Тюмень: задохнемся или утонем в мусоре?

Какие проблемы угрожают экологии Тюмени и Тюменской области, обсуждали 15 июня в рамках круглого стола представители областного департамента недропользования и экологии, председатель коллегии экологов и другие специалисты, чья деятельность связана с проблемами экологии.
«Главная проблема Тюмени — атмосферный воздух», — считает начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова. Так, количество формальдегида в нем в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию. Одна из причин — выбросы от предприятий, хотя они на сегодняшний день максимально вынесены за границы города. Главная же причина — автомобильное загрязнение. Такая проблема существует во всех городах, особенно в тех, где вся историческая часть застроена, и поэтому нельзя заново спроектировать дорожные развязки. Чтобы уменьшить вредное воздействие, транспортные потоки, транзит выводятся за пределы города.
«Эту проблему можно решить так, как
В ответ на это мнение Ольга Петрова пояснила, что департамент работает с ГОСТами, поэтому принятие этой меры зависит от федеральной власти. Если будет закон, обязывающий применять
«Состояние воздуха в Тюмени ухудшилось и
Помимо целенаправленной обрезки деревьев, зеленые насаждения на территории города и пригорода Тюмени гибнут и уничтожаются в целях строительства, пожарами. Председатель коллегии экологов рассказал, что если пройтись по территории Александровского сада, можно увидеть около 20 деревьев, погибших этой весной; на площади Памяти за Технопарком в мае погибло около 100 кустарников и 30 деревьев. На Текутьевском бульваре, Холодильной погибли около 40% посадок, сделанных 2 года назад. Почему это происходит? Городские чиновники, выделяя деньги на озеленение, не предусматривают средств на полив деревьев и уход за ними. Хотя из городского бюджета в этом году было выделено на зеленые насаждения 70 млн. руб., в прошлом — 75 млн. руб., в позапрошлом — 150 млн. руб. Они расходуются на обрезку, приобретение вазонов, но не на полив, рыхление почвы, внесение удобрений и залечивание деревьев.
То там, то тут
Другой пример, приведенный Альбертом Фахрутдиновым — строительство
И это только несколько примеров, иллюстрирующих общее направление действий городских чиновников. А проектов, наносящих колоссальный вред экологии Тюмени и области, планируется масса, что представляет огромную экологическую опасность.
Урон экологии Тюмени, по мнению членов коллегии экологов, высказанном на круглом столе, нанесла ликвидация троллейбусного транспорта в нарушение законодательства. «Ликвидация троллейбусов — это средневековая дикость», — подчеркнул Альберт Фахрутдинов. Как считает председатель коллегии экологов, это было сделано незаконно, в нарушение утвержденного генплана Тюмени, который прошел государственную экологическую экспертизу, публичные слушания. По его мнению, это нельзя делать даже процессуально.
Следующая опасность, угрожающая чистоте воздуха — строительство на территории Тюмени электрометаллургического завода, на развилке улицы Республики в сторону Антипино. Коллегии экологов понадобилось два года, чтобы получить документы для проведения экологической экспертизы, что, по мнению председателя коллегии, свидетельствует о высоком уровне коррупции среди чиновников. На днях состоится второе заседание экспертного совета, в который входит 10 членов коллегии экологов. Предварительное изучение документов показало, что запроектировано 6,5 тыс. тонн вредных выбросов атмосферу — это на 60% увеличит вредные выбросы от тюменских предприятий. Кроме того, в документе полностью отсутствует
«Главный нарушитель — не житель и не водитель автомобиля, а коррумпированный чиновник», — считает председатель коллегии экологов.
Вторая проблема — утилизация бытовых отходов, которая сегодня в Тюмени отсутствует, что приводит к беспорядочным свалкам мусора. Мусорные полигоны, которые у нас есть, уже выработали свой срок: на Велижанском тракте проектный срок закончился в 2006 году, на Московском тракте — в 1996 году, согласно старой документации. Тендер на строительство мусороперерабатывающего завода проводился в октябре 2009 года, на прошлой неделе было издано распоряжении о выделении участка под его строительство. Если сроки будут выдержаны, то завод появится в Тюмени в 2012 году.
Еще одной проблемой является отсутствие очистных сооружений и сброс сточных вод в реки. Как отметил начальник отдела геологического и водного контроля департамента недропользования и экологии Тюменской области Эдуард Бурлаков, самая проблемная территория в Тюмени — Ленинский административный округ. Основные нарушения — захламление твердыми бытовыми отходами и металлоломом, засыпка территории.
Впрочем, изменения к лучшему все же происходят. Так, в прошлом году лог на реке Тюменка был предельно захламлен, сейчас же на всей территории поставили заборы, убрали мусор. Проблема была в том, что жители соседнего частного сектора не затрудняли себя заботами о вывозе мусора, контейнерами, а просто сбрасывали его в лог. Но после того, как было установлено заграждение и проведены беседы с жителями о штрафах за выбрасывание мусора, ситуация значительно улучшилась. Положительная динамика наблюдается на территории Калининского административного округа, а именно на реках Тюменка, Затюменка и Бабарынка.
Представители департамента обратились к тюменцам с просьбой сообщать о захламлении берегов рек, сбрасывании мусора в значительных количествах на горячую линию Департамента по экологии и недропользованию по тел.
Уже набили оскомину банальные истины «Не бросай мусор», «Выхлопные газы делают воздух грязным» и так далее. Тюмень — не самый благополучный в плане экологии город, а равнодушие жителей может еще больше усугубить ситуацию. Тем, кто хочет дышать, а не задыхаться, тем, кто мечтает не отворачивать стыдливо глаза, когда видит свалки мусора на природе, можно сделать хотя бы самую малость — пройтись пешком до работы, использовать в качестве средства передвижения велосипед, а не машину, в выходной пройтись вокруг дома и собрать мусор, полить деревья, если видишь, что они засыхают. И, конечно, не молчать, если видишь, что делается что то, наносящее вред природе. Может быть, тогда наш город станет хоть чуточку более пригодным для жизни.