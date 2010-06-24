Страйкбол — игра на честность

И рассказал, что в их команде двое доигрались… до свадьбы. Сейчас жена Алексея Останина сидит дома с ребенком. Но страйкболом не переболела — мечтает, что как только малыш подрастет, она снова возьмет в руки автомат и выйдет на боевое задание вместе с мужем. Алексей — один из первых тюменских страйкболистов. Тогда, в 2005 году, на тренировки приходили по три-пять человек — всех тюменских страйкболистов можно было по пальцам пересчитать. Это сейчас в городе с десяток стабильных команд, в которых занимаются около 100 человек.