Арест недвижимости – никто не застрахован от покупки чужого

Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, что закреплено в основном законе Российской Федерации – ч. 3 ст. 35 Конституции.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правообладатель наделен достаточно широким кругом правомочий по отношению к принадлежащему ему имуществу. Собственник обладает правами владения, пользования и распоряжения своим имуществом, он вправе по своему усмотрению совершать в отношении него (имущества) любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Несмотря на полноту возможного господства собственника в отношении принадлежащего ему имущества возникают ситуации, когда правомочия должны быть ограничены с целью предотвратить нарушение законодательства. Именно поэтому среди существующих ограничений следует обратить особое внимание на арест недвижимого имущества как запрет на распоряжение, применяемый в качестве меры по обеспечению гражданского иска. Значение института мер по обеспечению иска состоит в том, что защищаются права истца на тот случай, когда ответчик действует недобросовестно или когда непринятие мер может затруднить или повлечь невозможность исполнения судебного решения. Понятие ареста содержится в п.4 ст.80 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Суть ареста недвижимого имущества сводится к серьезным правовым последствиям, а именно к наличию установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества. Иными словами, наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться (продавать, обменивать, дарить, закладывать, и т.п.) и в необходимых случаях ограничивает право пользования им.
Подробнее об арестах и запрещениях на недвижимость рассказали сотрудники управления Росреестра на прошедшей «прямой» телефонной линии.
- Кто вправе применять обеспечительную меру в виде наложения ареста или запрета?
- Действующим законодательством предусмотрена возможность наложения ареста:
-судебными органами, например арбитражным судом или судом общей юрисдикции, при этом, обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда;
- службой судебных приставов (в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях);
- налоговыми или таможенными органами с санкции прокурора (в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога, пеней и штрафов и при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество).
- Какие документы являются основанием для государственной регистрации ареста на объекты недвижимого имущества?
- В соответствии с п.3 ст.28 Закона о регистрации поступившая в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, копия решения (определения, постановления) о наложении ареста на недвижимое имущество является основанием для государственной регистрации ограничения права. При этом органы, наложившие арест на недвижимое имущество, обязаны в трехдневный срок направить заверенную копию решения о наложении ареста в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.
Основаниями для государственной регистрации ареста и внесение записей в Единый государственный реестр прав являются следующие документы: определение арбитражного суда об обеспечении иска (п.5 ст.93 АПК РФ); определение суда общей юрисдикции об обеспечении иска (ст.141 ГПК РФ, ст.ст.115,165 УПК РФ); постановление судебного пристава-исполнителя (ст.80 ФЗ «Об исполнительном производстве»); постановление налогового или таможенного органа о наложении ареста на имущество налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента (п.6 ст.77 Налогового кодекса РФ).
- Какие документы являются основанием для снятия ареста?
-Прекращение в ЕГРП записей об аресте осуществляется, по общему правилу, на основании решения (постановления, определения) органа, принявшего ранее решение о наложении данного ареста. При этом, если на один и тот же объект недвижимости были наложены аресты различными судебными или иными органами, то и снятие арестов также должно быть осуществлено всеми соответствующими органами. Однако существуют исключения, предусмотренные законом. Например: арест, наложенный в рамках уголовного дела, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость (ст.115 УПК РФ).
Документы о снятии ареста, как и о наложении ареста, должны по форме и содержанию соответствовать требованиям действующего законодательства.
Запись в ЕГРП об аресте, наложенном в порядке арбитражного или гражданского судопроизводства, прекращается на основании судебного акта (определения, постановления, решения), которым отменены обеспечительные меры. Запись в ЕГРП об аресте, наложенном судебным приставом-исполнителем, погашается на основании: постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста; постановления об окончании исполнительного производства, при условии, что оно содержит указание на снятие ареста; либо судебного акта об отмене ареста.
Решение об отмене ареста налоговыми и таможенными органами принимается в форме постановления, вступающего в силу с момента его вынесения (п.13 ст.77 Налогового кодекса РФ).
- Какие существуют сроки регистрации и снятия арестов и запрещений?
- В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно. Поэтому приказом Управления определены следующие сроки: на государственную регистрацию арестов (запрещений) дается не более одного рабочего дня; на прекращение арестов (запрещений) - не более трех.
- Как я узнаю, что на моё имущество наложен арест?
- Закон о регистрации устанавливает обязанность регистрирующего органа в срок пять рабочих дней со дня регистрации ограничения права в письменной форме уведомить правообладателя о проведении регистрации ареста, то есть правообладателю направляется оформленное на официальном бланке Управления уведомление, содержащее информацию о дате регистрации ареста, объекте, на который он наложен, реквизитах документа-основания регистрации ограничения, а также подпись государственного регистратора.
В случае, когда в Едином государственном реестре прав не зарегистрировано право на объект недвижимости, в отношении которого поступил документ о наложении ареста, запись об аресте вносится в книгу учета арестов, запрещений совершения сделок с объектами недвижимого имущества, являющуюся неотъемлемой частью ЕГРП, и при обращении правообладателя за государственной регистрацией прав, регистрирующий орган уже будет располагать сведениями о наличии ареста.
Необходимо отметить, что Законом о регистрации не предусмотрена обязанность регистрирующего органа уведомлять правообладателя объекта о прекращении в ЕГРП записи об аресте, в отличие от момента регистрации ареста.
- Хочу приобрести квартиру, как узнать не арестована ли она?
- В данном случае, чтобы получить полную, достоверную и актуальную информацию из Единого государственного реестра прав о существующих ограничениях (обременениях) на квартиру, рекомендую Вам обратиться в отдел выдачи информации о зарегистрированных правах, кабинет 303, расположенный по адресу: Тюмень, ул. М.Горького, 74, тел.:(3452) 39-68-37. Размер платы за предоставление информации для физических лиц составляет- 100 рублей.
- Кто должен уплатить государственную пошлину за регистрацию и прекращение ареста и требуется ли предоставление технической документации?
- Согласно пункту 3 статьи 28 Закона о регистрации государственная регистрация арестов недвижимого имущества проводится без уплаты государственной пошлины и без заявления правообладателя. Государственная регистрация арестов (запрещений) осуществляется без представления в регистрирующий орган технической документации на объект недвижимого имущества.
- У меня на руках определение суда о наложении ареста на земельный участок, который в собственности у моей бывшей жены, куда мне обратиться, чтобы она не смогла его продать?
- Вам необходимо обратиться в Управление Росреестра по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, кабинет 201 (отдел общего обеспечения). Режим работы: с понедельника по четверг: - с 8.45 до 18.00 часов, пятница: с 8.45 до 17.00 часов.
- По каким контактным телефонам можно получить дополнительную информацию о государственной регистрации арестов и запрещений, их прекращении?
- Необходимую информацию по вопросам регистрации наложения и снятия арестов (запрещений) на недвижимое имущество вы можете получить по телефонам: (3452) 43-61-62, (3452) 43-73-33. Режим работы: с понедельника по четверг: - с 8.45 до 18.00 часов, пятница: с 8.45 до 17.00 часов.
Материал пресс-службы управления Росреестра