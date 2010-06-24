Поиск работы без ошибок

Кандидатам часто свойственно думать, что им «любые горы по плечу», а раз так, то и реальный опыт не так важен, как потенциал и амбиции. В итоге кандидаты со степенью MBA, но без реального управленческого опыта, проигрывают своим опытным коллегам, когда отправляют резюме на руководящие должности. В то же время позиционирование себя как специалиста позволило бы им найти работу намного быстрее и, возможно, за то время, что они потратили на поиск хоть какой-нибудь руководящей вакансии, они уже выросли бы до управленческой должности с рядовой позиции. Другой пример неправильного позиционирования: слишком узкий профиль кандидата. К примеру, соискательница претендует на позицию менеджера по экспортным операциям в машиностроении. Есть и другая крайность: слишком широкий профиль — настолько, что кандидат даже не может определиться, кем же он хочет быть. «Например, человек указывает сразу несколько позиций, на которые претендует, — офис-администратор , менеджер, специалист по пиару и так далее. Я просто не буду рассматривать такое резюме, поскольку оно свидетельствует о том, что соискатель еще не выбрал для себя цель», — говорит Галина Мельникова, генеральный директор компании HR Partners.