Конгресс недвижимости: риэлторы Тюмени заявили о себе

Традиционно конгресс проходил в Москве и Санкт-Петербурге. В 2010 году первый раз площадкой для мероприятия была выбрана екатеринбургская площадка. Организаторами являются Российская Гильдия Риэлторов (РГР), Уральская Палата недвижимости (УПН), при поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ (ТПП). В рамках Конгресса прошел ежегодный съезд Российской Гильдии Риэлторов.
Такое масштабное мероприятие – одно из самых значимых для риэлторского сообщества. Широкая площадка позволяет обмениваться опытом, обсудить веяния рынка, сравнить показания столицы и регионов, понять, как скажутся те или иные изменения и какие технологии следует применять при работе на рынке недвижимости.
На конгрессе обсуждался весь спектр вопросов, возникающих в риэлторском бизнесе в России - взаимодействие с банками, маркетинговое продвижение, безопасность риэлторского бизнеса и повышение лояльности сотрудников. Представители агентств недвижимости из Тюмени имели возможность убедиться в том, что Российская гильдия риэлторов действительно имеет обширный, а главное, работающий инструментарий для совместной работы риэлторов и других участников рынка. Примеры использования такого инструментария есть и в Тюмени - например, банк «ВТБ24» предоставляет ипотечные кредиты с пониженной процентной ставкой клиентам агентств недвижимости, входящим в состав Объединения Риэлторов Тюменской области. Однако многое тюменцам еще предстоит внедрить - например, действительно работающую мультилистинговую систему. Представители Пермской мультилистинговой системы поделились опытом создания такой информационной базы, в Перми в ней уже 239 участников.
Михаил Гороховский из агентства «Наша Москва» рассказал о том, как риэлтор может и должен отчитываться перед клиентом. Система отчетности позволяет клиенту четко видеть, что и в каком объеме делал риэлтор для решения его проблемы, помимо этого она является гарантией безопасности как для клиента, так и для риэлтора. Михаил Яковлевич отметил, что общество иногда не понимает, за что получает деньги риэлтор, поэтому важно доносить до клиента информацию обо всем объеме работы риэлтора.
Самой многочисленной делегацией среди агентств недвижимости Тюменского региона являлась группа представителей от агентства недвижимости «Этажи». Директор компании Ильдар Хусаинов выступил на конгрессе с докладом «Точки прорыва в маркетинге современной риэлторской компании». В нем Ильдар Борисович рассказал об опыте «Этажей» в построении маркетинговой стратегии, о конкретных «фишках», которые позволили агентству стать еще ближе к клиентам.
Одним из главных направлений работы агентства – клиентоориентированный сайт компании. Потенциальному покупателю или продавцу недвижимости важно, чтобы поиск информации об объекте был удобен. Клиент должен получать наиболее полное представление об объекте, и сайт агентства в этом плане не должен уступать информационным порталам.
Вкладывать в маркетинг, анализировать эффективность, принимать на себя риски - только так, по мнению Ильдара Хусаинова, можно достигнуть внушительных результатов. Мысль о том, что агентство должно брать на себя риски клиента, вызвала особенный интерес у представителей риэлторского сообщества - пока к такому уровню клиентоориентированности не готовы даже многие московские агентства.
В итоге Ильдар Борисович сделал вывод, что современный риэлтор должен быть и маркетологом, и только слияние риэлтора и маркетолога является залогом успеха риэлторской компании. Доклад Ильдара Хусаинова вызвал живую реакцию зала и интересные вопросы публики.
Стоит отметить, что в работе конгресса принимали участие риэлторы со всей России, из США и Украины. Опыт московских и питерских коллег, безусловно, пригодится тюменским риэлторам, однако яркие выступления тюменских спикеров на Конгрессе показали, что и в Тюмени есть примеры уникального опыта, которые могут пригодиться коллегам со всей России.
По материалам РАН "Этажи"
Фото Ирины Сысоевой