, по весьма приемлемой цене. В одном из них чайхана «Киш миш» каждый час проводила конкурс «Кто больше съест», пользующийся бешеной популярностью у зрителей.

Погода в этот день благоволила гостям и участникам фестиваля — было солнечно и тепло, поэтому тюменцы без помех наслаждались выступлениями известных и не очень групп. Конечно, максимальный драйв можно было ощутить непосредственно перед сценой: мощный звук, кумир находится буквально в нескольких метрах от тебя, вокруг все прыгают с «козами» и танцуют — энергетика рок-артистов передавалась абсолютно каждому зрителю.

Дальше на асфальтовом поле расположились группки людей, которые слушали выступления, сидя на пледах и одеялах. Другая атмосфера царила в отдалении от сцены — здесь на траве расположился палаточный городок байкеров и «выставка» мотоциклов, каждый из которых можно было рассмотреть, потрогать, а, если хозяин не против, то и сфотографироваться.

Гости и артисты фестиваля отметили его отличную организацию: наличие туалетов, мест, где можно перекусить, охрану, которая следила за порядком.

«Для команды, которая делает фестиваль впервые, все проходит подозрительно гладко, — отметил солист „Смысловых галлюцинаций“ Сергей Бобунец на пресс-конференции. — Я не видел ни одного фестиваля, где бы не было задержки выступлений, а тут мы шли даже с опережением».

Сергей Бобунец рассказал, что для него очень многое связано с Тюменью. Спровоцировал появление группы «Смысловые галлюцинации» панк-фестиваль, который проходил в Тюмени в августе 1989 года. Он и его друзья подумали, почему бы не собрать группу и не поехать в Тюмень. На фестиваль они не поехали, но группа появилась. Кроме этого, в Тюмени состоялся первый корпоратив группы.

На пресс-конференции отвечала на вопросы журналистов и Юлия Чичерина, которая в этот день уже успела дать интервью в прямом эфире главному медиа-партнеру фестиваля радиостанции «Красная армия». На волне 104,6 FM Юля рассказала о творчестве своего коллектива, ответила на вопросы радиослушателей, поступавшие на SMS-портал и студийный телефон.

«Катись, квадрат» стал самым ярким событием первого месяца лета, и хочется надеяться, что тюменцев будут радовать фестивалями такого уровня регулярно.

Фото Евгения Шарова

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