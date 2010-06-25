Дайджест Nashgorod.ru с 21 по 25 июня

Отключение воды — правый берег тоже пострадал
Несмотря на длительную подготовку к плановому ремонту, «Тюмень Водоканал» не избежал накладок. Вечером в пятницу давление начало падать и в домах правобережной части города, в Ленинском административном округе. Некоторые дома вовсе остались без водоснабжения. Это произошло
Мнения форумчан:
«Выходные без воды — годы без отключений» равнозначно тому, если заявят, что завтра в России бросят пить водку…»
«Да не валите вы все на Водоканал. Они, между прочим, не так часто виновны в отключениях конкретного дома. Чаще весь косяк у УК».
Замки влюбленных — на металлолом
Одно из главных мест, куда традиционно приезжают фотографироваться и вешать замки новоиспеченные семьи, Мост влюбленных на прошлой неделе лишился этих символов единения любящих сердец. Как сообщили корреспонденту NashGorod.ru, в организации, которая занимается обслуживанием тюменских мостов, это ежегодная процедура. Представитель МУП «Тюменьгормост», пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что эта традиция доставляет им немалые заботы:
Мнения форумчан:
«Сделали бы специально дерево из железа с многочисленными ветками, чтобы можно было до бесконечности обвешивать. И не мешало бы никому».
«Еще бы Туру почистили от бутылок шампанского и прочих атрибутов остающихся там после каждой свадьбы».
«У Вас там просто замка не висело. Для некоторых, я думаю, это была трагедия».
Знаки на дороге помешали любителям скорости
Знаки ограничения скорости на федеральной трассе Тюмень — Омск закрасили вандалы черной краской. В ближайшее время они будут заменены. Сейчас ведется проверка по факту вандализма. Знаки были установлены здесь в начале этого года в связи с очагом аварийности, образовавшимся в этом месте. За три года на этом участке дороги с интенсивным движением произошло 59
Мнения форумчан:
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«Ограничение скорости на федеральной трассе до 70 км/ч- это просто издевательство. Безбашенным гонщикам на знаки все равно, а обычного человека изнервируют до судорог. Зато какая кормушка гаишникам».
Город с воды выглядит лучше
Для тех, кто любит родной город, но не знает, чем в нем можно развлечь себя и заезжих туристов, Клуб активного туризма предлагает новый тур: экскурсии на байдарках. Вечерние и ночные прогулки на байдарках по Туре открывают совершенно новый вид на город. Маршрут от Второго заречного микрорайона до Лесобазы оказался оптимальным вариантом, чтобы насладиться красивыми пейзажами и не устать. Всех туристов организаторы обещали высаживать в центре города, поэтому машину лучше заранее припарковать там же, а в Заречный добираться общественным транспортом или на такси. Конечно, эта перспектива сначала пугает, но последующая поезда перебивает все негативные эмоции. Принцип «минимум комфорта, максимум романтики» кажется здесь весьма оправданным.
Мнения форумчан:
«Классный обзор. Хочется попробовать, глядя на фотки»!
«На
Собаке нужен памятник или деньги?
В Тюмени появится памятник бездомной собаке. Он будет установлен в одном из многолюдных мест Тюмени — на пересечении улиц Орджоникидзе и Республики, где установлены видеокамеры. Это связано с тем, что памятник необычный — с копилкой. Рядом с бронзовой дворнягой будет стоять
Мнения форумчан:
«Почему просто нельзя повесить в людных местах ящики с надписями «Помоги бездомной собаке!»?
«Лучше