Дети-инвалиды: реально ли им получить образование?

Наталья, мама
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья регламентируется федеральным законом РФ «Об образовании», федеральным законом №
В нашем регионе есть 23 коррекционных учреждения, из них 16 для детей с отклонениями умственного развития, 3 — для детей с нарушениями зрения, 2 — слуха, 1 — опорно-двигательного аппарата (начальная школа — детский сад), 1 — тяжелыми нарушениями речи. Достаточно ли их для того, чтобы образование могли получить все дети-инвалиды, независимо от тяжести заболевания? Конечно, нет, особенно если учесть, что каждому из таких детей нужно уделять намного больше внимания, чем здоровому ребенку.
По словам представителя департамента образования и науки, главное направление их работы в отношении детей-инвалидов — предоставление образовательных услуг всем детям независимо от диагноза. В зависимости от степени тяжести нарушения здоровья дети учатся в общеобразовательных учреждениях (дошкольники — 64%, школьники — 69% от общего количества) и в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях или группах (дошкольники — 21%, школьники — 28% от общего количества). Не посещают детские сады 15% детей с ограниченными возможностями здоровья, а школы — 3% таких детей. Одна из задач департамента — свести количество таких детей к минимуму.
Маше, о которой мы начали говорить в начале статьи, из-за гиперактивности и синдрома дефицита внимания практически невозможно учиться в обычной школе — ей нужен особый подход учителя, а когда в классе еще 30 детей, решить такую задачу становится практически нереально. «До здоровых детей мы не доросли, но все же уровень Маши выше, чем у других детей, например, во 2 школе. Хочется, чтобы рядом с ней были психически здоровые дети, потому что после пребывания в специализированных лагерях она только повторяет: „Я плохая“ и все остальные диагнозы, которые дети произносят ей прямо в лицо», — рассуждает Наталья. Частично они решают проблемы с обучением с помощью частного преподавателя, который приходит заниматься с девочкой 3 раза в неделю по
По словам Натальи, чиновники принимают меры, чтобы облегчить жизнь семьям с детьми-инвалидами, но насколько их действия эффективны, не анализируют. «Да, они стараются, пытаются расширяться, что-то предпринимать, но получается неловко, — высказывает свое мнение Наталья. — Потому что абсолютно не налажена „обратная связь“ с родителями больных ребят».
Позиция наших чиновников такова — в школах не должно существовать понятия «необучаемый ребенок» и учиться должны все дети, даже с самыми сложными диагнозами, при этом для каждого разрабатывается индивидуальная программа. «Какой бы ни был ребенок, он должен получить необходимые знания и, главное, умения», — подчеркивает заместитель директора департамента образования и науки Людмила Чеботарь.
Конечно, индивидуальная программа — это замечательно, но только в теории, которая, как известно, часто расходится с практикой. Откуда возьмется достаточное количество средств, чтобы замотивировать сильных педагогов заниматься с детьми, при этом уделяя каждому ребенку достаточно времени. Так, в центре социальной помощи семье и детям «Мария» сейчас работают, по мнению мамы девочки, педагоги, которые, то ли в силу возраста, то ли в силу недостатка знаний и опыта, не могут справиться с этой, достаточно сложной категорией детей.
Наталья видит выход в том, чтобы открыть частную школу. Уже 4 года активная группа родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «бьется» за возможность открыть именно такую школу, какая нужна им. Если делать это в частном порядке, то стоимость содержания ребенка в такой школе будет составлять 800 руб./день, это около 18 тыс. в месяц. Понятно, что мало кто может позволить платить за обучение ребенка, когда это стоит так дорого. А муниципальные органы не выражают готовности помочь в организации такой школы. Наталья пыталась создать группы, но нет ни помещений для этого, ни заинтересованных людей.
В департаменте образования и науки пытаются сделать образование для детей-инвалидов более доступным — с
Финансированием дистанционного обучения, которое является не основной, а дополнительной формой образования, занимается Департамент образования и науки. Здесь готовы оплатить всю необходимую для этого технику, программное обеспечение, интернет, а также позаботиться об обучении родителей. «На сегодняшний день нет детей, которые бы хотели учиться по такой форме, а мы бы не могли этого воплотить, — подчеркивает Людмила Чеботарь. — Но не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок обучался через интернет».
Действительно, дистанционное обучение частично решает проблему образования, больше всего оно подойдет маломобильным детям, тем более что в настоящее время в Тюмени только четыре школы, где могут обучаться инвалиды-«колясочники», а в будущем году их количество увеличится на 28. Сейчас при строительстве и реконструкции в проектную документацию закладываются параметры, позволяющие свободно перемещаться в помещениях детских садов и школ маломобильным детям.
Машина мама на все преобразования смотрит весьма пессимистично: «Хотят охватить всех — в итоге качество образования каждого отдельного ребенка падает. А вообще как нас изолировали от общества, здоровых детей, так мы и живем. Равнодушную систему не сломить». И это не пустые слова, потому что она, чтобы быть услышанной, обращалась везде — и Путину письма писала, и к нашим чиновникам ходила. «Может быть, внукам будет легче, но нам пока сложно и тяжело», — так закончила свой рассказ Наталья.
Ирина Шарова