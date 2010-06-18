Где в Тюмени перекусить на свежем воздухе

Редкий тюменец не знает о балконе в ресторане «Планета суши», который находится на одном из самых людных мест города — Цветном бульваре. С высоты второго этажа вы сможете наблюдать за прогуливающимися, по-летнему расслабленными тюменцами. Попасть за один из 12 столиков, расположенных на балконе, бывает непросто, особенно в выходные дни, тем более что бронирования в этом ресторане не предусмотрено. Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора «Планеты суши» Ольга, гарантированно место можно получить, лишь внеся предоплату, которая составляет 1000 руб. на человека. Специально к жаркому сезону здесь в дополнение к привычным японским блюдам разработали вьетнамское меню «Свежее дыхание лета», в котором можно отыскать такие блюда как «Треска с овощами в кокосовом молоке» или салат «Пак гой» с креветками под устрично-имбирной заправкой, а также острые супы.