Страйкбол — игра на честность

Если в пейнтболе сразу видно, кто «жив», кто «убит» (попал в тебя противник, и краска, которой наполнена «пулька», разливается по одежде ярким пятном), то в страйкболе попадание шестимиллиметрового пластмассового шарика не оставляет следов на амуниции. «Застреленный» боец должен сам выйти из боя.
— Тех, кто не выходит из игры, когда в них попали, называют Маклаудами, то есть «бессмертными», — объяснил Михаил Юферов, участник команды «S».
С бойцами этой команды, моделирующей и отыгрывающей действия российского спецназа в боевой обстановке, я познакомилась недавно. Сначала они проводили тренировку в заброшенных развалинах на окраине города, потом воевали на пустыре — поблизости.
— А если в пылу атаки человек просто не почувствовал, что его подстрелили? — спрашиваю я.
— Такое тоже бывает. Это уже после боя выясняется.
И все же, объясняют бойцы, это редкое исключение. В основном попадание с виду безобидным шариком, выпущенным из автомата со скоростью 100
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Когда я шла сюда, честно говоря, в глубине души надеялась избежать «вживания в роль». С одной стороны, интересно, конечно, а с другой — на фоне этих с ног до головы экипированных, натренированных мужчин не хотелось выглядеть глупо. Да и поймать пулю, пусть даже в мягкое место —
Я пыталась довести эти аргументы до людей в форме, пока на меня надевали шлем, автомат, объясняли, как снимать курок с предохранителя и куда целиться…
Кто еще мог до такого додуматься, как ни самураи? Нужна особая сила духа, чтобы признать в разгар битвы свое поражение — когда никто не видит, попал в тебя противник или нет, зато ты знаешь, как нужен живым своей команде. Японцы придумали страйкбол после второй мировой войны, когда лишились собственной армии, а поддерживать боеспособность было необходимо.
Игру, где все почти
На вооружении страйкболистов — не оружие, а игровые приводы. Они — точная копия «калашниковых»,
… Бойцы идут в атаку в паре. Один впереди, другой прикрывает сзади. Случись настоящий бой, моему товарищу, идущему первым, пришлось бы прикрывать нас обоих. Тридцати метров бега в полуприсяде по пересеченной местности оказалось достаточно, чтобы я выдохлась почти до полного изнеможения. Только команды: «Не отставай! Пригни голову!» заставляли
Конечно, мы победили! Наши противники благородно стреляли мимо и охотно попадали под наши пули.
— Ольга, а ты, когда пришла сюда, так же как я выдохлась на первых минутах или была
— Так же! Меня в первом бою сразу «убили», — «успокоила» Ольга.
Она почти год тренируется в команде «S», но пока является лишь кандидатом. В участники ее зачислят через несколько месяцев, когда сдаст тесты. Здесь все серьезно: еженедельные тренировочные игры по
— Для чего все это? — спрашиваю Романа — офицера спецназа в отставке. На его счету — шесть командировок в «горячие точки». И вдруг — игры…
Он объясняет, что после выхода на пенсию не хотелось терять форму, а заниматься военной подготовкой негде. В тир не попадешь, ходить три раза в неделю в спортзал — скучно, да и времени не хватает: почти у всех страйкболистов — семьи, дети, ответственная работа.
— На самом деле, это еще и патриотическое воспитание, подготовка ребят к армии, — объясняет Роман. — Парни, вернувшись со службы, рассказывают, что навыки, полученные в страйкболе, им пригодились.
— А девушкам это зачем? Да и в бою — много ли от них толку?
— Мы рады, что с нами девушки, — Роман галантен, как и подобает офицеру. — Они украшают нашу жизнь.
И рассказал, что в их команде двое доигрались… до свадьбы. Сейчас жена Алексея Останина сидит дома с ребенком. Но страйкболом не переболела — мечтает, что как только малыш подрастет, она снова возьмет в руки автомат и выйдет на боевое задание вместе с мужем. Алексей — один из первых тюменских страйкболистов. Тогда, в 2005 году, на тренировки приходили по
Страйкбол пришел в Россию недавно — в начале 21 века. Началось с Москвы и
— Тюменское сообщество страйкбола структурно относится к
Роман рассказал, что заняться страйкболом может каждый желающий. Вступительного взноса не требуется. Потратиться придется лишь на амуницию. Полный комплект снаряжения стоит около 30 тысяч рублей. Потом участники еще время от времени скидываются на приобретение патронов и другого расходного материала — закупать оптом дешевле.
Только вот найти страйкболистов людям несведущим не
Вероника Ильина
Фото с сайта faak.ru