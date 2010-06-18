Дайджест Nashgorod.ru с 14 по 18 июня

Ничто не вечно под луной — сказал мудрец. И был не прав. Как подтвердила прошедшая неделя, для тюменцев есть вечные темы и вечные проблемы, которые они могут обсуждать с таким же неугасаемым пылом, как и неделю, и две, и три назад… Это тема воды в нашем городе. Горячая вода в кранах — это первая подтема. Точнее, отсутствие горячей воды во время летних ремонтов, которые в этом году ведутся в том же темпе, что и раньше. Вторая — вода на дорогах, которая собирается после каждого дождя. А сколько было дожей на минувшей неделе!… И наконец, третья — как не переплачивать за воду. Об этом, а так же о том, что еще читали и обсуждали тюменцы — в обзоре «Нашего города» за 14—18 июня.

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