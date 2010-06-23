Снова митинг на площади: дольщики ООО «НТЦ»

Тишину на площади у памятника Ленину в центре Тюмени вчера вновь нарушили дольщики строительных компаний. Не дождавшись своего жилья, за которое отданы немалые деньги, люди пытаются донести до городских властей свою проблему и найти решение.
На этот раз тревогу бьют дольщики ООО «НТЦ». Застройщик собрал деньги с дольщиков на строительство трех домов по улицам Елизарова и Камчатской.
Начало первой стройке было положено в 2005 году, но ни один объект до конца не доведен. Максимально готовый дом – на Камчатской. Из запланированных 9 этажей там выстроено 8.
Дольщики обвиняют контролирующие органы в том, что они «не уследили» за застройщиком. Жилье покупалось по предварительным договорам (несколько лет назад это было обыденным явлением). Выйдя к горожанам, представители органов власти – Александр Демченко и Виктор Кулемин - попытались разъяснить ситуацию с дольщиками. Сегодня деятельность строителей регламентирует Закон № 214.Так, замначальника управления строительства Александр Демченко утверждает, что администрация выполняет все, что предусмотрено законом: на застройщика были наложены штрафы, были призывы к ответственности, областной прокуратурой эти действия признаны верными.
Сами дольщики не отрицают, что застройщик, в лице директора ООО «НТЦ» Алексея Железнякова, вел продажу квартир в строящемся доме, не имея даже разрешения на строительство. Покупатели «воздуха» ругались и с агентствами, через которые они приобрели эти злополучные квартиры, но и это результатов не дало.
Со слов митингующих, на собрании в управления строительства, которое прошло зимой текущего года, Железняков и депутат Гордумы Альбина Селезнева заверили жильцов, что помощь будет оказана и дома будут-таки достроены, но сегодня строительство в той же стадии и «сдвигов» горожане не наблюдают. Разговор с Железняковым не получается даже у представителей власти, он не реагирует ни на какие настояния (этого даже представители власти не отрицают).
Если дома по Елизарова толком даже не выстроены, то на Камчатской дом почти готов. Как сказал Александр Демченко, купившим квартиры в этом строении было предложено три варианта развязки: 1. Организация жилищно-строительного кооператива. ЖСК получает земельный участок, и ввод дома в эксплуатацию осуществляется силами ЖСК. 2. Достройка объекта под руководством того же Железнякова посредством кредиторов. 3. Уступить право аренды земли компании «Сиб-транс» и компания достроит дом.
Люди пошли по первому варианту: ЖСК организовали, и началось переоформление участка земли под домом на кооператив, но работы были приостановлены, поскольку часть дольщиков написала заявления в департамент имущественных отношений о том, что они не согласны с тем, чтобы участок был оформлен на ЖСК. «Департамент же может проводить работы только после единого мнения всех дольщиков – достраивать дом через ЖСК», - пояснил представитель власти.
Людям, пришедшим на митинг, уже неважно, кто будет достраивать их дома. Они готовы на любые варианты, лишь бы въехать, наконец, в собственную квартиру. Тем не менее, к единому мнению о варианте достройки объекта они прийти не могут – только крики и споры. Если они не придут к решению, процедура конкурсного производства завершится, в итоге предприятие будет ликвидировано и дом будет продан с аукциона, пояснил Демченко: «При образовании ЖСК, мы поможем вам всем, только не деньгами». По его заверениям, сами жильцы тормозят строительство: «убеждайте людей вступать в ЖСК, мы не можем оформить земельный участок на ЖСК, пока не будет единого мнения».
Одна из обладателей квартир в злополучном доме, пояснила, что в доме на Камчатской есть несколько непроданных квартир, то есть активы есть и можно, реализовав их, выручить средства на введение дома в эксплуатацию. Также в доме есть площади, оформленные на юрлица – их надо проверить. Есть мнение, что эти квартиры – вариант расчета «НТЦ» с подрядчиками. «Большая часть людей, которые против работы через ЖСК – это те, кто работали с НТЦ и получали расчет квартирами в этом доме», считает она.
Часть присутствующих дольщиков уверена, что никакая компания не будет достраивать дом – деньги вкладывать придется в любом случае, и по опыту пострадавших дольщиков других компаний, достроить дом может только жилищно-строительный кооператив, все остальные имеют цель заработать на объекте и только.
Обманутые считают, что процедура банкротства создана искусственно самим же Железняковым, им эту версию подтвердили и юристы. «Способ уйти от долгов» - так назвали ситуацию дольщики. «Отдайте документы на строительство дома и на землю – мы достроим его сами», слышалось в толпе.
В итоге митингующие согласились встретиться с представителями власти в рабочем порядке и обсудить ситуацию. Александр Демченко предложил прийти на прием к нему и попунктно разобрать варианты решения вопросов со специалистами департамента имущественных отношений.
Евгения Лямзина