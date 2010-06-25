Дайджест Nashgorod.ru с 21 по 25 июня

Несмотря на длительную подготовку к плановому ремонту, «Тюмень Водоканал» не избежал накладок. Вечером в пятницу давление начало падать и в домах правобережной части города, в Ленинском административном округе. Некоторые дома вовсе остались без водоснабжения. Это произошло из-за того, что задвижка на переходе через реку в районе моста по ул. Мельникайте была закрыта не полностью. Неполадка также была устранена. Кроме того, воду с одного из участков пришлось откачивать спецтехникой, что не было запланировано раньше. Поэтому срок отключения воды пришлось продлить до вечера воскресенья. Тем не менее, как говорит руководство компании, теперь горожане могут спокойно жить еще 30 лет: таких масштабных отключений не потребуется.