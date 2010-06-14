От застройщика к дольщику: кому платить за «коммуналку»?

Продолжаем следить за судьбой жилого дома по улице Широтной, 108, корпус 5. С 1 июня 2010 года застройщик ОО «Оргкомитет МЖК» передает собственникам квартиры. Придя в офис застройщика 11 июня, чтобы узнать о ходе заселения данного строительного объекта, мы выяснили, что не все жильцы стремятся оформлять свои жилплощади документально.
«Проблемный» объект застройщика уже не первый год на слуху горожан: обманутый подрядчиком застройщик за свой счет достраивал объект и решал все возникшие вопросы. На сегодня дом ГП-4 по улице Широтной в эксплуатацию введен. Все квартиры в доме проданы, тем не менее, период передачи дома собственникам затягивается. Люди не торопятся оформлять свою собственность, то ли в целях экономии, то ли по незнанию…
Как рассказал начальник коммерческого отдела «Оргкомитета МЖК» Антон Черкашин, многие жильцы получили ключи от своих квартир после ввода дома в эксплуатацию и уже вовсю делают ремонты. Но из 130 человек за документами пришли только 62 человека. Если не учитывать покупателей-северян, которых порядка 20 человек, остается ориентировочно около 50 собственников. Где же они?
Объяснил неявку жильцов Антон Черкашин тем, что жителям дома, видимо, выгодно быть «недооформленными дольщиками». «Покупатели уже практически живут в доме, делают ремонты и прочее, а оплату за коммунальные услуги с них не берут. За поставку ресурсов пока платит застройщик, а жильцы вовсе не понимают, что им давно уже пора организовывать свою форму управления домом и брать на себя расходы по «коммуналке», - пояснил он.
Опережая вопрос, он опроверг информацию о том, что жильцы не информированы о происходящей передаче дома. «Дату, с которой начнется передача квартир в собственность жильцам - 1 июня 2010 года - анонсировали по радио, печатали в газетах, на сайте компании и других Интернет-ресурсах, а также каждому жильцу было выслано уведомление», - разъяснил застройщик.
Почему люди не идут за собственными квартирами? Неужели выгода не платить «коммуналку» так высока, что горожане не торопятся с оформлением такого дорогостоящего товара, как собственная жилплощадь? Как выясняется, у жильцов есть претензии к объекту.
Застройщик не стал лукавить и честно рассказал, что не устраивает жильцов. Одним из требований стала детская площадка, территория которой их не устраивает. «Мы отремонтировали детскую площадку у ближайшего дома, что по нормативам достаточно для сдающегося объекта. Места там хватит всем деткам», - прокомментировал начальник коммерческого отдела. Дальнейшие претензии квартирантов, по мнению застройщика, недостаточны, чтобы не позволять принять объект. К тому же эти претензии доходят до компании в виде слухов, а сами жильцы претензии не пишут и вовсе не приходят.
Со всем этим, стройкомпания не отрицает, что при ремонтных работах, проводимых самими же жильцами, в доме проявились некоторые недочеты, например, где-то забилась вытяжка, где-то, ввиду оборудования, установленного опять же жильцами, требуется откорректировать те или иные параметры. Тем не менее, в любом случае дом находится на гарантии застройщика в течение пяти лет, утверждает Антон Черкашин. Для правильной и рациональной эксплуатации многоквартирного дома необходимо, чтобы у объекта был «хозяин», таковым должна стать ТСЖ или управляющая компания.
«Мы, как застройщик, предлагаем жильцам заключить договоры на обслуживание с управляющей компанией, выбранной нами, но некоторые жильцы отказываются, хотя было достаточно времени на выбор ТСЖ и УК. На сегодняшний день, согласно документам, собственников недостаточно для того, чтобы выбрать форму управления домом, от этого строение страдает, приходя в негодность. А главное, жильцы не понимают, что период, в течение которого платит за поступающие в многоэтажку ресурсы застройщик, имеет срок. С 1 июля 2010 года мы планируем расторгнуть договоры с ресурсоснабжающими организациями и, чтобы горожанам не отключили электричество, воду, тепло и т.д., до 1 июля необходимо зарегистрировать новые договоры на снабжение», - рассказал представитель застройщика.
Этап перехода дома от застройщика к собственникам сегодня является проблемой, о которой говорят и жильцы, и компании. Ситуации, когда новые дома в течение пары лет становятся «технически старыми», уже не новые в нашем городе, ввиду этого застройщик, оберегая свое строение, зачастую предлагает жильцам добровольно подписать договоры с какой-либо управляющей компанией. Если на этом этапе «застрять», то «бесхозный» объект, возможно, лишится поступления ресурсов и выроет себе приличную «долговую яму», а само строение, скорее всего, придет в негодность.
Во избежание злополучной ситуации ОО «Оргкомитет МЖК» настоятельно просит жильцов дома по улице Широтной, 108, корпус 5, прийти в офис компании для передачи актов.
Евгения Лямзина
Фото из архива застройщика