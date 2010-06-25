Класс бизнес-центрам присвоят независимо от позиции собственника

В Тюмени повсеместно слышно – этот центр класса «А», этот центр класса «В», далее зачастую следуют споры об этом, тем не менее, четких аспектов, следуя которым, можно отнести здание к той или иной категории, никто не дает. Такие «самостоятельно присвоенные классы» иной раз не соответствуют действительности, тем самым цена арендной площади в бизнес-центре также не соответствует реалиям: клиент обманут, он платит за класс «А», а сам пользуется стенами здания класса «В» или наоборот.