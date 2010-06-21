Одинаковые, но разные дома: коттеджный поселок эконом-формата

Дома, предлагаемые координатором, могут быть одновременно одинаковыми и в то же время совершенно разными. «Мы предлагаем несколько типовых проектов домов, тем не менее, фасады зданий и материалы, используемые при строительстве, малые архитектурные формы, различные веранды и т.д. могут быть на «вкус и цвет» клиента – все зависит от платежеспособности и желания покупателя: дерево, кирпич, блоки «Поревит» и другие», - добавила директор общества. Известно, что цена одного дома может значительно разнится из-за использования тех или иных материалов. Так, например, дом из кирпича будет значительно дороже, чем такой же проект из бруса или панельно-каркасного строения.