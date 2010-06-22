Банкротство физических лиц: мнение экспертов

— Кто может признать себя банкротом? Это должники-физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие просроченную задолженность перед кредиторами сроком более чем 6 месяцев и в сумме не менее 50.000 рублей, — разъясняет Юлия Фатхуллина. — Обратившись в арбитражный суд со своего рода планом-графиком погашения своей задолженности, должник может получить рассрочку по гашению долга на срок до 5 лет. В этом и заключается льготность процедуры. При этом, данной возможностью смогут воспользоваться граждане, которые на дату представления плана имеют постоянный доход. Другой вариант погашения долга — конкурсное производство, результатом которого станет продажа имущества должника. Стоит отметить,- добавляет Юлия Фатхуллина, — что управляющим в деле о банкротстве гражданина, согласно законопроекту, может быть только профессионал — арбитражный управляющий, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.