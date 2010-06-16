Самый неудобный способ оплаты за свет – на почте

Абонентские книжки – зачем они тогда существуют? Потому что совсем не в диковинку тот случай, когда уже взрослые дети дают деньги на оплату «коммуналки» немолодым родителям, а те платят так, как привыкли, то есть по книжкам, храня их долгое время в тумбочке. Такой пример привел Александр Быков сегодня на пресс-конференции, а журналисты положительно закивали головой. Честно признаться, у меня самой такая же ситуация, поэтому оплату за электроэнергию я не произвожу самостоятельно, а в книжку заглядываю раз в полгода…