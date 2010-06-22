Арест недвижимости – никто не застрахован от покупки чужого

-Прекращение в ЕГРП записей об аресте осуществляется, по общему правилу, на основании решения (постановления, определения) органа, принявшего ранее решение о наложении данного ареста. При этом, если на один и тот же объект недвижимости были наложены аресты различными судебными или иными органами, то и снятие арестов также должно быть осуществлено всеми соответствующими органами. Однако существуют исключения, предусмотренные законом. Например: арест, наложенный в рамках уголовного дела, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость (ст.115 УПК РФ).