Тюмень: задохнемся или утонем в мусоре?

Уже набили оскомину банальные истины «Не бросай мусор», «Выхлопные газы делают воздух грязным» и так далее. Тюмень — не самый благополучный в плане экологии город, а равнодушие жителей может еще больше усугубить ситуацию. Тем, кто хочет дышать, а не задыхаться, тем, кто мечтает не отворачивать стыдливо глаза, когда видит свалки мусора на природе, можно сделать хотя бы самую малость — пройтись пешком до работы, использовать в качестве средства передвижения велосипед, а не машину, в выходной пройтись вокруг дома и собрать мусор, полить деревья, если видишь, что они засыхают. И, конечно, не молчать, если видишь, что делается что то, наносящее вред природе. Может быть, тогда наш город станет хоть чуточку более пригодным для жизни.