Снова митинг на площади: дольщики ООО «НТЦ»

Людям, пришедшим на митинг, уже неважно, кто будет достраивать их дома. Они готовы на любые варианты, лишь бы въехать, наконец, в собственную квартиру. Тем не менее, к единому мнению о варианте достройки объекта они прийти не могут – только крики и споры. Если они не придут к решению, процедура конкурсного производства завершится, в итоге предприятие будет ликвидировано и дом будет продан с аукциона, пояснил Демченко: «При образовании ЖСК, мы поможем вам всем, только не деньгами». По его заверениям, сами жильцы тормозят строительство: «убеждайте людей вступать в ЖСК, мы не можем оформить земельный участок на ЖСК, пока не будет единого мнения».