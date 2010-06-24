Поиск работы без ошибок

Практически каждому специалисту, нацеленному на долгосрочное сотрудничество с солидной и надежной организацией, рано или поздно приходится проходить через процесс поиска работы. Сегодня во многих случаях уже нет необходимости обивать пороги учреждений, обзванивать наудачу десятки организаций, даже покупать газету вакансий. Достаточно зайти в интернет, открыть сайты вакансий или компаний в своей отрасли, выбрать позицию — и вуаля, резюме уходит к работодателю.
Но если информации стало больше — почему же найти работу не так просто? Компания Head Hunter подготовила подборку основных ошибок, которые допускают соискатели во время собеседования.
«Продвинутые» способы поиска работы
Cайты по поиску работы
Самый простой и доступный из всех «продвинутых» способов поиска работы — сайт, который дает возможность как просмотреть вакансии в конкретной компании, так и в целом по отрасли, вести поиск по одной или нескольким желаемым позициям, по уровню зарплаты и так далее.
Таких порталов существует несколько десятков, и все предлагают соискателям разные сервисы. Удобство портала hh.ru заключается в том, что кандидат всегда может отследить, на какой стадии находится его резюме — просмотрел его работодатель, отложил «подумать», заинтересовался или нет. Кроме того, специальные настройки позволяют получать оповещения о решении работодателя на электронную почту и сотовый телефон.
Рассылка резюме по прямым работодателям
Этот способ требует больше временных затрат, хотя бы потому, что электронный адрес отдела кадров каждого конкретного работодателя не всегда прописан на официальном сайте компании и нужно время, чтобы его выяснить.
Кадровые агентства
Весьма подходящий способ поиска для уверенных в своем резюме кандидатов. Брендовые компании, солидный опыт, полный набор нужных навыков — такому соискателю везде рады. Но рекрутеры, как правило, заинтересованы только в лучших из лучших, ведь «продать» работодателям таких специалистов (а значит, получить свое денежное вознаграждение) намного проще, чем кандидатов, у которых отсутствует нужный опыт и/или брендовые имена в резюме.
Поиск через знакомых
Это легкий и доступный, но не всегда эффективный способ, в том плане, что далеко не у каждого кандидата имеются обширные связи в нужной отрасли или хотя бы
Нетворкинг
Сравнительно новый способ поиска работы, активно рекомендуемый в последнее время опытными специалистами в области трудоустройства и карьерного консультирования. Заключается в построении собственной виртуальной сети контактов. По сути, усложненный вариант поиска через «незнакомых знакомых». Нетворкинг, как правило, не дает таких же быстрых результатов, как остальные «продвинутые» способы поиска работы. Его можно рассматривать как долгоиграющий вариант поиска — с прицелом на недалекое и далекое будущее. Свою сеть знакомств можно строить где угодно — в блогах и микроблогах, социальных сетях,
Основные ошибки кандидатов
Эксперты рынка отмечают, что наиболее активные и продвинутые кандидаты уже давно освоили все вышеперечисленные способы поиска работы, активно пользуются всеми ими сразу и по отдельности. Но, увы — в попытках успеть везде и всюду соискатели порой совершают те же, абсолютно нелепые ошибки, которые препятствуют не то что трудоустройству — простому приглашению на интервью. Мы ознакомились с распространенными вопросами, которые не перестают задавать читатели в нашем проекте «Карьерный консультант», проанализировали ответы экспертов и получили шесть наиболее частых ошибок, которые совершают соискатели в процессе поиска работы в Интернете.
Некачественное резюме
Резюме может быть плохо составлено: в нем может быть не отражен адекватный опыт, неправильно заполнены или не заполнены некоторые графы, оно может быть неверно оформлено (вычурный шрифт, выделение цветом), в нем могут быть грамматические и другие ошибки.
Как исправить: «При составлении резюме нужно обязательно советоваться со своими коллегами, которые работают в хороших компаниях, с кадровыми агентствами, активно пользоваться сетевыми ресурсами по поиску работы», — дает рекомендации Екатерина Ширяева, старший консультант по подбору персонала фармацевтического департамента компании Flex.
Если возможности проконсультироваться с рекрутерами или более опытными в составлении резюме коллегами нет, то лучшее, что можно сделать — проанализировать резюме конкурентов, которые можно посмотреть на многих работных сайтах, и по аналогии составить свое.
Неадаптированное резюме
Многие кандидаты совершенно бездумно отправляют единожды составленное резюме на все вакансии подряд, при этом забывая доработать его под каждую конкретную позицию. Как правило, люди, страдающие этим, пытаются взять массовостью рассылки, а не качеством, действуя по принципу
Как исправить: «Отправляя резюме на вакансию, надо не полагаться на авось возьмут, а понимать, что это шанс, который нужно обязательно использовать, — говорит Екатерина Ширяева. — Каждую позицию кандидат должен рассматривать как
Потратив время на «адаптацию» резюме, к примеру, более подробно расписав интересный конкретному работодателю опыт и оставив за кадром несущественные именно для данной позиции детали, можно добиться гораздо большего результата, чем действуя по спамерскому принципу.
Неправильное позиционирование
Кандидатам часто свойственно думать, что им «любые горы по плечу», а раз так, то и реальный опыт не так важен, как потенциал и амбиции. В итоге кандидаты со степенью MBA, но без реального управленческого опыта, проигрывают своим опытным коллегам, когда отправляют резюме на руководящие должности. В то же время позиционирование себя как специалиста позволило бы им найти работу намного быстрее и, возможно, за то время, что они потратили на поиск хоть
Как исправить: в первую очередь трезво оценивать свои возможности. Не гнаться за всем и сразу, идти к цели постепенно, а не ждать, что в один прекрасный день все появится само собой на блюдечке с голубой каемочкой. Мыслить логически и просить совета у опытных знакомых.
Неадекватные запросы по зарплате
В период экономической ремиссии под «неадекватные запросы» может попасть вполне средняя докризисная зарплата по отрасли. Увы, суровые рыночные реалии таковы, что снижение спроса и возросшая конкуренция неминуемо ведут к падению уровня заработных плат. Поэтому при поиске работы не нужно ориентироваться на работающих коллег, так как, выйдя на рынок, совершенно не факт, что они смогут получить свои докризисные зарплаты. Нужно быть скромнее, так как обойти закон рынка могут только эксклюзивные специалисты (которым наверняка нет необходимости читать подобные материалы, поскольку они и так завалены предложениями).
Как исправить: «Можно не указывать в резюме зарплатные ожидания. Это поможет избежать лишних отказов по резюме
Рассылка резюме без привязки к конкретной вакансии
На пике кризиса отчаявшиеся кандидаты буквально атаковали рекрутеров компаний своими резюме. Причем многие из них отправляли резюме, не зная, есть ли в компании открытые вакансии. Такая тактика соискателей не делает погоды никому. «В условиях сложившейся на рынке труда ситуации, когда кандидатов больше чем позиций, нет особенного смысла присылать резюме на адрес
Как исправить: отправлять резюме только на конкретные позиции. Если компания не афиширует поиски специалистов, то надо попытаться узнать об открытых вакансиях через возможных знакомых, работающих в ней.
Неверное или недостаточно полное информирование знакомых о желаемой позиции, собственных навыках, уровне заработной платы
Как понятно из названия, этот вид распространенной ошибки относится исключительно к поиску работы через знакомых или с помощью нетворкинга. Пример: соискательнице на управленческую позицию предложили по знакомству вакансию рядового специалиста в крупной компании. Поскольку для девушки было актуально именно наличие подчиненных, она отклонила предложение, но в итоге испортила отношения с хорошими знакомыми, которые приложили определенные усилия для того, чтобы ей помочь.
Кроме того, не давая верной информации, вы рискуете либо не получать предложения даже там, где они есть, либо получать массу совершенно бесполезных вакансий. Так, прекрасному специалисту в своей области, но совершенно не владеющему английским, знакомые с завидной регулярностью присылали вакансии с указанием «английский
Как исправить: не просто проинформировать друзей и знакомых о том, что вы ищете работу, а немного посвятить их в детали (ведь они совершенно не обязаны разбираться в вашей профессии так же, как вы сами). Если вы претендуете строго на определенную должность — сообщить ее название. Обязательно нужно дать краткое описание своих основных навыков, умений и опыта.