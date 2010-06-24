Погоня за глотком свежего воздуха

Пленэр в данном случае понятие многозначное, к нему можно отнести террасы, веранды и балконы стационарных ресторанов; отдельно стоящие летние палатки с пластиковой мебелью; кейтеринговые услуги. У каждого из этих направлений свои особенности, плюсы и минусы.
Отдельно стоящие летние кафе
Заместитель начальника управления по товарному рынку и услугам администрации г. Тюмени Елена Еремина рассказала, что для того, чтобы открыть летнее кафе, нужно заранее (в январе, феврале) подать заявку на одно из мест, определенных в распоряжении
От нескольких рестораторов прозвучало мнение, что летнее кафе требует значительных затрат, которые в течение сезона не окупятся. Выходом в данной ситуации была бы долговременная аренда земельного участка на летние сезоны, но пока нет законодательной базы, позволяющей это. «Пока это юридическая головная боль, — подтвердила Елена Еремина. — Но если Ассоциация гостеприимства выйдет к чиновникам с такой инициативой, скорее всего, им пойдут навстречу».
«Ни один нормальный ресторатор не будет открывать летнее „пивное“ кафе — там нет большого заработка, а есть проблемы и головная боль», — считает Александр Соболев, директор «Ассорти ресторантс». Минус таких заведений то, что они превращаются в «пивную тусовку», которая сопровождается громкой музыкой и мешает спать жителям соседних домов.
Прозвучал на круглом столе призыв сделать летние кафе тематическими, тогда, возможно, проблема с чрезмерным употреблением алкоголя уйдет. Зам. начальника управления по товарному рынку и услугам администрации г. Тюмени щедро раздавала идеи: летний ресторан с телескопами, где есть возможность взглянуть на звездное небо, заведение с нефтегазовой тематикой, фестиваль пельменей.
Летние площадки в стационарных ресторанах
Летние площадки, организованные на территории, прилегающей к стационарному ресторану и кафе, в отличие от отдельно стоящих кафе, требуют минимальных финансовых затрат, отметил директор «Ассорти ресторантс» Александр Соболев. Другое дело, что лето в Тюмени — не гарантия жаркой погоды, а психологические барьеры не позволят человеку пойти на летнюю веранду, если будет холодно, пускай даже его согревают газовые горелки.
Газовые горелки, которыми обогреваются летние веранды — это еще одна головная боль, отметила управляющий рестораном «Банковский клуб» Анна Варлыгина. Потому что, с одной стороны, хочется окутать вниманием и заботой клиента, а с другой, можно хранить не больше определенного количества газовых баллонов, которого не всегда хватает на время работы ресторана.
Плохая погода не останавливает посетителей ресторана под открытым небом, если он модный, каким и стала в последнее время «Мята», поделилась опытом генеральный директор ресторанной службы
Наличие летней веранды положительно влияет на имидж заведения, потому что говорит, что ресторану небезразлично, как чувствует себя гость. Тем более что для людей, которые работают в офисах, перспектива провести полчаса на открытом воздухе, обедая, очень привлекательна, считает PR директор ресторана Vintage и
Таким образом, открыть летнюю площадку при стационарном заведении — достаточно просто. Организовать же отдельный летний ресторан или кафе — значительно сложнее как с точки зрения юридической, так и экономической.
Кейтеринг
Обсуждали в рамках круглого стола и специфику кейтеринга: выбор мест, ценовую политику, кто является клиентами кейтеринговых компаний.
Рестораторов интересовало, какие открытые площадки в Тюмени и пригороде можно использовать для выездного обслуживания. Елена Еремина ответила, что общедоступные места как, например, Комсомольский сквер и Цветной бульвар, естественно, не будут выделяться бизнесу для кейтеринга, потому что при этом будут ограничиваться права граждан и возникнет угроза нарушения экологического баланса. Таким образом, выездное обслуживание, например, свадеб в Александровском саду — это «серый» кейтеринг. «Но пока никого за это не штрафовали, прецедентов не было», — отметила Елена.
Реализация кейтеринга возможна на тех площадках, которые уже отданы хозяйствующим субъектам: база отдыха «Верхний бор», пригородные санатории
Обсуждали и ценовую составляющую кейтеринга. Если организовывать выездное питание на территории заказчика цена будет намного ниже, чем если об этом приходится заботиться самим рестораторам — в последнем случае средний чек будет не меньше, чем в стационарном ресторане, рассказала директор мобильного ресторана «Александр» Екатерина Антуфльева.
Дешево сделать кейтеринг невозможно, считает директор «Ассорти ресторантс» Александр Соболев. Скатерти, которые нужно стирать и гладить, посуда, которая изнашивается и может разбиться, транспортные расходы, оплата услуг людей, которые это обеспечивают — все это выливается в сумму, не меньшую, чем ужин в ресторане. Часто гости этого не понимают и пытаются снизить цену, например, за счет своего спиртного. Вышеупомянутые расходы при этом никуда не деваются. Поэтому чаще всего кейтеринг по карману лишь крупным компаниям, число которых ограничено. Поэтому тюменские рестораны борются за право обслужить их, иногда даже демпингуя, отметила генеральный директор ресторанного холдинга «Максим» Галина Кайданович.
Рестораторы сетовали на то, что в Тюмени практически нас нет культуры питания и лишь небольшая часть населения ходит в рестораны и кафе. Многие заведения работают только по вечерам пятницы и субботы, другие выживают за счет банкетов. Можно пересчитать по пальцам двух рук рестораны, которые достойно работают и в будние
Но, несмотря на это, управляющие и владельцы ресторанов и кафе смотрят в будущее оптимистично: если, в связи с демографической ситуацией, станет меньше свадеб — значит, увеличится количество юбилеев. На круглом столе самые креативные среди присутствующих с ходу предложили несколько маркетинговых ходов, которые позволят этому сегменту бизнеса развиваться: например, давать молодоженам скидки на празднование годовщин свадеб, шуточные — празднование каждой третьей свадьбы — бесплатно.
Фото с сайта Eurasiahotel.ru