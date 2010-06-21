Дети-инвалиды: реально ли им получить образование?

Маше, о которой мы начали говорить в начале статьи, из-за гиперактивности и синдрома дефицита внимания практически невозможно учиться в обычной школе — ей нужен особый подход учителя, а когда в классе еще 30 детей, решить такую задачу становится практически нереально. «До здоровых детей мы не доросли, но все же уровень Маши выше, чем у других детей, например, во 2 школе. Хочется, чтобы рядом с ней были психически здоровые дети, потому что после пребывания в специализированных лагерях она только повторяет: „Я плохая“ и все остальные диагнозы, которые дети произносят ей прямо в лицо», — рассуждает Наталья. Частично они решают проблемы с обучением с помощью частного преподавателя, который приходит заниматься с девочкой 3 раза в неделю по 1–1,5 часа. 1 месяц в году Маша отдыхает по индивидуальной программе реабилитации в санатории «Родник», 1 месяц посещает группы кратковременного пребывания в центре социальной помощи семье и детям «Мария». Но это мизер по сравнению с тем, сколько времени нужно тратить на учебу, чтобы было хоть какое-то развитие. По качеству предоставления услуг Маше больше всего подходят занятия в частных центрах развития, но стоимость 40 минут под присмотром психолога — около 300 рублей.