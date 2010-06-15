«Тюмень Водоканал»: за что мы платим?

На сегодняшний день, согласно постановлению администрации Тюмени, один кубический метр воды жителям и организациям нашего города обходится в 13,6 рублей. Те, кто действительно хочет сэкономить свои средства, давно уже установили у себя приборы учёта, научились бережно расходовать воду и теперь платят сумму, равную израсходованным за месяц кубометрам воды, умноженным на действующий тариф. Те же, кто привык жить по старинке, платят согласно лимитам водопотребления, рассчитанным с учетом уровня благоустроенности жилья.
Тариф на холодное водоснабжение — один из самых низких коммунальных тарифов. Это нетрудно проверить, заглянув в квитанцию. Существует определенная законом процедура ежегодной защиты тарифа, по которой каждая копейка должна быть обоснована и доказана ее целесообразность. Что же закладывается в тарифе на холодное водоснабжение?
Энергия воды
Добыча, очистка и транспортировка питьевой воды — процесс очень энергозатратный. Десятки насосов качают воду из реки и артезианских скважин глубиной до 70 метров каждая и доставляют ее на очистные станции, где после очистки мощные насосы подают ее в водопроводную сеть. На пути следования к потребителю оптимальное давление в водопроводной сети обеспечивают еще несколько десятков локальных водонасосных станций. Вода в город подается одновременно с трех водоочистных сооружений. Самая дальняя водоочистная станция — Велижанская. Специфика нашего города такова, что пригодный для очистки источник подземных вод был обнаружен лишь в тридцати километрах от Тюмени. Там и была построена в свое время Велижанская водоочистная станция, скважины же расположились в радиусе 40 километров. Получается, что вода, поступающая в наши дома, проходит путь почти в семьдесят километров. А это колоссальные затраты электроэнергии. Благодаря применению энергосберегающих технологий, специалистам тюменского водоканала удается удерживать затраты на электроэнергию каждого кубометра поданной воды в размере 2 рублей 45 копеек.
Добываемая из поверхностных и подземных источников вода по качеству далеко не подарок, но альтернативных источников водоснабжения в городе нет. Поэтому необходимо вкладывать средства в дорогостоящие реагенты, чтобы обеспечить качество воды, соответствующее строгим санитарным нормам и правилам. Отчего еще одна обязательная статья расходов — закупка реагентов и оборудования для очистки воды. На их приобретение из оставшихся после оплаты электроэнергии 10 рублей 61 копейки нужно вычесть еще 1 рубль 13 копеек.
Несмотря на свою социальную функцию, тюменский водоканал — такой же налогоплательщик, как и любое другое предприятие. С каждого кубического метра воды на налоги и другие обязательные платежи тратится 2 рубля 35 копеек.
Цена нелегкого труда
Сейчас на обслуживании тюменского водоканала находится более восьмисот километров водопроводных и свыше пятисот километров канализационных сетей, три водоочистных станции, единственные в городе очистные сооружения канализации, более сотни водонасосных и канализационных станций. Круглосуточную подачу воды в город обеспечивают чуть более тысячи человек. Это настоящие профессионалы. Система жизнеобеспечения работает в режиме
2 рубля 38 копеек с каждого куба — цена, которую мы платим за этот нелегкий труд людям, обеспечивающим нас таким жизненно необходимым ресурсом как чистая питьевая вода.
Ударная пятилетка водоканала
На что же расходуются оставшиеся от стоимости куба питьевой воды 4 рубля 75 копеек? Эти средства распределяются на поддержание в рабочем состоянии сетей и сооружений, оборудования, техники. В настоящий момент износ
Текущий ремонт колодцев, задвижек, сетей и водоразборных колонок ведется круглый год. Но пик ремонтных работ всегда приходится на лето. В это время водоканал перекладывает водоводы и коллекторы больших диаметров, меняет наиболее изношенные участки сетей и строит новые. В прошлом году за счёт средств, заложенных в тарифе, было заменено более девяти километров водопроводных сетей, в том числе по улицам Елизарово, Орджоникидзе, Московский тракт, Барнаульской, 50 лет Октября и многим другим.
В существующем тарифе в этом году заложено около 113 миллионов рублей на текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений. Это большие средства, но все равно они недостаточны для проведения столь масштабных работ. На сегодняшний день для поддержания текущего состояния сетевого хозяйства, необходимо перекладывать не менее 3% водоводов в год. Но при существующем тарифе средств хватает лишь на 0,7%. Администрация города и правительство Тюменской области с пониманием относятся к проблемам отрасли, поэтому в настоящий момент решен вопрос о финансировании предложенной специалистами тюменского водоканала пятилетней программы замены сетей. Согласно программе, в течение пяти лет планируется заменить 156 километров сетей водопровода и 27 км сетей канализации. Это очень большой шаг вперед.
Копейка рубль бережёт
В 2010 году планируется заменить 9,1 километров сетей водоснабжения, а также приступить к реализации комплексной программы по реконструкции
Напомним, что в этом году в рамках модернизации
Вот так вкратце выглядит тариф на холодное водоснабжение, разложенный по полочкам. От какой из вышеназванных статей затрат вы готовы отказаться, чтобы платить еще меньше за воду? Экономить на надежности, согласитесь, опасно. А вот о том, как стать экономным потребителем, пожалуй, стоит подумать. Практика показывает, что установка счетчиков на воду отлично дисциплинирует потребителей. Те, кто установил приборы учёта, при существующем тарифе платят на 20–30% меньше, чем их беспечные соседи. Не пора ли задуматься, ведь копейка всё же рубль бережёт…