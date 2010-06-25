Класс бизнес-центрам присвоят независимо от позиции собственника

Бизнес-центры Тюмени ждет классификация. Об этом все чаще и чаще говорят специалисты рынка коммерческой недвижимости. Так, во вторник в бизнес-центре «Нобель» были собраны лица, имеющие прямое отношение к планируемой работе.
По мнению специалистов рынка коммерческой недвижимости, кризисные явления утихают, активность на рынке офисов восстанавливается.
Бизнес-центры России – по единому стандарту
Классификатор разработан Всероссийской Гильдией управляющих и девелоперов (ГУД) в конце 2009 года и на июнь этого года внедрен практически во всех крупных городах России. Повсеместно создаются рабочие группы, которые будут заниматься определением класса того или иного здания. К примеру, в Санкт-Петербурге уже классифицировано порядка ста объектов, а также несколько центров Екатеринбурга и Самары. Теперь цивилизация дошла и до нашего города.
До августа 2010 года в Тюмени пройдут классификацию четыре объекта: «Нобель», «Менделеев House», «Gazoil Plaza» и «Овентал».
«Стандарты классификации должны быть едины для столицы и регионов. Тем не менее, у каждого города есть своя «изюминка», свои особые места, площади, яркие аспекты, которые также должны учитываться при рассмотрении классности объекта, поэтому отступления от общей классификации в любом случае будут, но не резкие», - пояснил в рамках проведенной видеоконференции представитель Гильдии Дмитрий Золин (С-Петербург)
Зачем все это нужно?
В Тюмени повсеместно слышно – этот центр класса «А», этот центр класса «В», далее зачастую следуют споры об этом, тем не менее, четких аспектов, следуя которым, можно отнести здание к той или иной категории, никто не дает. Такие «самостоятельно присвоенные классы» иной раз не соответствуют действительности, тем самым цена арендной площади в бизнес-центре также не соответствует реалиям: клиент обманут, он платит за класс «А», а сам пользуется стенами здания класса «В» или наоборот.
Классификация на «недобровольной» основе
Задачами и планами проведения мероприятия поделился управляющий партнер «LC MC» Дмитрий Золин (С-Петербург). Он считает, что во-первых, необходимо дать определение понятию «бизнес-центр», и в дальнейшем привлекать к классификации только те объекты, которые под определение подходят.
«Бизнес-центр – это объект, который сдается в аренду и у него более одного арендатора, а площадь здания должна быть не менее 1000 квадратных метров», - обозначил критерии Дмитрий Золин.
Он также подчеркнул, что классификация будет проводиться независимо от желания собственника. Проект не носит коммерческий характер – классификация объектов проводится бесплатно. По словам Золина, если собственник здания не согласен с присвоенной категорией, эксперты комиссии по Тюменскому региону примут претензию, объяснят, почему присвоен именно такой класс и посоветуют, какие критерии нужно изменить, чтобы здание перешло в другой класс. «Задача ГУД – расставить все на свои места», - пояснил он.
Все результаты сертификационной комиссии будут опубликованы в СМИ, и заинтересованные лица смогут ознакомиться с ними и выяснить, каков на самом деле класс того или иного бизнес-центра.
Кто будет оценивать бизнес-центры Тюмени?
В состав экспертной комиссии представительства ГУД, которая будет заниматься присвоением класса тюменским бизнес-центрам, вошли директор бизнес-центра «Нобель» Елена Чуклина, гендиректор ООО «Денова Управление» Наталья Девяткова, руководитель Тюменского областного управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Андрей Пантелеев, председатель правления Тюменской областной общественной организации Союза Архитекторов России Андрей Табанаков и гендиректор Фонда развития и поддержки предпринимательства области Ольга Езикеева.
Состав комиссии может меняться по рекомендации Гильдии. Кроме пяти членов комиссии на местном уровне наблюдателем от Гидьдии назначен управляющий партнер «LC MC» Дмитрий Золин. Он уже был с визитом в Тюмени, поэтому наш город ему уже не чужой.
Поскольку бизнес-центров в Тюмени не так много. По мнению Золина, их порядка 20 штук. Члены комиссии будут осматривать здания сами, не привлекая дополнительные рабочие силы.
Евгения Лямзина