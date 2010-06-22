Банкротство физических лиц: мнение экспертов

Законопроект «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении
Итак, кто же будет иметь право назвать себя банкротом? Комментирует сотрудник тюменской коллегии адвокатов «ТЕСЛО» Юлия Фатхуллина:
— Кто может признать себя банкротом? Это
Таким образом, участниками процесса, кроме должника и кредитора, станут, как минимум, арбитражный управляющий и судья.
Насколько же будет сложна процедура банкротства для рядового гражданина, попавшего в непростую финансовую ситуацию? Арбитражный управляющий некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Дмитрий Пушкарев считает, что «схема предложенная законопроектом, достаточно практична, и баланс между интересами должника и кредитора будет найден».
— При этом, мало кто будет пользоваться процедурой реструктуризации долга, так как тот, кто пожелал решить вопрос мирно, уже нашли компромисс в досудебном порядке, — отмечает Дмитрий. — В основном, должники будут переходить сразу в процедуру конкурсного производства, и продавать имущество с целью погашения долгов кредиторам. Конечно, скорее всего, граждане будут нуждаться в квалифицированной юридической помощи, хотя бы на стадии подачи заявления, — заметил арбитражный управляющий.
Тюменские банкиры же считают, что банкротство станет дорогой процедурой, которой смогут воспользоваться не столько должники, которые действительно попали в непростую ситуацию, но при этом не отказываются от гашения кредита, сколько умные мошенники, не желающие платить по счетам.
— 25 процентов должников не хотят выплачивать просроченный кредит, и не идут на компромиссы, — отмечает заместитель директора Тюменского филиала Банка Москвы Андрей Николаев. — Этот закон для них — хорошая лазейка, и мы ожидаем массового мошенничества после его принятия.
Да, есть мнение, что данный законопроект позволит цивилизованно решать банкам вопросы с должниками, — развивает тему Андрей Николаев. — Банк сократит свои расходы на взыскание долгов и улучшит свои балансы, списав проблемную задолженность. Однако, есть и замечание по этому законопроекту — сумма, с которой «начинаются банкроты», не совсем корректная. Порог суммы необходимо увеличить до 150–200 тысяч рублей, иначе мы будем наблюдать массовый уход от гашения небольших долгов перед банками, и это будет ощутимым минусом для кредитных учреждений. Поэтому к принятию данного закона нужно подходить очень осторожно, не спеша.
— Если говорить о соотношении привилегий и запретов, то одновременно с льготами законопроектом предусматривается и уголовная ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство граждан, — парирует банкирам Юлия Фатхуллина. — До сих пор такая ответственность существовала только в отношении руководителей юридического лица. С принятием законопроекта такая ответственность будет предусмотрена и для гражданина — банкрота. Санкции, впрочем, предлагаются одни и те же — до шести лет лишения свободы.
Прогноз же арбитражных управляющих о перспективах применения закона в Тюмени почти благоприятный.
— Наш регион экономически более стабилен, чем другие, у людей неплохие зар платы, мы проще воспримем и переживем этот закон, — считает Дмитрий Пушкарев. При этом тюменский эксперт все же ожидает увеличения объема работы арбитражных управляющих и судей, а также снижения объемов работы коллекторских компаний, в том числе и применяемых ими незаконных способов взыскания долгов.
Руководители арбитражных судов оставляют вопрос об эффективности будущего закона без комментариев, отмечая, что законопроект только готовится, и от судей в регионах сами законодатели просят свои пожелания.
Тщательно изучают тему и тюменские юристы. Юлия Фатхуллина считает:
— Вновь возросший интерес к законопроекту, полагаю, связан в первую очередь с концепцией Правительства РФ по выработке основных направлений антикризисных действий на 2010 -2012 гг. Одной из ключевых задач концепции является нормализация ситуации в банковской сфере, в том числе создание условий для коммерческого кредитования юридических лиц и граждан на приемлемых условиях. В этих целях планируется доработать законодательство, регулирующее отношения кредитора и заемщика, а также институт банкротства. Как было отмечено выше, законопроект о банкротстве как раз предусматривает иную, более доступную и льготную процедуру, нежели действующий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
Тем не менее, не вызывает сомнений тот факт, что с принятием закона возрастет количество мошеннических схем. В связи с чем развитие практики применения закона будет происходить по двум направлениям: выработка механизма борьбы с мошенниками, желающими злоупотребить правами, предоставленными законом, и, одновременно, механизма защиты добросовестных граждан.
При этом считаю данный законопроект эффективным для добросовестных граждан, которые действительно хотят решить свои финансовые проблемы. Полагаю, что предлагаемая процедура банкротства более выгодна, чем взыскание долга и возбуждение исполнительного производства по следующим основаниям.
В завершение хочется отметить, что на сегодняшний день граждане и индивидуальные предприниматели испытывают недостаток информации о грядущих изменениях законодательства и нуждаются в достоверных сведениях о преимуществах и недостатках новых форм правовой защиты. Мы готовы информировать и повышать уровень правовой культуры граждан, с целью предотвращения негативных последствий в будущем.
Итак, судя по высказываниям наших экспертов, Тюмень готова к встрече с новым законом. Профессионалы — во всеоружии, а граждане — в ожидании нового, и главное — законного решения своих личных финансовых проблем.
Наталья Половникова