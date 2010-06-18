Дайджест Nashgorod.ru с 14 по 18 июня

Ничто не вечно под луной — сказал мудрец. И был не прав. Как подтвердила прошедшая неделя, для тюменцев есть вечные темы и вечные проблемы, которые они могут обсуждать с таким же неугасаемым пылом, как и неделю, и две, и три назад… Это тема воды в нашем городе.
Горячая вода в кранах — это первая подтема. Точнее, отсутствие горячей воды во время летних ремонтов, которые в этом году ведутся в том же темпе, что и раньше. Вторая — вода на дорогах, которая собирается после каждого дождя. А сколько было дождей на минувшей неделе!… И наконец, третья — как не переплачивать за воду. Об этом, а так же о том, что еще читали и обсуждали тюменцы — в обзоре «Нашего города» за
Все течет, кроме горячей воды
Горячую воду во время подготовки сетей к зиме у тюменцев отключают на срок больше, чем две недели. Коммунальные службы уверяли: согласованный график ремонтов в этом году позволит сделать так, чтобы без горячей воды жители не оставались больше, чем на полмесяца. Не получилось. Это вынуждены были, хотя и с оговорками, признать на встрече с журналистами представители и теплосетей, и общества «Тепло Тюмени».
«По нормативам у нас потребитель не должен оставаться без горячего водоснабжения больше двух недель. Но бывает, что всё не учесть в рамках этих двух недель, — сказал заместитель главного инженера ОАО „Тепло Тюмени“ Евгений Мурзин. — Поэтому по некоторым участкам идет отступление от нормативных сроков». Одним из таких участков, по сведениям журналистов, оказалась улица Дзержинского, другим — улица Энергетиков.
«Есть планы — и есть жизнь, — поддержал коллегу директор Тюменских тепловых сетей Александр Савин. — Например, на втором участке, где идет опрессовка, мы устранили 12 повреждений. И будем проверять этот участок до тех пор, пока не доведем до хорошего состояния. Лучше сейчас отремонтироваться, потерпеть, чем зимой будут аварии, авралы».
Мнения форумчан:
«Одну и ту же трубу меняют ежегодно, а то и несколько раз в год, так что крики и ор на форуме вполне обоснованы».
«Позвонила по куче телефонов, чтобы найти уже того последнего в этой длинной цепочке ни за что не отвечающих людей!!! в результате выяснилось, что это более чем двухМЕСЯЧНОЕ отключение горячей воды связано с ремонтом на ул. Киевской. Дошла до Киевской, там ходят не торопясь 5 человек в синих касках с беззаботным выражением на лицах. Работа не то, что не кипит, она просто стоит. В ходе беседы с
Тема для картины: депутаты пишут письмо губернатору
Огромная лужа на перекрестке Широтной и Пермякова в Тюмени надоела уже и депутатам городской думы. Они расценивают ее как свидетельство собственного бессилия и намерены жаловаться губернатору. На комиссии по развитию ЖКХ и благоустройству гордумы депутаты слушали отчет по благоустройству и. о. руководителя управы Восточного административного округа Артема Правдина. Он говорил и о том, что на Широтной надо делать водоотведение. Но депутатов такая постановка вопроса не устроила.
Мы уже три года говорим о том, что вода на Широтной не уходит, напомнил председатель комиссии по развитию ЖКК и благоустройству Николай Романов. «Вот сегодня прошел дождь, опять вода стоит по правой стороне Широтной, там пешеходные дорожки проложены. Машины идут — людей обливают водой», — обрисовал он ситуацию. Председатель думы Сергей Медведев и депутаты дружно поддержали его возмущение. Невозможно перейти дорогу на перекрестке Широтной и Пермякова у «М Видео» — на пути у пешеходов глубокая лужа. Мы понимаем, говорили депутаты, какие слова отпускают в это время люди в адрес городской власти.
Мнения форумчан:
«Может все в подземный переход уйдет? и сделаем бассейн» !
«Так у нас так по всему городу сделано: как дождь пройдёт, так лужа именно у светофора на пешеходном переходе и получается… Создаётся впечатление, что это специально — закалять тюменцев или тренировать в прыжках в длину, кто уж на что способен».
Вы хотите поржать?
Бандерас и Смирняга, дуэт «Быдло» были проездом в Тюмени в День России, 12 июня. Для начала, хочется попросить извинения у читателей нашего портала: в афише было заявлено, что эта ночь будет самой жаркой во всем июне. Забудьте! Не было такого. Это была самая отвратительная вечеринка месяца.
Я, как и многие, уже привыкла к приличной задержке концертов. Вот и это выступление задержали ровно на 2 часа и 3 минуты. Но в заявляемой афише не было сказано, что перед «убойными парнями» будут выступать два никчемных местных дуэта. Господа, если вы феерично сказали слово «жопа» со сцены, это еще не означает, что всем будет смешно! Да и слышать шутки не первой свежести, не в самом лучшем исполнении… нет, лично мне не интересно.
Ну и, наконец, то, чего все так долго ждали. Бандерас и Смирняга легкой походкой выходят в зал. Публика довольна. Наконец долгожданные гости вышли и порадуют нас всех новыми шутками, которых никогда не покажут по ТНТ. И вот
Мнения форумчан:
«Хорошо что не пошел даже не сомневался что лажа будет! Автору 5+».
«А че морду не набили «быдлам»?
Двое в камере: он и Ленин
Мужчину, который разрисовал памятник Ленину в центре Тюмени, зафиксировали камеры видеонаблюдения. УВД по Тюмени занимается расследованием данного случая вандализма и обращается с просьбой ко всем гражданам, которые
Мнения форумчан:
«Хмм… не юноша судя по всему. Имхо это
«Позицией было бы, если бы он взял этот транспарант в руки и простоял с ним там все 12 июня. А так — хулиганка. Два года
Считать или не считать?
Жаловаться на высокие тарифы в сфере коммунальных услуг давно уже стало нормой. Однако сумма, которую мы платим ежемесячно зависит не только от начальной цены, но и от нашей собственной способности к экономии. «Тюмень Водоканал» предлагает разобраться в том, кто устанавливает размеры тарифов и как сберечь на воде рубль.
На сегодняшний день, согласно постановлению администрации Тюмени, один кубический метр воды жителям и организациям нашего города обходится в 13,6 рублей. Те, кто действительно хочет сэкономить свои средства, давно уже установили у себя приборы учёта, научились бережно расходовать воду и теперь платят сумму, равную израсходованным за месяц кубометрам воды, умноженным на действующий тариф. Те же, кто привык жить по старинке, платят согласно лимитам водопотребления, рассчитанным с учетом уровня благоустроенности жилья.
Тариф на холодное водоснабжение — один из самых низких коммунальных тарифов. Это нетрудно проверить, заглянув в квитанцию. Существует определенная законом процедура ежегодной защиты тарифа, по которой каждая копейка должна быть обоснована и доказана ее целесообразность.
Мнения форумчан:
«Если ребенок и, например теща каждый день принимает
«Друзья не ссортесь, я живу в посёлке Молодёжный на Московском тракте и стоимость 1 м воды у нас 23 руб. хотя скважина находится вообще на территории посёлка,