Где в Тюмени перекусить на свежем воздухе

Представьте себе теплый летний вечер, в воздухе витают ароматы свежескошенной травы и цветов и вы, уютно устроившись в мягком кресле, наслаждаетесь освежающим коктейлем или вкушаете изысканные блюда… И для этого необязательно ехать за границу, ведь и тюменские рестораны к летнему сезону обзавелись симпатичными верандами и террасами. Где именно перекусить на свежем воздухе, поможет выбрать этот обзор.
Возглавляет список ресторанов, где можно перекусить на свежем воздухе, недавно открывшаяся «Мята» — летний ресторан на крыше
К наступлению жарких деньков подготовились в кафе «Avenю». В деловом центре города вас ожидает терраса, на которой расположились шесть деревянных столиков с зонтами, где вас порадуют блюдами европейской и японской кухни. Боитесь замерзнуть? При необходимости вас всегда снабдят уютным пледом.
Около 100 человек готов принять на своей уютной веранде ресторан «Банковский клуб», но о бронировании столиков лучше позаботиться заранее — это место пользуется успехом у тюменцев. В хорошую погоду здесь на мягких диванах и креслах вы сможете понежиться под лучами ласкового солнышка, в плохую от дождя вас надежно защитит шатер, а от холода — пледы и обогревающие приборы. Перенести жаркие дни поможет сезонное меню, в котором можно найти холодные супы — «Гаспаччо» и «Холодный пикантный суп с лапшой удон». Пятничными и субботними вечерами благодаря живой музыке здесь царит романтичная атмосфера.
Редкий тюменец не знает о балконе в ресторане «Планета суши», который находится на одном из самых людных мест города — Цветном бульваре. С высоты второго этажа вы сможете наблюдать за прогуливающимися,
Рядом с «Планетой суши» распахнул двери ресторан «Вокруг света», где тоже есть открытый балкон на втором этаже. Расположившись на мягких диванах и деревянных стульях здесь можно вкусить одно из блюд летнего меню, например «Мясной пир» — это сет шашлыков из свинины и курицы, острых колбасок, овощей гриль и зелени, которым легко насытится дружеская компания. Чтобы насладиться пикником в ресторане в выходные дни или вечером, лучше зарезервировать один из столиков заранее, иначе свободных мест может не оказаться.
Еще одно популярное место, где можно приятно провести время на свежем воздухе — терраса кофейни «Максим», что на улице Семакова. Здесь можно уютно расположиться за одним из 9 столиков, спрятавшись от палящего солнца под тентом. Услужливые официанты с удовольствием предоставят вам пледы и подушки. По словам менеджера кофейни, терраса стала особенно популярна после того, как курение в зале запретили. Гостей порадует «летняя» страничка меню, где есть легкие салаты и супы, а также широкий выбор свежевыжатых соков — «фрешей» (например, «Овощной» — свекла, сельдерей, морковь) по цене от 150 до 250 руб. за 200 мл.
Кроме вышеперечисленных заведений, отведать блюд на свежем воздухе можно в таких ресторанах и кафе как Erdinger, Maximillian, АРТиШОК, Greenwich, «Ермолаевъ», «Вишневый сад», «3452», «Тсуру» (Республики, 90), к концу недели откроются веранды в кафе «Шиfоньер» и ресторане «Золотая черепаха».