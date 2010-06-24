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Страйкбол — игра на честность

24 июня 2010, 10:49
В Тюменской области страйкбол набирает все большую популярность. Более ста человек регулярно играют в военных и спецназовцев разных стран.

Если в пейнтболе сразу видно, кто «жив», кто «убит» (попал в тебя противник, и краска, которой наполнена «пулька», разливается по одежде ярким пятном), то в страйкболе попадание шестимиллиметрового пластмассового шарика не оставляет следов на амуниции. «Застреленный» боец должен сам выйти из боя.

— Тех, кто не выходит из игры, когда в них попали, называют Маклаудами, то есть «бессмертными», — объяснил Михаил Юферов, участник команды «S».

С бойцами этой команды, моделирующей и отыгрывающей действия российского спецназа в боевой обстановке, я познакомилась недавно. Сначала они проводили тренировку в заброшенных развалинах на окраине города, потом воевали на пустыре — поблизости.

— А если в пылу атаки человек просто не почувствовал, что его подстрелили? — спрашиваю я.

— Такое тоже бывает. Это уже после боя выясняется.

И все же, объясняют бойцы, это редкое исключение. В основном попадание с виду безобидным шариком, выпущенным из автомата со скоростью 100 м/с, не только ощущается, но может нанести реальное повреждение. Мужчины рассказывают, что однажды такую «пулю» пришлось вырезать у одного участника из руки — шарик зашел под кожу. У другого остался шрам на пререносице. Чтобы снизить травматичность, страйкболисты носят защитные очки (это обязательное требование) и кожанные перчатки.

Почему-то попадают чаще всего именно по пальцам, — предупредил играющий тренер команды «S» Роман, застегивая на мне перчатки, позаимствованные у кого-то из игроков.

Когда я шла сюда, честно говоря, в глубине души надеялась избежать «вживания в роль». С одной стороны, интересно, конечно, а с другой — на фоне этих с ног до головы экипированных, натренированных мужчин не хотелось выглядеть глупо. Да и поймать пулю, пусть даже в мягкое место — как-то обидно.

Я пыталась довести эти аргументы до людей в форме, пока на меня надевали шлем, автомат, объясняли, как снимать курок с предохранителя и куда целиться…

Кто еще мог до такого додуматься, как ни самураи? Нужна особая сила духа, чтобы признать в разгар битвы свое поражение — когда никто не видит, попал в тебя противник или нет, зато ты знаешь, как нужен живым своей команде. Японцы придумали страйкбол после второй мировой войны, когда лишились собственной армии, а поддерживать боеспособность было необходимо.

Игру, где все почти по-настоящему. Снаряжение команд — в точности такое, как используется армейскими подразделениями разных стран мира. (Каждая команда сама выбирает, «в кого» играть). Допускается также точная копия армейского обмундирования — «реплика». Она килограммов на 5–7 легче настоящей боевой экипировки. Вместо бронепластин в жилете «реплики» пластины из полиуретана, вместо боевых ножей — муляжи из твердой резины.

На вооружении страйкболистов — не оружие, а игровые приводы. Они — точная копия «калашниковых», МП-5 и других автоматов, пистолетов и винтовок. Только работают на электрических батарейках. С помощью мини-компрессора в затвор подается воздух, который выталкивает под давлением шарики-пули. Игровые приводы не попадают под разряд пневматического оружия. Поэтому страйкбол — вполне законная игра.

… Бойцы идут в атаку в паре. Один впереди, другой прикрывает сзади. Случись настоящий бой, моему товарищу, идущему первым, пришлось бы прикрывать нас обоих. Тридцати метров бега в полуприсяде по пересеченной местности оказалось достаточно, чтобы я выдохлась почти до полного изнеможения. Только команды: «Не отставай! Пригни голову!» заставляли кое-как двигаться и палить из автомата в белый свет как в копеечку.

Конечно, мы победили! Наши противники благородно стреляли мимо и охотно попадали под наши пули. Все-таки это ведь была не тренировка, а «показательные выступления».

— Ольга, а ты, когда пришла сюда, так же как я выдохлась на первых минутах или была какая-то спортивная закалка?- спросила я после боя девушку из «вражеского» стана.

— Так же! Меня в первом бою сразу «убили», — «успокоила» Ольга.

Она почти год тренируется в команде «S», но пока является лишь кандидатом. В участники ее зачислят через несколько месяцев, когда сдаст тесты. Здесь все серьезно: еженедельные тренировочные игры по три-четыре часа, кроссы, зачеты. Кому не хватает физической подготовки, занимаются дополнительно в спортзалах.

— Для чего все это? — спрашиваю Романа — офицера спецназа в отставке. На его счету — шесть командировок в «горячие точки». И вдруг — игры…

Он объясняет, что после выхода на пенсию не хотелось терять форму, а заниматься военной подготовкой негде. В тир не попадешь, ходить три раза в неделю в спортзал — скучно, да и времени не хватает: почти у всех страйкболистов — семьи, дети, ответственная работа.

— На самом деле, это еще и патриотическое воспитание, подготовка ребят к армии, — объясняет Роман. — Парни, вернувшись со службы, рассказывают, что навыки, полученные в страйкболе, им пригодились.

— А девушкам это зачем? Да и в бою — много ли от них толку?

— Мы рады, что с нами девушки, — Роман галантен, как и подобает офицеру. — Они украшают нашу жизнь.

И рассказал, что в их команде двое доигрались… до свадьбы. Сейчас жена Алексея Останина сидит дома с ребенком. Но страйкболом не переболела — мечтает, что как только малыш подрастет, она снова возьмет в руки автомат и выйдет на боевое задание вместе с мужем. Алексей — один из первых тюменских страйкболистов. Тогда, в 2005 году, на тренировки приходили по три-пять человек — всех тюменских страйкболистов можно было по пальцам пересчитать. Это сейчас в городе с десяток стабильных команд, в которых занимаются около 100 человек.

Страйкбол пришел в Россию недавно — в начале 21 века. Началось с Москвы и Санкт-Петербурга, и за короткое время этот необычный вид спорта получил большую популярность. В этом году в Екатеринбург на открытие игрового сезона съехались 900 страйкболистов со всего УрФО. Еще год назад на открытии сезона было вдвое меньше игроков.

— Тюменское сообщество страйкбола структурно относится к Западно-Сибирскому тренинговому центру ветеранов сил специального назначения, — просвещает меня Роман. — В каждой команде инструкторами и тренерами выступают ветераны и действующие сотрудники спецназа.

Роман рассказал, что заняться страйкболом может каждый желающий. Вступительного взноса не требуется. Потратиться придется лишь на амуницию. Полный комплект снаряжения стоит около 30 тысяч рублей. Потом участники еще время от времени скидываются на приобретение патронов и другого расходного материала — закупать оптом дешевле.

Только вот найти страйкболистов людям несведущим не так-то просто. Чаще всего в команду попадают по знакомству — участники приводят своих друзей, родственников. Но найти их можно и через Интернет. Или прийти в воскресенье к 9 утра на остановку «Завод медоборудования». Именно там страйкболисты намечают место очередных боев.

Вероника Ильина

Фото с сайта faak.ru

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