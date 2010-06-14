От застройщика к дольщику: кому платить за «коммуналку»?

«Мы, как застройщик, предлагаем жильцам заключить договоры на обслуживание с управляющей компанией, выбранной нами, но некоторые жильцы отказываются, хотя было достаточно времени на выбор ТСЖ и УК. На сегодняшний день, согласно документам, собственников недостаточно для того, чтобы выбрать форму управления домом, от этого строение страдает, приходя в негодность. А главное, жильцы не понимают, что период, в течение которого платит за поступающие в многоэтажку ресурсы застройщик, имеет срок. С 1 июля 2010 года мы планируем расторгнуть договоры с ресурсоснабжающими организациями и, чтобы горожанам не отключили электричество, воду, тепло и т.д., до 1 июля необходимо зарегистрировать новые договоры на снабжение», - рассказал представитель застройщика.