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Дайджест Nashgorod.ru с 21 по 25 июня

25 июня 2010, 16:22
Плановое отключение воды прошло на выходных, но тюменцы обсуждали это событие еще несколько дней подряд. Что поделать, коммунальные проблемы вечны. О том, что еще привлекло внимание горожан на этой неделе, расскажет еженедельный дайджест.
Сюжет
Тюмень

Отключение воды — правый берег тоже пострадал

Несмотря на длительную подготовку к плановому ремонту, «Тюмень Водоканал» не избежал накладок. Вечером в пятницу давление начало падать и в домах правобережной части города, в Ленинском административном округе. Некоторые дома вовсе остались без водоснабжения. Это произошло из-за того, что задвижка на переходе через реку в районе моста по ул. Мельникайте была закрыта не полностью. Неполадка также была устранена. Кроме того, воду с одного из участков пришлось откачивать спецтехникой, что не было запланировано раньше. Поэтому срок отключения воды пришлось продлить до вечера воскресенья. Тем не менее, как говорит руководство компании, теперь горожане могут спокойно жить еще 30 лет: таких масштабных отключений не потребуется.

Мнения форумчан:

«Выходные без воды — годы без отключений» равнозначно тому, если заявят, что завтра в России бросят пить водку…»

«Да не валите вы все на Водоканал. Они, между прочим, не так часто виновны в отключениях конкретного дома. Чаще весь косяк у УК».

Замки влюбленных — на металлолом

Одно из главных мест, куда традиционно приезжают фотографироваться и вешать замки новоиспеченные семьи, Мост влюбленных на прошлой неделе лишился этих символов единения любящих сердец. Как сообщили корреспонденту NashGorod.ru, в организации, которая занимается обслуживанием тюменских мостов, это ежегодная процедура. Представитель МУП «Тюменьгормост», пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что эта традиция доставляет им немалые заботы: во-первых, такое утяжеление не предусмотрено конструкцией моста, во-вторых, его нужно красить, а замки мешают это делать.

Мнения форумчан:

«Сделали бы специально дерево из железа с многочисленными ветками, чтобы можно было до бесконечности обвешивать. И не мешало бы никому».

«Еще бы Туру почистили от бутылок шампанского и прочих атрибутов остающихся там после каждой свадьбы».

«У Вас там просто замка не висело. Для некоторых, я думаю, это была трагедия».

Знаки на дороге помешали любителям скорости

Знаки ограничения скорости на федеральной трассе Тюмень — Омск закрасили вандалы черной краской. В ближайшее время они будут заменены. Сейчас ведется проверка по факту вандализма. Знаки были установлены здесь в начале этого года в связи с очагом аварийности, образовавшимся в этом месте. За три года на этом участке дороги с интенсивным движением произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли, 98 получили ранения. Основными причинами дорожных трагедий стали превышение установленной скорости, выезд на встречную полосу дороги.

Мнения форумчан:

«По-моему, так там знака „Обгон запрещен“ вполне достаточно».

«Ограничение скорости на федеральной трассе до 70 км/ч- это просто издевательство. Безбашенным гонщикам на знаки все равно, а обычного человека изнервируют до судорог. Зато какая кормушка гаишникам».

Город с воды выглядит лучше

Для тех, кто любит родной город, но не знает, чем в нем можно развлечь себя и заезжих туристов, Клуб активного туризма предлагает новый тур: экскурсии на байдарках. Вечерние и ночные прогулки на байдарках по Туре открывают совершенно новый вид на город. Маршрут от Второго заречного микрорайона до Лесобазы оказался оптимальным вариантом, чтобы насладиться красивыми пейзажами и не устать. Всех туристов организаторы обещали высаживать в центре города, поэтому машину лучше заранее припарковать там же, а в Заречный добираться общественным транспортом или на такси. Конечно, эта перспектива сначала пугает, но последующая поезда перебивает все негативные эмоции. Принцип «минимум комфорта, максимум романтики» кажется здесь весьма оправданным.

Мнения форумчан:

«Классный обзор. Хочется попробовать, глядя на фотки»!

«На 26-е уже мест нет».

Собаке нужен памятник или деньги?

В Тюмени появится памятник бездомной собаке. Он будет установлен в одном из многолюдных мест Тюмени — на пересечении улиц Орджоникидзе и Республики, где установлены видеокамеры. Это связано с тем, что памятник необычный — с копилкой. Рядом с бронзовой дворнягой будет стоять ящик-копилка, и средства, положенные в него, пойдут на строительство новых вольеров для Тюменского приюта бездомных собак. Сегодня в приюте живут 50 дворняг. Помочь городскому приюту для собак может каждый либо деньгами, либо кормом. Питомник находится в поселке ММС на ул. Голышева, 1.

Мнения форумчан:

«Почему просто нельзя повесить в людных местах ящики с надписями «Помоги бездомной собаке!»?

«Лучше памятник-копилку пенсионерам на площади возле администрации».

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