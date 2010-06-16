Самый неудобный способ оплаты за свет – на почте

Самым неудобным вариантом оплаты за электроэнергию исполнительный директор ОАО «Тюменьэнергосбыт» Александр Быков считает оплату в отделениях почтовой связи. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
Неудобство состоит для обеих сторон, как для организации, предоставляющей ресурсы, так и для абонента. Во-первых, очередь на почте неминуема – клиентов там всегда хватает. Во-вторых, показания приборов учета и расчеты производятся гражданином и заполняются в квитанции. Далее, эти показания вбивает в базу опять же человек. Такое множество «ручной работы» несет в себе больше ошибок, чем электронные варианты оплаты. И до «Тюменьэнергосбыта» платеж доходит лишь через 10 дней, что иной раз несет в себе негативные последствия для абонента.
Представьте, вам пришло уведомление, что подача электроэнергии будет отключена при неуплате до определенного числа, которое наступит дней через пять… Бежать на почту или в банк? Не вариант. Платеж будет задержан и специалисты ЖКХ отключат-таки свет в квартире.
Как сообщил Александр Быков, заплатить за свет помимо традиционного способа – по квитанции в банках или в отделениях почты - можно без квитанции через терминалы и пункты приема платежей:
- Cyberplat
- платежная система QIWI
- Федеральная система «Город»
- Расчетный центр «Урал»
- Платежный сервис «Единый кошелек»
- кассы Utel
Помимо этих вариантов к оплате также принимаются пластиковые карты Visa/MasterCard любого банка через банкоматы «Ханты-Мансийского банка» и «Газпромбанка». Держатели карт «Банка Москвы» могут производить оплату через банкоматы банка. Оплата также возможна через Интернет-банки, в этом случае с абонента будет взята комиссия по тарифам банка.
По итогам исследования мнений абонентов, большинство продолжает платить за электроэнергию по старинке, тем не менее, система QIWI предлагает производить оплату в терминалах компании без комиссии. По словам представителя компании, директора ООО «Экомаг», Андрея Суконкина, при вводе номера своего лицевого счета на табло терминала, данные сверяет сама система по нескольким показателям, и при расхождении данных, она тут же выдаст ошибку, поэтому оплатить чужой счет практически невозможно. Ошибочные платежи в компании составляют 0,5%. Если ошибка все-таки произошла, можно позвонить по телефонам собственника терминала и разрешить ситуацию. Плюс такой оплаты в том, что деньги поступают на счет абонента сразу же.
Копить квитанции нужны давно нет. Даже в самом «Тюменьэнергосбыте» данные на горожан хранятся порядка трех лет. Специалисты уверяют, что при своевременной сверке показателей приборов учета никаких квитанций не побтребуется.
«Даже если человек не может оплатить электроэнергию сегодня, он должен предоставить компании показания счетчика 30-31 числа каждого месяца. В этом случае мы видим, что люди с нами взаимодействуют. С такими потребителями работать корректнее», - добавил Александр Быков. Предоставить показания прибора учета можно на сайте ОАО «Тюменьэнергосбыт» (в разделе «Экспресс-Энерго»), а также по телефонам пунктов сверки и через голосовой сервис по телефону (3452) 596-111.
Абонентские книжки – зачем они тогда существуют? Потому что совсем не в диковинку тот случай, когда уже взрослые дети дают деньги на оплату «коммуналки» немолодым родителям, а те платят так, как привыкли, то есть по книжкам, храня их долгое время в тумбочке. Такой пример привел Александр Быков сегодня на пресс-конференции, а журналисты положительно закивали головой. Честно признаться, у меня самой такая же ситуация, поэтому оплату за электроэнергию я не произвожу самостоятельно, а в книжку заглядываю раз в полгода…
Евгения Лямзина