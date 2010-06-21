Одинаковые, но разные дома: коттеджный поселок эконом-формата

Сегодня все чаще люди выбирают жилье по комфортности – как в городе, так и за его пределами. Да, есть те, кто привык жить в городских условиях и не представляет загородной жизни, тем не менее, львиная доля горожан стремится жить на собственной земле в доме с коммуникациями.
Долгая подготовка – продуманный проект
Новое предложение на рынке загородной недвижимости – коттеджный поселок эконом-формата «Серебряная подкова». По словам директора компании-куратора проекта ООО «КапиталПроект» Елены Ларкиной, разработка проекта длится уже порядка двух лет. За это время компания проанализировала рынок загородной недвижимости, тщательно изучила общественное мнение и выбирала участок земли. Теперь они готовы презентовать свое «детище» и приступить к реализации объекта.
В итоге под коттеджную застройку был выбран земельный участок в 32,5 гектара (210 участков) на 27 километре от Тюмени по Велижанскому тракту. По обещаниям застройщика, это будет поселок эконом-класса, но с полноценным сервисом. Порядка двух гектаров будет занято общественно-социальной зоной, пожарный водоем будет нести и декоративную функцию, в планах строительство частного детсада.
Планировка застройки поселка кардинально отличается от других аналогичных поселений. «Есть мнение, что одинаковые дома, выстроенные в одну линию, неблагоприятно действуют на психику людей, поэтому мы специально отошли от стандартной линейной застройки. - пояснила Елена Ларкина, - В итоге получается эдакая «закольцованная» территория с «ломанными» улицами».
Земля в собственность, домик - потом
Особенность приобретения участка с домом в поселке «Серебряная подкова» состоит в том, что при оформлении договора купли-продажи с координатором проекта – ООО «КапиталПроект», земельный участок сразу переходит в собственность клиента, который сам становится застройщиком этого участка. Такой договор обязывает покупателя заключить другой договор на строительство домика с подрядной организацией (на выбор). Таким образом, снижаются риски по сравнению с инвестиционным договором, когда клиент вносит деньги и ждет завершения строительства. Здесь вы - уже собственник. Следовательно, покупатель как лицо физическое уже не платит «дикие» деньги за подключение к коммуникациям как юридическое лицо. В свою очередь координатор проекта выполняет функции технадзора и финансового надзора. Ввод объекта проводится по «Дачной амнистии».
Такой способ строительства не должен смущать потенциальных клиентов. Как бы сложно он не звучал, проект продуман и выбран из многолетнего опыта других городов. Отметим также, что проект нашел поддержку в Фонде развития и поддержки предпринимательства Тюменской области.
Способы оплаты жилья в поселке могут быть различными, в том числе и по ипотечным программам (на готовые дома), а также поэтапными платежами. Тем не менее, просто купить земельный участок у компании не получится. При нехватке суммы, деньги направляются сначала на строительство здания, а только потом участок оформляется в собственность. Таким образом, координатор проекта исключает возможность самовольных построек, не подходящих по определению данному поселку и нарушающих общую гамму строений.
Одинаковые, но разные дома
Дома, предлагаемые координатором, могут быть одновременно одинаковыми и в то же время совершенно разными. «Мы предлагаем несколько типовых проектов домов, тем не менее, фасады зданий и материалы, используемые при строительстве, малые архитектурные формы, различные веранды и т.д. могут быть на «вкус и цвет» клиента – все зависит от платежеспособности и желания покупателя: дерево, кирпич, блоки «Поревит» и другие», - добавила директор общества. Известно, что цена одного дома может значительно разнится из-за использования тех или иных материалов. Так, например, дом из кирпича будет значительно дороже, чем такой же проект из бруса или панельно-каркасного строения.
Минимальная площадь дома 60,6 квадратных метров – две комнаты и кухня, максимальная – 256. Самое бюджетное предложение в минимальном классе – панельно-каркасный домик от 1,3 млн. рублей, чуть подороже выйдет такой дом из бруса, и еще дороже – из керамзитобетонных блоков. Домики в 60-80 «квадратов» чаще выбирают молодые семьи и пожилые горожане как постоянное жилье. Строение в два этажа (105 кв.м.) и дома с гаражом (124 кв.м.) чаще рассматривают как загородную усадьбу. Строение в 147 кв.м. – дом на две семьи, а самое большое предложение застройщика – дом (256 кв.м.) с зимним садом. Так, от 1,7 млн. рублей вы можете стать обладателем собственного дома с земельным участком и коммуникациями.
Еще один плюс проживания в «Серебряной подкове» - собственная управляющая компания – то есть коммунальный сервис будет осуществлять определенная структура. К каждому дому возможно подключение охранной системы. По заверениям координатора проекта, планируется также запуск маршрутного такси из поселка в центр города и обратно, этот же транспорт будет выполнять функцию «школьного автобуса» ( в какую школу будут возить детей, будут решать жильцы).
Картина рисуется идеальная. И хочется верить, что проект не выльется в очередное «Комарово», а действительно будет радовать жильцов и отдыхающих, использующих домики как дачи. Настрой координатора проекта заряжает оптимизмом, а судя по тому, что объект все больше привлекает внимание тюменцев, а также северян, его строительство пойдет по плану, в намеченные сроки и с оптимальными удобствами для клиентов.
Евгения Лямзина
Фото с сайта ООО «КапиталПроект»