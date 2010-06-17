Конгресс недвижимости: риэлторы Тюмени заявили о себе

На конгрессе обсуждался весь спектр вопросов, возникающих в риэлторском бизнесе в России - взаимодействие с банками, маркетинговое продвижение, безопасность риэлторского бизнеса и повышение лояльности сотрудников. Представители агентств недвижимости из Тюмени имели возможность убедиться в том, что Российская гильдия риэлторов действительно имеет обширный, а главное, работающий инструментарий для совместной работы риэлторов и других участников рынка. Примеры использования такого инструментария есть и в Тюмени - например, банк «ВТБ24» предоставляет ипотечные кредиты с пониженной процентной ставкой клиентам агентств недвижимости, входящим в состав Объединения Риэлторов Тюменской области. Однако многое тюменцам еще предстоит внедрить - например, действительно работающую мультилистинговую систему. Представители Пермской мультилистинговой системы поделились опытом создания такой информационной базы, в Перми в ней уже 239 участников.