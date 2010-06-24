Погоня за глотком свежего воздуха

Рестораторы сетовали на то, что в Тюмени практически нас нет культуры питания и лишь небольшая часть населения ходит в рестораны и кафе. Многие заведения работают только по вечерам пятницы и субботы, другие выживают за счет банкетов. Можно пересчитать по пальцам двух рук рестораны, которые достойно работают и в будние дни-то есть можно прийти в любой из дней с понедельника по четверг и ресторан будет заполнен хотя бы наполовину, рассказал Александр Соболев. В Тюмени вообще нет культуры завтраков. Город маленький, поэтому в течение 5–15 минут можно с работы доехать до дома — зачастую люди обедают дома. Хотя обеды развиты в большей мере, нежели завтраки и ужины.