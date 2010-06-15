«Тюмень Водоканал»: за что мы платим?

Добыча, очистка и транспортировка питьевой воды — процесс очень энергозатратный. Десятки насосов качают воду из реки и артезианских скважин глубиной до 70 метров каждая и доставляют ее на очистные станции, где после очистки мощные насосы подают ее в водопроводную сеть. На пути следования к потребителю оптимальное давление в водопроводной сети обеспечивают еще несколько десятков локальных водонасосных станций. Вода в город подается одновременно с трех водоочистных сооружений. Самая дальняя водоочистная станция — Велижанская. Специфика нашего города такова, что пригодный для очистки источник подземных вод был обнаружен лишь в тридцати километрах от Тюмени. Там и была построена в свое время Велижанская водоочистная станция, скважины же расположились в радиусе 40 километров. Получается, что вода, поступающая в наши дома, проходит путь почти в семьдесят километров. А это колоссальные затраты электроэнергии. Благодаря применению энергосберегающих технологий, специалистам тюменского водоканала удается удерживать затраты на электроэнергию каждого кубометра поданной воды в размере 2 рублей 45 копеек.